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Боттас уступил женщине место в Гонке чемпионов

По не известным пока причинам финский гонщик отказался от участия в соревнованиях на севере Швеции

Боттас уступил женщине место в Гонке чемпионов
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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Валттери Боттас не примет участие в Гонке чемпионов, которая пройдет в эти выходные в шведском городе Питео. Пилота в списке участников заменит Эмма Кимилайнен – постоянная участница турнира W Series, где спортсменка выиграла две гонки и закончила оба состоявшихся сезона в первой пятерке (на 5-м месте в 2019 году и на 3-м – в прошлом).

Почему двукратный вице-чемпион Ф1 в последний минут отказался от старте в гонке, точной информации нет. Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира, который вместе с Боттасом должен был выступить в составе сборной Финляндии, сослался на некие «другие обязательства» гонщика, в межсезонье перешедшего из Mercedes в Alfa Romeo.

После отказа финна от выступления в Питео в списке участников соревнований осталось два действующих пилота Формулы 1. Причем в национальном зачете они выступят за одну команду – речь о Себастьяне Феттеле и Мике Шумахере.

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