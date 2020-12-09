Canossa Events стала владельцем Cavallino Inc

Майами – 9 декабря 2020 года – Motorsport Network, единая цифровая платформа для миллионов поклонников автомобилей и автогонок, сегодня извещает, что ее подразделение Canossa Events стало владельцем базирующейся в США компании Cavallino Inc.

Cavallino за 42 года существования создала себе устойчивую репутацию среди поклонников марки Ferrari - в том числе благодаря изданию журнала (выходит раз в два месяца) и работе над веб-сайтом. Этим летом у журнала появится цифровая версия.

Также Cavallino занимается организацией значимых шоу и выставок - к примеру, Palm Beach Cavallino Classic, которая в этом году отметит свое 30-летие и пройдет с 21 по 24 января. Cavallino Classic - крупнейшее в своей сфере зимнее мероприятие, обычно собирающее больше 400 машин Ferrari общей стоимостью в 600 млн долларов. Также в последний день мероприятия, проходящего на курорте Мар-а-Лаго, выставляются больше 100 редких машин других марок стоимостью в 150 млн долларов.

Cavallino прекрасно дополнит собой соответствующее подразделение Motorsport Network, ключевой частью которого является компания Canossa Events - и сделает возможным построение комплексной экосистемы для владельцев и поклонников Ferrari вокруг специализированных медиа и мероприятий. Сайт Cavallino, в частности, сможет укрепить свои позиции через синергию с проектом FerrariChat, крупнейшим онлайн-сообществом, посвященным Ferrari. Также среди активов подразделения - производитель высококачественных моделей Amalgam Collection и архив Коломбо, крупнейшая частная коллекция фотографий, иллюстрирующих участие марки Ferrari в гонках.

Комплексная оптимизация сайта Cavallino, запланированная на ближайшее время, обеспечит подписчикам журнала доступ к статьям, опубликованным в течение многих десятилетий.

Компания Canossa Events была создана в 2010 году и стала образцовым проектом в сфере автомобильных путешествий. Компания проводит за год около 300 мероприятий, включая легендарную гонку Modena Cento Ore, пятидневное дорожное ралли, чей маршрут включает в себя живописные итальянские дороги и знаменитые гоночные трассы. Canossa также известная соревнованиями ретро-автомобилей и выставками суперкаров, которые включают в себя присутствие редких коллекционных автомобилей, комфорт мирового уровня и езду по наиболее живописным пейзажам Европы, США и Ближнего Востока. Офисы компании работают в Милане, Дубае и городе Гринвич (штат Коннектикут, США).

Джон Барнс, президент Cavallino Inc:"Я посвятил всю свою жизнь созданию Cavallino не только как уважаемой в деловом мире компании, но и как сообщества, объединенного страстью к Ferrari. Я и раньше получал предложения о продаже бизнеса, но моим приоритетом была на просто продажа, а подключение к экосистеме, которое позволит обогатить сообщество поклонников Ferrari новыми возможностями. В команде Canossa и Motorsport Network мы нашли близкий к идеалу проект, над которым работают люди, разделяющие наши ценности и ориентиры.”

Луиджи Орландини, генеральный директор Canossa Events CEO: “Мы чрезвычайно рады приветствовать Джона и всю команду Cavallino как новых членов семьи Canossa. Нас объединяет страсть к классическим и спортивным машинам, особенно к машинам Ferrari. Эти шедевры - часть истории человечества с конца XIX века, и наша миссия - сохранять это наследство и передавать его новым поколениям. В моих мечтах - достичь с Cavallino новых успехов, расширив масштабы бизнеса и географический охват проекта. На это можно рассчитывать благодаря команде преданных своему делу профессионалов и возможностям, которые предоставляет платформа Motorsport Network.”

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц 56 миллионов постоянных пользователей, объединенных страстью к автомобилмя и гонкам, обращаются к цифровым ресурсам Motorsport Network, развлекаясь, обучаясь и покупая. Мы плотно интегрированы в мировую автомобильную и автоспортивную отрасли, что помогает обеспечивать наших потребителей уникальной продукцией. В частности, речь идет о снабжении новостями, организации мероприятий и продаже билетов на них, деятельности в сфере киберспорта. Мы используем самые современные технологии, чтобы постоянно тестировать новые решения, учиться и совершенствовать свою продукцию.