Дзанарди начали восстанавливать лицо

Врачи приступили к восстановлению лица Алекса Дзанарди. Для этого в Университетской больнице Сиены гонщика прооперировали в третий раз.

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии этой больницы профессор Паоло Геннаро рассказал, что переломы были сложными, но привычными для врачей, которые сейчас лечат Дзанарди. Операция длилась 5 часов.

«Состояние пациента остается стабильным с точки зрения кардиологии, дыхания и обмена веществ, но очень серьезным с точки зрения неврологии», — говорится в официальном сообщении больницы.

Алессандро Дзанарди попал в аварию 19 июня 2020 года. Итальянец ехал на велосипеде с ручным управлением, когда столкнулся с грузовиком. Практически сразу спортсмен впал в кому. С момента аварии Дзанарди остается в реанимации. В дальнейшем больница будет предоставлять прессе уточнения о состоянии гонщика только с согласия его семьи.