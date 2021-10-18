Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение
Общая информация / Объявления Motorsport.com Новости Motorsport.com

Canossa Events объявила о создании Canossa Racing

Автор:

Canossa Racing – новое совместное предприятие GPS Classic и Canossa Events – выкупила права на серию Alfa Revival Cup, расширив предложения по организации гоночных соревнований

Canossa Events объявила о создании Canossa Racing

Реджо-Эмилия (Италия) 18 октября 2021 - Canossa Events, входящая в сеть Motorsport Network, LLC, и GPS Classic объявляют о создании Canossa Racing, совместного предприятия, которое будет заниматься организацией мероприятийй на трассах для гонщиков и любителей классических машин. Canossa Racing будет сочетать опыт и широкий охват Canossa Events с глубокими знаниями GPS Classic в области гонок на классических машинах.

В рамках нового совместного предприятия Canossa Racing также приобрела гоночную серию Alfa Revival Cup, хорошо известные итальянские соревнования для машин Alfa Romeo GT и класса Tourism, построенных с 1947 по 1981 год, лицензированные Автомобильным клубом Италии (ACI).

Создание Canossa Racing станет дополнением к множеству спортивных событий и мероприятий для классических машин, организованных Canossa Events, что позволит еще более расширить уникальную линейку предложений для гонщиков, коллекционеров и энтузиастов автомобилизма, а также создаст новую синергию в рамках подразделения Driven Lifestyle сети Motorsport Network.

Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
1/6

Фотограф: GPS Classic

Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
2/6

Фотограф: GPS Classic

Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
3/6

Фотограф: GPS Classic

Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
4/6

Фотограф: GPS Classic

Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
5/6

Фотограф: GPS Classic

Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
Canossa Events announces the creation of Canossa Racing
6/6

Фотограф: GPS Classic

Луиджи Орландини, председатель и исполнительный директор Canossa Events: «Я рад объявить о новом совместном предприятии, Canossa Racing. Его создание стало еще одним прекрасным шагом в рамках нашей стратегии роста. Вместе мы сможем создать новые возможности для всех тех, кто любит проводить время на гоночных трассах, а приобретенная Alfa Revival Cup служит прекрасным примером потрясающей гоночной серии, которая нацелена на "Альфисти", стремящихся испытывать новые эмоции за рулем подлинных Alfa Romeo».

Томмазо Джельмини, основатель и генеральный директор GPS Classic: «Я в восторге от партнерства с Canossa Events, глобальным лидером индустрии событий и мероприятий в автомобильной и гоночной сфере, и создания Canossa Racing. Более 15 лет GPS Classic организует мероприятия для винтажных гоночных машин, и это отличная возможность поделиться нашими знаниями с командой Canossa. Новое совместное предприятие , а также приобретение Alfa Revival Cup, открывает фантастические возможности для дальнейшей популяризации наших гонок для более широкой и международной аудитории».

Поделились
Комментарии
Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение

Предыдущая новость

Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение
Загрузить комментарии

Самое читаемое Сегодня

Один талантлив, другой работает. Росберг сравнил Хэма и Шуми
Формула 1 Формула 1

Один талантлив, другой работает. Росберг сравнил Хэма и Шуми

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок
СМП РСКГ СМП РСКГ

Как обыграть всех по дождю: уроки русских – и европейских – гонок

Саудовская Аравия запретила Ф1 миниюбки и шорты
Формула 1 Формула 1

Саудовская Аравия запретила Ф1 миниюбки и шорты

В Williams опровергли улучшение моторов Mercedes
Формула 1 Формула 1

В Williams опровергли улучшение моторов Mercedes

В Австралии признали возможность полной потери Формулы 1
Формула 1 Формула 1

В Австралии признали возможность полной потери Формулы 1

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1
Формула 1 Формула 1

«Ни за что». Босс McLaren отказал пилоту IndyCar в тренировке Ф1

Джеймс Ки: Многим придется переделывать болиды 2022 года
Формула 1 Формула 1

Джеймс Ки: Многим придется переделывать болиды 2022 года

«Прежде он не рисковал первым». Уэббер похвалил смелость Феттеля
Формула 1 Формула 1

«Прежде он не рисковал первым». Уэббер похвалил смелость Феттеля

Самое важное:

Canossa Events объявила о создании Canossa Racing
Общая информация Общая информация

Canossa Events объявила о создании Canossa Racing

Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: Toyota вновь теневой лидер, Ferrari продолжает падение

Наш рейтинг: Mercedes нарастила отрыв, Hyundai обогнала Ferrari
Общая информация Общая информация

Наш рейтинг: Mercedes нарастила отрыв, Hyundai обогнала Ferrari

Motorsport Network объявляет о назначении Оливера Цислы гендиректором
Общая информация Общая информация

Motorsport Network объявляет о назначении Оливера Цислы гендиректором

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.