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Белье с телеметрией. FIA одобрила первую модель

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Белье с телеметрией. FIA одобрила первую модель
Автор:
, Главный редактор
16 июн. 2020 г., 03:50

Создатели инновационной одежды особенно горды тем, что над проектом работали только итальянские компании

Международная автомобильная федерация впервые в своей истории одобрила к использованию несгораемое белье со встроенной системой передачи данных о состоянии гонщика.

Разработкой этой одежды совместно занимались две итальянские компании – ОМР и Marelli. Первая известна как производитель гоночной экипировки. Вторая же образовалась в прошлом году после слияния двух поставщиков автомобильных компонентов – японской Calsonic Kansei и итальянской Magnetti Marelli, занимавшейся в том числе разработкой и производством автомобильной электроники.

Набор интегрированных в одежду датчиков позволяет в реальном времени отслеживать пульс и частоту дыхания гонщика – анализируя их соотношение, можно делать выводы об уровне нагрузок и усталости пилота.

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Фото: OMP Racing

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Автор Кирилл Качнов

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