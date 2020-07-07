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Дзанарди начали восстанавливать лицо

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Дзанарди начали восстанавливать лицо
Автор:
, Редактор Ф1
7 июл. 2020 г., 12:22

Травмированный гонщик перенес третью операцию

Врачи приступили к восстановлению лица Алекса Дзанарди. Для этого в Университетской больнице Сиены гонщика прооперировали в третий раз.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии этой больницы профессор Паоло Геннаро рассказал, что переломы были сложными, но привычными для врачей, которые сейчас лечат Дзанарди. Операция длилась 5 часов.

«Состояние пациента остается стабильным с точки зрения кардиологии, дыхания и обмена веществ, но очень серьезным с точки зрения неврологии», — говорится в официальном сообщении больницы.

Алессандро Дзанарди попал в аварию 19 июня 2020 года. Итальянец ехал на велосипеде с ручным управлением, когда столкнулся с грузовиком. Практически сразу спортсмен впал в кому. С момента аварии Дзанарди остается в реанимации. В дальнейшем больница будет предоставлять прессе уточнения о состоянии гонщика только с согласия его семьи.

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Об этой статье

Серия Общая информация , Дорожные гонки , WTCC
Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Люк Смит

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