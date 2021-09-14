Баттон стартует в киберсерии «Ле-Ман» - проектe Motorsport.com и АСО

Майами, Флорида - 14 сентября 2021 г. - Недавно основанная Виртуальная сериия «Ле-Ман» - совместный проект Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) («Motorsport Games») - ведущего разработчика и издателя гоночных игр, а также организатора киберспортивной инфраструктуры для престижных гоночных серий по всему миру, и Западного автоклуба (ACO), организатора всемирно известных «24 часов Ле-Мана» и промоутера чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) - сегодня обнародовала полный список участников киберчемпионата по гонкам на выносливость 2021–2022 годов.

В состав 38 команд входят 177 (полный список доступен ЗДЕСЬ), включая выдающихся гонщиков из почти всех престижных автоспортивных турниров, включая Формулу 1, WEC, Indycar, IMSA, Ф2 и Ф3, Формулу Е и Extreme E, GT World Challenge и других. На старт заездов выйдут чемпион Формулы 1 2009 года Дженсон Баттон, имеющий опыт участия в гонках чемпионата мира Джек Эйткен, гонщик Формулы E Серхио Сетте Камара, пилоты Indycar Алекс Палоу и Феликс Розенквист.

Список пилотов Виртуальной сериии «Ле-Ман» также включает некоторых перспективных молодых гонщиков, в том числе звезд Формулы 2 и Формулы 3 Лиама Лоусона, Бента Вискала, Виктора Мартинса и Кайо Колле - а также Бейтске Виссер, которая участвует в гонках W Series и WEC. Постоянных участников WEC, «24 часов Ле-Мана» и IMSA представляют экс-чемпион Бруно Сенна, а также Стоффель Вандорн, Гарри Тинкнелл, Уилл Стивенс, Мэтт Кэмпбелл, Ифэй Йе и многие другие.

Демонстрируя свою универсальность, Тимми Хансен - участник чемпионата мира по ралли-кроссу и серии Extreme E - будет участвовать в гонках наряду с победителями японских турниров Super GT и Суперформула, а также гонщиками категориии GT со всего мира. Завершает список профессиональных гонщиков прошлогодний состав победителей виртуальных «24 часов Ле-Мана» - которые воссоединяются с командой Rebellion GPX Williams, чтобы защитить свой титул. Также в списке команд можно увидеть Team Fordzilla, Red Bull Racing Esports, Team Redline, Panis Racing, Team Project 1 и Team WRT - и представителей всемирно известных марок, отметившихся успехами в Ле-Мане и чемпионате мира по гонкам на выносливость (к примеру, Alpine, Ferrari, Porsche и BMW).

К профессиональным гонщикам присоединяются такие знаменитые киберспортсмены, как Мичи Хойер, Боно Хьюис, Ян фон дер Хейде, Джошуа Роджерс и Кевин Сигги. Всего в списке из 177-ми водителей будет 98 киберспортсменов.

В целом условия участия таковы:

● экипажи должны состоять из 4-х или 5-ти гонщиков

● как минимум у 2-х гонщиков должны иметь категорию FIA (или ее эквивалент)

● остальные участники вербуются из числа киберспортсменов

● для каждого из первых 4-х этапов команды выбирают 3-х пилотов заявленных на сезон за 7 дней до каждой гонки. Один из выбранных пилотов должен иметь категорию FIA (или ее эквивалент)

● в рамках финальной суточной гонки, которая пройдет 15 и 16 января 2022 года в рамках выставки Autosport International в Бирмингеме (Великобритания) экипажи будут состоять из 4-х гонщиков, среди которых минимум 2 должны иметь категорию FIA (или ее эквивалент). Ожидается, что на старт этого события, которое будет проведено на единой площадке и будет транслироваться в прямом эфире, выйдут 20 дополнительных участников, включая весьма известных гонщиков.

Учитывая неопределенность с календарем реальных чемпионатов, в правила турнира внесено положение, позволяющее заменять пилотов с категорией FIA, если первоначально выбранные пилоты недоступны.

