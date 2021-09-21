Боттас выступит в Гонке чемпионов 2022 года

В этот раз для Гонки чемпионов выбрали очень необычное место – соревнования пилотов из разных дисциплин впервые пройдут не под крышей стадиона, а на льду и снегу. Их примет 5-6 февраля курортный шведский городок Пите Хавсбад, расположенный у самого Полярного круга.

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Организаторы уже пообещали «самую быструю и безумную» трассу за все время, а участие в гонке подтвердили преимущественно скандинавы и пилоты-экстремалы. Во вторник стало известно, что их список пополнил победитель девяти Гран При Ф1 Валттери Боттас.

Прежде команда Mercedes не одобряла выступления своих пилотов в Гонке чемпионов, но финн потеряет место в ее составе после окончания нынешнего сезона – и дебютирует в заездах ROC.

Уже известно, что его соперниками станут Том Кристенсен, Йохан Кристофферсон, Маттиас Экстрем, Петтер Сольберг и Трэвис Пастрана.

Кроме личного зачета, Валттери выступит в Кубке наций за финскую сборную, имя его напарника пока неизвестно.

Ранее Боттас регулярно стартовал в зимних ралли, потому хорошо знает особенности управления гоночным автомобилем на снегу.

«Я очень жду возможности попробовать себя в Гонке чемпионов, за которой много лет следил по ТВ, – приводит его слова пресс-служба. – А тот факт, что в этот раз соревнования пройдут на снегу и льду, сделает их еще более интересными».

Уже известно, что в список техники для Гонки чемпионов войдут ралли-кроссовые электрокары класса RX2e и новые 425-сильные Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport.

Валттери Боттас и Тимо Раутиайнен, Citroen DS3 WRC, Ралли Арктика 2020 года Фото: PH Sport