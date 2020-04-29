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Доменикали: Промедление подобно преступлению

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Доменикали: Промедление подобно преступлению
Автор:
29 апр. 2020 г., 17:55

Менеджер, некогда возглавлявший команду Ferrari, считает, что в июне мировой автоспорт должен принять радикальные решения в направлении большей доступности гонок и для участников, и для зрителей

#thinkingforward – серия интервью, в которых ключевые фигуры из мира гонок делятся с журналистами и читателями Motorsport.com своими мыслями о том, какими будут гонки в ближайшем будущем и как организаторам соревнований действовать в нынешней непростой ситуации.

Автоспорт слишком долго не уделял должного внимания контролю за расходами – эта мысль стала одной из главных в интервью, которое Стефано Доменикали дал журналистам Motorsport.com в рамках проекта #thinkingforward. Итальянец, известный болельщикам прежде всего по работе на посту руководителя команды Ferrari, сейчас совмещает роли генерального директора компании Lamborghini и президента Комиссии FIA по соревнованиям в категории формул. Таким образом, Доменикали держит руку на пульсе и автомобильной отрасли, и автоспортивной сферы.

«Почувствовав эффект эпидемии коронавируса, FIA и Liberty вместе с командами всерьез задумались о будущем, и сейчас они движутся в верном направлении, – утверждает менеджер. – Сейчас выбор простой: пан или пропал. И риски очень высоки. А столь крупный проект, как Формула 1, не может позволить себе пропасть.

Сейчас много говорят о том, какие потери понесут организаторы гонок, если на трибуны по той или иной причине не придут зрители. Но не надо забывать, что цены на билеты до последнего момента были весьма высоки. И руководству чемпионата надо обратить на это внимание».

Формула 1 уже приняла целый ряд решений, которые помогут командам и чемпионату в целом уменьшить негативный эффект от эпидемии коронавируса. Однако работа в этом направлении не закончена, и чрезвычайно важным будет заседание Всемирного совета FIA по автоспорту, запланированное на середину июня.

«Думаю, будет просто преступлением не использовать эту возможность и не уделить внимание областям, требующим изменений, – продолжил Доменикали. – И сейчас мы активно работаем над предложениями, которые можем представить совету. Раньше мы их часто откладывали, ждали подходящей ситуации, но сейчас  нет смысла ждать дальше.

Я вижу в кризисе возможность переформатировать отрасль. Гонки некуда не денутся, но самое время еще раз оценить размеры необходимых инвестиций, уровень технологичности и количество существующих чемпионатов. А также снова обдумать, как мы представляем себе идеальный вариант вовлечения автопроизводителей в гонки».

Как обычно, в центре внимания сейчас находится Формула 1, однако Доменикали на своем посту FIA должен обеспечить стабильное будущее младшим формулам.

«Мы также думаем о возможности снижения затрат и одновременно хотели бы повысить привлекательность младших категорий для болельщиков со всего мира. Думаю, что мы отложим внедрение ряда нововведений, мы сделаем это с целью помочь командам».

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В роли руководителя Lamborghini итальянец не может не обращать внимание на происходящее в категории GT: Доменикали стал одним из инициаторов оживления программы выступлений в таких соревнованиях, что принесло марке победы на гонках в Дайтоне и Себринге, а также в ряде международных серий. Сейчас один из главных вопросов для турниров категории GT – удастся ли начать сезон раньше сентября?

«Ситуация непростая, так как мы не можем игнорировать предписания властей, – прокомментировал ситуацию Доменикали. – Причем дело не только в стране, где находится трасса – отдельным сложным вопросом сейчас является приезд участников из других стран. Я не хотел бы отвергать такую возможность, и мы видим активность Формулы 1 в соответствующем направлении. Если чемпионат мира начнется в июле, это будет фантастикой. Но для гонок менее престижных категорий все по-прежнему будет сложно».

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Автор Джеймс Аллен

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