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Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»

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Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»

Каждую секунду в мире покупают 10 таких машинок – но пока никто не решался выяснить, какая из них быстрее всех

Гонки, где нет ни одного гонщика? Фанаты автоспорта сразу же вспомнят о проекте Roborace, который по-прежнему нацелен в ближайшие годы запустить полноценные соревнования беспилотных болидов. Но на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» (и одноименном телеканале) стартовали еще более экстремальные гонки – заезды, где нет ни одного гонщика и ни одного мотора.

Главные герои проекта «Горячие гонки!» весят всего 30-40 граммов. Это игрушечные автомобили легендарной марки Hot Wheels. Кстати, когда эта серия игрушек появилась на свет в 1968 году, скорости их передвижения уделялось особое внимание – отсюда и взялось название бренда, которое дословно переводится как «Горячие колеса». А продаются эти машинки даже быстрее, чем едут: каждую секунду в мире покупается около 10 штук.

Но какая же из машинок Hot Wheels самая быстрая? Это и выяснит новый проект, который совместно запустили компания Mattel и «Моторспорт.ТВ». Из стандартных элементов (ведь под маркой Hot Wheels продаются и сборные трассы для заездов) собрана супер-трасса, на которой будут проходить заезды на выбывание. Причем по пути к финишу претендентам на победу придется преодолевать даже мертвую петлю.

Стоит отметить, что проект «Горячие гонки!» – первое телешоу с участием машинок Hot Wheels, задуманное и отснятое в России специально для российского зрителя.

В течение месяца «Моторспорт.ТВ» покажет восемь выпусков шоу «Горячие гонки!», в рамках которого сначала пройдут отборочные заезды, а потом – и финальная битва лучших машинок. Комментировать соревнования будет Сергей Беднарук – у которого игрушечные сражения вызвали не меньше эмоций, чем гоночные битвы в MotoGP и DTM. Убедиться в этом можно, посмотрев первый выпуск шоу.

Выпуск 1:

Следующие выпуски шоу «Горячие гонки!» будут выходить в эфир «Моторспорт.ТВ» по субботам (сегодня появится еще и второй): утром они будут появляться на видеоплатформе, а в 19:00 – выходить в эфир телеканала.

 

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