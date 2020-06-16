Белье с телеметрией. FIA одобрила первую модель

Международная автомобильная федерация впервые в своей истории одобрила к использованию несгораемое белье со встроенной системой передачи данных о состоянии гонщика.

Разработкой этой одежды совместно занимались две итальянские компании – ОМР и Marelli. Первая известна как производитель гоночной экипировки. Вторая же образовалась в прошлом году после слияния двух поставщиков автомобильных компонентов – японской Calsonic Kansei и итальянской Magnetti Marelli, занимавшейся в том числе разработкой и производством автомобильной электроники.

Набор интегрированных в одежду датчиков позволяет в реальном времени отслеживать пульс и частоту дыхания гонщика – анализируя их соотношение, можно делать выводы об уровне нагрузок и усталости пилота.