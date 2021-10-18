Canossa Events объявила о создании Canossa Racing

Реджо-Эмилия (Италия) 18 октября 2021 - Canossa Events, входящая в сеть Motorsport Network, LLC, и GPS Classic объявляют о создании Canossa Racing, совместного предприятия, которое будет заниматься организацией мероприятийй на трассах для гонщиков и любителей классических машин. Canossa Racing будет сочетать опыт и широкий охват Canossa Events с глубокими знаниями GPS Classic в области гонок на классических машинах.

В рамках нового совместного предприятия Canossa Racing также приобрела гоночную серию Alfa Revival Cup, хорошо известные итальянские соревнования для машин Alfa Romeo GT и класса Tourism, построенных с 1947 по 1981 год, лицензированные Автомобильным клубом Италии (ACI).

Создание Canossa Racing станет дополнением к множеству спортивных событий и мероприятий для классических машин, организованных Canossa Events, что позволит еще более расширить уникальную линейку предложений для гонщиков, коллекционеров и энтузиастов автомобилизма, а также создаст новую синергию в рамках подразделения Driven Lifestyle сети Motorsport Network.

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Луиджи Орландини, председатель и исполнительный директор Canossa Events: «Я рад объявить о новом совместном предприятии, Canossa Racing. Его создание стало еще одним прекрасным шагом в рамках нашей стратегии роста. Вместе мы сможем создать новые возможности для всех тех, кто любит проводить время на гоночных трассах, а приобретенная Alfa Revival Cup служит прекрасным примером потрясающей гоночной серии, которая нацелена на "Альфисти", стремящихся испытывать новые эмоции за рулем подлинных Alfa Romeo».

Томмазо Джельмини, основатель и генеральный директор GPS Classic: «Я в восторге от партнерства с Canossa Events, глобальным лидером индустрии событий и мероприятий в автомобильной и гоночной сфере, и создания Canossa Racing. Более 15 лет GPS Classic организует мероприятия для винтажных гоночных машин, и это отличная возможность поделиться нашими знаниями с командой Canossa. Новое совместное предприятие , а также приобретение Alfa Revival Cup, открывает фантастические возможности для дальнейшей популяризации наших гонок для более широкой и международной аудитории».