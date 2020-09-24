Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Миланская больница Сан-Раффаэле, где последние два месяца находится Алессандро Занарди, распространила очередное сообщение о состоянии пациента.

В тексте, в частности, говорится о том, что «у пациента наблюдаются четкие и определенные реакции на происходящее вокруг – в частности, на визуальные и звуковые раздражители».

Напомним, что в конце июня Дзанарди принимал участие в велопробеге, проходившем по дорогам общего пользования – и потеряв контроль над своим веломобилем, столкнулся с грузовым автомобилем. Спортсмен получил тяжелые черепно-мозговые травмы. Итальянец перенес четыре операции и около месяца находился в искусственной коме.

После вывода из комы в состоянии гонщика наблюдались и ухудшения, и улучшения – но сообщения врачей не давали возможности составить внятное представление о том, в каком именно состоянии находится знаменитый спортсмен.

В этот раз медики в очередной раз сообщают, что «в целом ситуация остается сложной». И рассказывают о продолжении восстановительных черепно-лицевых операций (лицо Дзанарди сильно пострадало в аварии): «Первое вмешательство успешно прошло несколько дней назад, следующее запланировано на ближайшие недели».