Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Испании
Билеты
17 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
16 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Андалусии
24 июл.
-
26 июл.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Берлин I
05 авг.
-
05 авг.
Следующее событие через
35 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Берлин II
06 авг.
-
06 авг.
Следующее событие через
36 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
141 день
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
85 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
106 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Общая информация / Новость

Дзанарди провели вторую операцию

Поделились
Комментарии
Дзанарди провели вторую операцию
Автор:
, Редактор Ф1
30 июн. 2020 г., 07:26

Спустя десять дней после серьезной аварии, в которую попал итальянский гонщик, нейрохирурги пришли к выводу о необходимости нового вмешательства

Бывший пилот Формулы 1 и чемпион CART Алекс Дзанарди 19 июня попал под грузовик во время любительских заездов на байке с ручным управлением, получив тяжелые травмы головы. С этого времени он находился в искусственной коме, состояние здоровья 53-летнего итальянца врачи называли тяжелым.

Читайте также:

В очередном бюллетене о состоянии здоровья Дзанарди, выпущенном в понедельник Университетской больницей Сиены, медики сообщили о еще одной операции. Компьютерная томография «выявила изменения в состоянии пациента, которые потребовали второго нейрохирургического вмешательства».

Операция продлилась два с половиной часа, после чего Дзанарди вновь переместили в палату интенсивной терапии, где он остается в коме.

В документе говорится, что состояние Алессандро «остается стабильным с точки зрения кардио-респираторных показателей и метаболизма, но серьезным с нейрохирургической точки зрения».

Глава больницы Роберто Гузину отметил: «Операция стала ожидаемой для нашей команды медиков. Теперь профессора будут следить за дальнейшим развитием ситуации. По согласованию с семьей, следующий бюллетень о состоянии здоровья будет опубликован через 24 часа».

В 2001 году в результате аварии на этапе CART в Германии Дзанарди потерял обе ноги, но смог вернуться в спорт, успешно стартовал в туринговых чемпионатах, а также выиграл четыре золотых медали на Паралимпиадах, выступая на велосипеде с ручным управлением. 

Следующая новость
Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs

Предыдущая новость

Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs

trending Сегодня

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций
Формула 1 / Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)
Формула 1 / Формула 1

Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)

Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо
Формула 1 / Формула 1

Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна
Формула 1 / Формула 1
21мин

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

«Выгнать меня? Не советую». Экклстоун ответил боссам Формулы 1
Формула 1 / Формула 1

«Выгнать меня? Не советую». Экклстоун ответил боссам Формулы 1

Дзанарди провели вторую операцию
Общая информация / Общая информация

Дзанарди провели вторую операцию

Какой сезон стал лучшим за всю историю Формулы 1? Вот 8 вариантов
Формула 1 / Формула 1

Какой сезон стал лучшим за всю историю Формулы 1? Вот 8 вариантов

Анонс Гран При Австрии Формулы 1: все о трассе в Шпильберге
Формула 1 / Формула 1

Анонс Гран При Австрии Формулы 1: все о трассе в Шпильберге

Самое важное:

Дзанарди провели вторую операцию
Общая информация / Общая информация

Дзанарди провели вторую операцию

Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs
Общая информация / Общая информация

Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Other cars / Other cars

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях
Other cars / Other cars

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Общая информация , IndyCar
Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Люк Смит

Самое читаемое

1
Формула 1

«Матч ТВ» покажет Гран При Формулы 1 целиком впервые за 10 лет. Расписание трансляций

2
Формула 1

Чего ждать от Квята в Австрии (раньше на него тут сыпались все шишки)

3
Формула 1

Mercedes везет в Австрию новые детали и новое топливо

4
Формула 1

Чернокожий гонщик заступился за Экклстоуна

21мин
5
Формула 1

Какой сезон стал лучшим за всю историю Формулы 1? Вот 8 вариантов

Последние видео

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация

Фелипе Масса в фильме «Герои»

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv 08:51
Общая информация

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv

Первый круг по «Зандфорту» в 2020-м: видео 03:15
Общая информация

Первый круг по «Зандфорту» в 2020-м: видео

Самое важное:

Дзанарди провели вторую операцию
Misc

Дзанарди провели вторую операцию

Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs
Misc

Сеть Motorsport Network назначила нового главу Motorsport Jobs

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди
Misc

«Врачи прибыли через 20 минут». Свидетель раскрыл подробности аварии Занарди

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях
Misc

Весь гоночный мир желает выздоровления Занарди. Вот что ему пишут в соцсетях

Белье с телеметрией. FIA одобрила первую модель
Misc

Белье с телеметрией. FIA одобрила первую модель

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.