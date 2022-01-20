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Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов

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За последние 30 лет в ROC участвовала только одна женщина – Сьюзи Вольф

Чедвик и Култхард примут участие в Гонке чемпионов

Двукратная чемпионка W Series Джейми Чедвик и экс-гонщик Ф1 Дэвид Култхард подтвердили свое участие в шоу-гонке ROC, которая состоится с 5 по 6 февраля в Швеции. Пилоты выступят за команду Великобритании в национальном зачете, а также поборются за индивидуальные награды.

Известно, что гонщики будут соревноваться на электрических машинах для ралли-кросса RX2e, новых 425-сильных Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport и прочих автомобилях, преимущественно с электрическими моторами.

Помимо Чедвик и Култхарда, на старт гонки выйдут и другие известные пилоты – такие, как четырехкратный чемпион Ф1 Себастьян Феттель, девятикратный победитель «24 часов Ле-Мана» Тома Кристенсен, девятикратный чемпион WRC Себастьен Леб, семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон, двукратный чемпион Ф1 Мика Хаккинен, чемпион DTM и WRX Маттиас Экстрем и прочие.

В 2020 году соревнования ROC прошли в формате киберспорта.

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