Сочетание известных имен из миров реальных и виртуальных гонок, соревнования на легендарных трассах (кульминацией чего станут цифровые «24 часа Ле-Мана», виртуальный аналог величайшей в мире гонки) - все это обещает болельщикам захватывающие и соревнования с высоким уровнем конкуренции. А значит - яркие и острые ощущения для поклонников реальных и виртуальных гонок по всему миру. Также наряду с Виртуальной серией «Ле-Ман» будет проходить Виртуальный кубок «Ле-Ман» (подробности доступны ЗДЕСЬ) - киберспортивная серия с использованием платформы rFactor 2, где может принять участие любой желающий. И не просто принять участие - добившимся успеха в этом соревновании гарантированы места на старте виртуальных «24 часов Ле-Мана».

Виртуальную серию «Ле-Ман» в этом году поддержат всемирно известные бренды, в том числе Thrustmaster (официальный партнер в сфере игрового оборудования), Rolex (официальный часовой партнер), Total Energies (официальный энергетический партнер), Goodyear (официальный шинный партнер), LEGO® Technic (официальный технический партнер) и Algorand (официальный блокчейн-партнер).

Дата Трасса Продолжительность Формат 1. 25 сентября Монца 4 часа онлайн 2. 16 октября Спа 6 часов онлайн 3. 13 ноября «Нюрбургринг» 8 часов онлайн 4. 18 декабря Себринг 6 часов онлайн 5. 15/16 января Ле-Ман 24 часа на площадке выставки Autosport

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений

Некоторые заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками и предоставлены в соответствии с к положениям безопасной гавани Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Любые заявления в этом пресс-релизе, не являющиеся констатацией исторических фактов, могут считаться заявлениями прогнозного характера. Такие слова, как «продолжать», «будет», «может», «мог бы», «должен», «ожидать», «ожидаемый», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать, «Прогнозировать», «потенциал» и подобные выражения предназначены для обозначения таких прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявления относительно: (i) будущего бизнеса Motorsport Games (или «компании»), будущих результатов деятельности и / или финансового состояния, в том числе, без ограничения, в отношении деятельности Компании. будущий рост; (ii) ожидаемое будущее влияние новых или планируемых продуктов или предложений и сроки запуска таких продуктов и предложений, например, ожидание Motorsport Games, что дебютное название видеоигры INDYCAR будет запущено в 2023 году также на консолях Xbox и PlayStation. как PC, и что его партнерство с INDYCAR дополнительно включает соглашение о киберспорте, которое может начаться уже в этом году; и (iii) ожидаемое будущее влияние реализации стратегий управления и влияние других отраслевых тенденций. Все прогнозные заявления связаны со значительными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Games и их трудно предсказать. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) трудностями, задержками или меньшими, чем ожидалось, результатами в достижении планов роста, целей и ожиданий Компании, например, из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики и / или Неспособность компании, полностью или частично, продолжать выполнять свои бизнес-стратегии и планы; (ii) трудности, задержки или непредвиденные события, которые могут повлиять на сроки и масштабы запуска новых продуктов; и / или (iii) трудности, задержки или менее ожидаемые результаты в реализации стратегий управления Компании, например, из-за более высоких, чем предполагалось, затрат или задержек и расходов, добавленных продолжающейся и продолжающейся пандемией COVID-19 и ее вариантами. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что результаты Motorsport Games будут существенно отличаться от ожидаемых результатов. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) способность (или неспособность) Motorsport Games поддерживать существующие и обеспечивать дополнительные лицензии и другие соглашения с различными гоночными сериями; (ii) способность Motorsport Games успешно управлять и интегрировать любые совместные предприятия, приобретения предприятий, решений или технологий; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия усиления конкуренции для бизнеса Motorsport Games, результатов деятельности и / или финансового состояния; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности и / или финансовое состояние Motorsport Games; (vii) способность Motorsport Games защитить свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса и экономики. Дополнительные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, можно найти в документации Motorsport Games в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), включая ее годовой отчет по форме 10- K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, его квартальный отчет по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, а также в его последующих документах в SEC. Motorsport Games ожидает, что последующие события и события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Games не принимает на себя никаких обязательств, и в частности отказывается от каких-либо намерений или обязательств, по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, прямо требуемых законом. Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Games на любую последующую дату.

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