Лидер цифровой трансформации стал новым операционным директором Motorsport Network

Мехул сыграл ключевую роль в цифровой трансформации Формулы 1 и MotoGP, на протяжении восьми прошедших лет занимая пост глобального директора по маркетингу в Tata Communications, которая является частью Tata Group с бюджетом в $110 млрд. Всего Мехул проработал в этой компании 19 лет.

В 2012 году он в служебных целях ознакомился с краткой справкой о глобальном партнерстве Tata с Формулой 1, после чего превратил эти отношения в многомиллионный бизнес, включающий работу с командами Mercedes AMG Petronas F1 и Williams F1, а также многочисленными телевизионными вещателями, в том числе SKY Sports F1 и Ziggo. Помимо впечатляющих доходов это также привело к существенному усилению бренда Tata Communications во всем мире.

Под руководством Мехула Tata Communications изменила Ф1 и MotoGP, совершив цифровую трансформацию обеих серий и продвигая приемы устойчивого развития, включая удаленный продакшн и технологии OTT в прямом эфире, и обеспечивая держателям коммерческих прав операционную продуктивность одновременно с инновационностью, что играло на руку болельщикам.

Лидерские качества Мехула в операционных и стратегических вопросах, его знания в технике, медиа, продакт-менеджменте, продажах и маркетинге сделали его идеальным кандидатом, способным направлять процесс роста, который уже позволил Motorsport Network обрести огромную глобальную аудиторию и выработать модель экосистемы из кластеров, которая сейчас предлагает своим клиентам продукты и сервисы в рамках соревнований, игр и киберспорта.

Бизнес Motorsport Network опирается на четыре ключевых направления: гонки, автомобили, билеты и виртуальный спорт. В компании работает более 700 сотрудников по всему миру. Мехул поможет интегрировать сетевой бизнес и раскрыть его потенциал. Он будет работать в лондонском офисе компании.

Мехул Кападия: «Я очень рад присоединиться к динамичной и увлеченной команде Motorsport Network. Мне было интересно на протяжении пяти последних лет наблюдать за ее стремительным ростом, и нет никаких сомнений в их способности раскрыть всю мощь сети, обеспечивая болельщиков исчерпывающей информацией и увлекательным опытом, в то же время помогая брендам расти с использованием восхитительного мира автомобилей и гонок. Все это дает Motorsport Network очень сильные глобальные позиции. Мне очень хочется поскорее начать плотную работу с командой для выстраивания масштабируемого и прибыльного бизнеса».

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Я знаю Мехула с того времени, когда Tata Communications начала свою работу с Ф1 в 2012 году. Сразу было ясно, что эта сделка навсегда изменит Ф1. Так оно и получилось. Сейчас Motorsport Network входит в новую фазу роста, потому невероятно здорово иметь кого-то уровня Мехула для управления нашими глобальными операциями. Он доказал, что умеет побеждать и по-настоящему понимает наш бизнес. Это здорово для наших клиентов и является мощным посланием наших намерений в этой индустрии».