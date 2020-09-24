Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Общая информация / Новость

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Поделились
Комментарии
Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Автор:
, Главный редактор

Борьба за жизнь легендарного гонщика продолжается уже три месяца

Миланская больница Сан-Раффаэле, где последние два месяца находится Алессандро Занарди, распространила очередное сообщение о состоянии пациента.

В тексте, в частности, говорится о том, что «у пациента наблюдаются четкие и определенные реакции на происходящее вокруг – в частности, на визуальные и звуковые раздражители».

Напомним, что в конце июня Дзанарди принимал участие в велопробеге, проходившем по дорогам общего пользования – и потеряв контроль над своим веломобилем, столкнулся с грузовым автомобилем. Спортсмен получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Итальянец перенес четыре операции и около месяца находился в искусственной коме.

После вывода из комы в состоянии гонщика наблюдались и ухудшения, и улучшения – но сообщения врачей не давали возможности составить внятное представление о том, в каком именно состоянии находится знаменитый спортсмен.

В этот раз медики в очередной раз сообщают, что «в целом ситуация остается сложной». И рассказывают о продолжении восстановительных черепно-лицевых операций (лицо Дзанарди сильно пострадало в аварии): «Первое вмешательство успешно прошло несколько дней назад, следующее запланировано на ближайшие недели».

Читайте также:

Audi Sport запускает свой канал на платформе Motorsport.tv

Предыдущая новость

Audi Sport запускает свой канал на платформе Motorsport.tv
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Общ Общая информация / Новость

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов
Статья с видео
Общ Общая информация / Новости

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов

В состоянии Дзанарди наметились улучшения
Общ Общая информация / Новость

В состоянии Дзанарди наметились улучшения

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера
Общ Общая информация / Новость

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

18мин

Самое важное:

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Общ

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов
Общ

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов

В состоянии Дзанарди наметились улучшения
Общ

В состоянии Дзанарди наметились улучшения

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера
Общ

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера

На гоночной трассе в Австралии выпал снег. Фото
VASC

На гоночной трассе в Австралии выпал снег. Фото

Последние видео

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация

Фелипе Масса в фильме «Герои»

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv 08:51
Общая информация

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.