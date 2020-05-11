«Божественный» круг на острове Мэн – видео студии Duke

Этого нельзя было понять по секундомеру, но Стив Хислоп и Карл Фогарти были двумя противоположностями. Фогарти, четырехкратный чемпион мира в категории Супербайков, никогда не забывал похвалить себя, очень агрессивно вел в борьбу и не пользовался особой популярностью среди соперников. Хислоп был мягким и скромным человеком, которого часто недооценивали – о чем потом сильно жалели. Потому что скромность гонщика вовсе проистекала из его неуверенности – на свое мастерство Хислоп полагался так же, как Фогарти на свое.

В 1991 году два гонщика были товарищами по команде Honda и начали соревноваться друг с другом еще на практиках, раз за разом поднимая темп. Пришлось самому руководителю гоночного отделения Honda вмешаться и разъяснить пилотам, что сражаться прежде всего надо с представителями из других команд. Гонку выиграл Фогарти, установив попутно новый рекорд круга.

Карл Фогарти Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Годом позже Фогарти сосредоточился на создании новой команды в Супербайках и больше не собирался выступать на острове Мэн. Однако все изменило внезапное предложение от Yamaha, подкрепленное 7 тысячами фунтов от самой японской марки и еще 7 тысячами – от местного управления по туризму. Но почему марке Yamaha так внезапно понадобился успешный гонщик? Потому что с японцами рассорился Стив Хислоп!

В начале года он не нашел общего языка с Honda, после чего договорился с Yamaha – но по ходу сезону отказался от выступлений и за этот бренд. А на старт ТТ решил выйти на мотоцикле марки Norton, в конкурентоспособность которого не особо верил – к тому же, и необходимый для поездки на гонку бюджет компания собрала в последний момент. А по ходу заездов механики Norton активно дорабатывали технику, чтобы улучшить эффективность охлаждения и сделать мотоцикл более удобным для гонщика.

Стив Хислоп Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

Тем не менее, при стоявшей солнечной и сухой погоде Фогарти и Yamaha имели явное преимущество. К тому же, Фогарти стартовал четвертым, а Хислоп – 19-м. При стартовом интервале в десять секунд между гонщиками это значило, что Хислопу придется больше времени потратить на обгон более медленных участников.

Тем не менее, с самого начала именно Хислоп был быстрее всех, выигрывая у Фогарти от 2-х до 7-ми секунд. Агрессивная езда не особо помогала Фогарти – к концу гонки у его мотоцикла потерял герметичность выхлоп, ослабли крепления пары важных деталей, начало подтекать масло… Но Yamaha при этом не становилась медленнее: предпоследний круг Фогарти проехал на три секунды быстрее главного оппонента.

Кто же в итоге вышел победителем из этой битвы – кто прошел быстрее последний круг гонки, позже названный «божественным»? Узнать ответ можно с помощью обзора гонки, подготовленного студией Duke Video.

Архив студии Duke, состоящий из 750 фильмов, является частью видеоколлекции Motorsport.tv. По случаю непростой ситуации, связанной с пандемией коронавируса, мы сделали бесплатным доступ к целой серии фильмов. Ссылки на часть этих фильмов ищите ниже, а часть еще появится на сайте в ближайшие недели.