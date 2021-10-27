17 декабря в Париже состоятся выборы нового президента FIA, и одним из двух претендентов на пост преемника Жана Тодта является Мохаммед бен Сулайем. В случае успеха известный ближневосточный спортсмен сломает традицию, в соответствии с которой раньше самую влиятельную должность в мировом автоспорте занимали только представители европейских стран.

59-летний бен Сулайем – одна из наиболее заметных фигур в ближневосточном автоспорт. Он – многократный чемпион региона по ралли, он возглавляет автоспортивную федерацию ОАЭ и с 2008 года входит в состав Всемирного спортивного совета в качестве вице-президента FIA по спорту. Почему же он решил баллотироваться на пост президента FIA? Об этом функционер рассказал Motorsport.com в очередном интервью из серии #thinkingforward – где наиболее влиятельные персоны гоночной отрасли делятся своими взглядами на будущее автоспорта и глобальные тенденции его развития.

«Автоспорт меня невероятно обогатил, – говорит сам Бен Сулайем. – Я сам выступал как гонщик в течение 20 лет, затем играл роль организатора и отвечал за автоспорт в своей родной стране. Считаю, что теперь пришла пора возвращать долги. Я страстно желаю содействовать дальнейшему развитию гоночной отрасли».

В течение некоторого времени Бен Сулайем обдумывал возможность выставить свою кандидатуру на пост президента FIA – и окончательно решился сделать это в связи с планами нынешнего президента Жана Тодта уйти на пенсию по истечении своего третьего срока. Недавно Бен Сулайем опубликовал свою «предвыборную» программу, сделав в ней акцент на расширении гоночной сферы и ее финансовую прозрачность. В частности, в случае своего избрания претендент поставит себе цель за четыре года вдвое увеличить число спортсменов, участвующих в гонках.

Бен Сулайем напоминает, что в Финляндии с населением чуть больше 5 миллионов человек сейчас больше 10 тысяч обладателей гоночных лицензий – а в Китае и Индии с их огромным населением таких людей меньше чем по 5 тысяч. Но какие же есть способы быстро изменить эти показатели? В пример Бен Сулайем приводит ситуацией с Cross Car – разработанной FIA концепцией недорогого автомобиля для внедорожных гонок. Багги с мотором от мотоцикла мог бы стать для мечтающей о «Дакаре» молодежи тем же, чем является картинг для мечтающих о Формуле 1.

«Дешевая техника просто необходима, – говорит функционер. – Предполагалось, что Cross Car будет стоить около 8 000 евро. Но потом цена вдруг подскочила до 25 000! Но это не вариант для Индии и Китая – и бесполезно навязывать спортсменам из этих стран такую технику. Логичнее дать заинтересованным людям возможность самим выработать удобную для них концепцию, проконтролировав, что выполняются требования по безопасности. И если мы возьмем на вооружение эту логику, наши цели достижимы.

Формула-1 и мировое ралли сейчас в хорошей форме, они работают весьма успешно. Но одного спорта высших достижений мало. Нужно, чтобы система активно работала на всех уровнях. А это реально только при появлении доступной техники и доступныъ соревнований».

Бен Сулайем также стремится сделать влиятельнее национальные федерации и добиться большей прозрачности FIA с финансовой точки зрения.

«С финансами в FIA не все в порядке. И мы хотим подвергнуть эту составляющую ревизии, сделать FIA более эффективной. Прозрачность и подотчетность очень важны, если вы хотите, чтобы вас принимали всерьез. К примеру, получить финансовые отчеты FIA, мягко говоря, непросто. Стоит брать пример с таких организаций как Международный олимпийский комитет, где важная информация доступна на официальных сайтах».

Бен Сулайем расходится с Тодтом и его нынешним заместителем Грэмом Стокером (который является вторым участником выборов) в одном ключевом аспекте – он считает необходимым ввести в FIA позицию генерального директора.

«Повседневное управление процессами не должно быть задачей президента, – поясняет Бен Сулайем. – Мы одновременно работаем с автомобильной и автоспортивной отраслями, и для этого нужны дополнительные руководящие кадры».

В паре с бен Сулайемом на выборы идет Роберт Рид – спортсмен, ставший чемпионом мира по ралли в роли штурмана Ричарда Бернса, в случае успеха займет пост заместителя президента FIA по спорту. Еще одно яркое имя – жена Берни Экклстоуна Фабиана, которая является ставленником бен Сулайема на пост вице-президента по спорту в южноамериканском регионе.

Выборы 17 декабря будут важным моментом для всей гоночной отрасли. Перед автоспортом сейчас стоит множество проблем и вызовов – и следующие четыре года будут крайне важны для определения курса на будущее.