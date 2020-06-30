Дзанарди провели вторую операцию

Бывший пилот Формулы 1 и чемпион CART Алекс Дзанарди 19 июня попал под грузовик во время любительских заездов на байке с ручным управлением, получив тяжелые травмы головы. С этого времени он находился в искусственной коме, состояние здоровья 53-летнего итальянца врачи называли тяжелым.

В очередном бюллетене о состоянии здоровья Дзанарди, выпущенном в понедельник Университетской больницей Сиены, медики сообщили о еще одной операции. Компьютерная томография «выявила изменения в состоянии пациента, которые потребовали второго нейрохирургического вмешательства».

Операция продлилась два с половиной часа, после чего Дзанарди вновь переместили в палату интенсивной терапии, где он остается в коме.

В документе говорится, что состояние Алессандро «остается стабильным с точки зрения кардио-респираторных показателей и метаболизма, но серьезным с нейрохирургической точки зрения».

Глава больницы Роберто Гузину отметил: «Операция стала ожидаемой для нашей команды медиков. Теперь профессора будут следить за дальнейшим развитием ситуации. По согласованию с семьей, следующий бюллетень о состоянии здоровья будет опубликован через 24 часа».

В 2001 году в результате аварии на этапе CART в Германии Дзанарди потерял обе ноги, но смог вернуться в спорт, успешно стартовал в туринговых чемпионатах, а также выиграл четыре золотых медали на Паралимпиадах, выступая на велосипеде с ручным управлением.