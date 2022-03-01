DuPont Registry заручилась стратегическими инвестициями

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Майами, ФЛОРИДА – 1 марта 2022: Входящая в сеть Motorsport Network корпорация duPont Publishing, Inc. (действует под маркой «duPont Registry») сегодня объявила о закрытии раунда финансирования Серии А под руководством стратегического инвестора Виктора М. Гомеса III. Господин Гомес является основателем одной из крупнейших дилерских сетей роскошных автомобилей в Северной и Южной Америке, Gómez Hermanos Kennedy, LLC. Компания управляет авторизованными дилерскими центрами таких брендов, как Ferrari, Lamborghini, Bentley, Porsche, Audi, Maserati, Land Rover и Jaguar.

Виктор М. Гомес III: «Я слежу за duPont Registry в течение десятилетий, и более громкого имени на рынке роскошных автомобилей просто нет. Уверен, что вместе с Motorsport Network с ее техническими возможностями, глобальным охватом и примерно 62 миллионами активных пользователей ежемесячно мы выведем этот бизнес на новый уровень».

duPont Registry уже более 36 лет лидирует на рынке роскошных автомобилей, посвятив себя объединению состоятельных покупателей с высококлассными экзотическими автомобилями и люксовыми брендами. Благодаря первому раунду стратегического инвестирования, Motorsport Network еще больше расширит и укрепит лидирующие позиции duPont Registry как самого влиятельного и инновационного маркетплейса ультра-роскошных автомобилей, обеспечивая исключительный опыт состоятельным потребителям, приверженным активному образу жизни. С учётом быстрого роста мировых рынков классических, роскошных и экзотических автомобилей и ускорения диджитализации розничной торговли автомобилями, duPont Registry готова возглавить цифровую трансформацию отрасли.

DuPont Registry тесно связан с Driven Lifestyle, подразделением Motorsport Network, объединяя в одной экосистеме культуру, сообщество и коммерцию роскошного и классического автомобильного лайфстайла во всём мире. В портфолио Driven Lifestyle представлены мероприятия Canossa Events, организующего для любителей вождения более 250 событий в год: это синоним совершенства в дорожном туризме.

Безусловно выдающейся компанией является и входящая в Canossa Events Cavallino, которая проводит такие знаковые мероприятия для коллекционеров и поклонников автомобилей высокого класса, как ежегодный фестиваль Cavallino Classic в Палм-Бич. В портфолио Driven Lifestyle также входит FerrariChat – ведущая глобальная социальная платформа и рупор владельцев и любителей Ferrari с более чем 20-летним опытом, объединяющая примерно 200 тысяч зарегистрированных участников.

Уилл Чепмен, генеральный директор duPont Registry: «Партнерство с семьей Гомес свидетельствует о росте потенциала этой отрасли. Их обширные знания и непревзойденная репутация в мире автомобильной экзотики и роскоши, наряду с глубоким пониманием состоятельного автомобильного потребителя, придадут огромную ценность нашим разработкам новых продуктов и услуг».

Оливер Цисла, генеральный директор Motorsport Network: «Мы видим огромный потенциал для быстрого роста нашего подразделения Driven Lifestyle путем его интеграции в передовую цифровую платформу Motorsport Network и расширения на международном уровне. Опыт и поддержка Виктора ускорят наши шаги по созданию ведущего онлайн-рынка для продажи и покупки суперкаров. Я очень рассчитываю на наше сотрудничество. Добро пожаловать в Motorsport Network».