Дэвид Култхард: Женщины в автоспорте – это больше, чем про равенство

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Дэвид Култхард на протяжении 30 лет профессионально занимался автоспортом. Он так и не выиграл чемпионский титул в Формуле 1, но это не мешает ему теперь помогать спортсменкам достигнуть такого результата. Его сестра Линдси также в детстве пользовалась поддержкой родителей в гоночной карьере, будучи успешным пилотом в картинге. Но в подростковом возрасте, как и многие девушки, она была вынуждена оставить спорт.

В последние годы все чаще звучит вопрос: почему в Формуле 1 нет гонщиц? И все больше попыток на него ответить, начиная от программы FIA «Девушки на трассе» и заканчивая чемпионатом W Series. Култхард лично является сооснователем последнего.

Однако эти инициативы не решают главной проблемы: отсутствия поддержки со стороны Формулы 1 женщин-пилотов на ранней стадии их карьеры. При этом мужчины, начиная от Льюиса Хэмилтона и заканчивая Ландо Норрисом, такую поддержку получали.

Вот почему Култхард объединился со своим другом, чешским бизнесменом Карелом Комареком для того, чтобы основать новую инициативу под названием «Больше, чем равенство». Она включает как спонсорство молодых спортсменок, так и предоставления им услуг тренеров и физиотерапевтов. Программа поддержки рассчитана на 10 лет. Отметим, что Комарек известен как организатор самых успешных лотерей в Европе, чья компания недавно выиграла тендер на проведение национальной лотереи Великобритании.

Женщины в автоспорте – это больше, чем про равенство

Партнеров объединяют похожие истории из их прошлого. Пока сестра Култхарда была отрезана от возможности продолжать гоночную карьеру, Камарек рос в Чехословакии за железным занавесом, который просоветские власти воздвигли, чтобы не давать людям возможность развивать свободную предпринимательскую деятельность в сотрудничестве с западным бизнесом.

«Наша страна была закрытой, мы не могли выезжать за ее пределы и участвовать в международных соревнованиях, – вспоминает Комарек. – И последние 25 лет я потратил на то, чтобы научиться всему тому, чего был лишен. Молодые гонщицы находятся в схожей ситуации. Если в 10-12 лет у тебя нет возможности доказать свой талант на фоне парней, то твоя гоночная карьера будет похожа на карьеру предпринимателя в Чехословакии».

Култхард привлек к проекту такую компанию, как Hintsa Performance, чьи тренеры уже подготовили многих гонщиков к Формуле 1. Команда менеджеров новой программы включает бывшего управляющего из Формулы 1 Кейт Биван, экс-сотрудницы Heineken Джулии Джордж и даже отца Льюиса Хэмилтона Энтони.

«Мой опыт в Формуле 1, мои знакомства в мире автоспорта, та команда, которую мы собрали и опыт Карела в бизнесе заставляют нас рассчитывать на успех, – говорит Култхард. – Если уж мы не сможем изменить ситуацию и привести в автоспорт новые таланты, то кто тогда сможет? Команды Формулы 1 и так слишком заняты для этого. И скажем честно, у них не достаточно для такой работы мотивации. Мы же будем искать и поддерживать таланты, которые не могут по разным причинам быть частью молодежных программ Формулы 1.

Мы верим, что можем добиться перемен. И если никто такого не сделает, то ничего и не изменится. Чемпионат W Series является примером того, что даже такая инициатива многими не поддерживается. При этом W Series не преодолел и полпути в решении данной проблемы.

Мы делаем это не ради денег. Да, это бизнес, но мы не стремимся к моментальной прибыли, а хотим построить крепкую компанию, которая будет оказывать поддержку с самых первых этапов карьеры. Мы ищем партнеров, которые готовы взглянуть дальше интересов их собственных брендов. Мы работаем в долгою. Вот для чего мы затеяли все это начинание».

Программа «Больше, чем равенство» была запущена накануне Гран При Великобритании. К сожалению, она не была замечена, во многом по причине скандала с расистскими высказываниями Нельсона Пике. С другой стороны, этот скандал показал, что Формула 1 постепенно движется к более современному пониманию происходящего в обществе.

Программа «Больше чем равенство» будет стремиться к тому, чтобы преодолеть предрассудки о том, что женщины в гонках уступают мужчинам в скорости, агрессии и воле к победе. Култхард приводит в пример таких женщин, как олимпийская чемпионка по боксу Никола Адамс и женщин, воевавших в Афганистане. Он настаивает, что аргументы о том, что гонки не для женщин, просто не состоятельны. По словам Кутхарда, он сам был не более готов к Формуле 1, чем какая-нибудь гонщица, когда в 1994 году дебютировал с командой Williams, заменив Айртона Сенну.

Женщины в автоспорте – это больше, чем про равенство

«К такому нельзя быть готовым, – признается Култхард. – Вспомните, как я дебютировал в Ф1, подумайте об Айртоне. С его смерти прошла всего неделя, и вот я за рулем такого же болида. Перед его аварией именно я тестировал его машину, ездил на ней в Имоле. Но именно, когда он оказался за рулем, гоночные боги лишили его удачи».

Для привлечения женщин в автоспорт авторы программы рассчитывают на дочерей известных гонщиков. У Нико Росберга, Себастьяна Феттеля и Хуана Пабло Монтойи подрастают дочери, и они уже фанатеют от гонок. Наконец, дочь бывшего напарника Култхарда по McLaren Мики Хаккенена Элла уже прогрессирует в картинге. «Мика хочет, чтобы она добилась прогресса», – говорит Култхард.

Дополнительная информация о программе «Больше, чем равенство» доступна по адресу www.morethanequal.com