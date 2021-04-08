Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Организаторы Motorsport Expo 2021 подвели итоги выставки Следующая / Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs
Общая информация / Объявления Motorsport.com / Новости Motorsport.com

«Аутодромо Национале Монца» выходит в прямой эфир на Motorsport.tv

Автор:

Итальянская трасса получит преимущество от функционала прямых эфиров Motorsport.tv, чтобы рассказывать о событиях в различных чемпионатах, включая Ferrari Challenge и Европейскую серию Ле-Ман

«Аутодромо Национале Монца» выходит в прямой эфир на Motorsport.tv

Лондон, 8 апреля 2021: «Аутодромо Национале Монца» стала первой гоночной трассой, которая получила партнерский статус  потребительской OTT-платформы Motorsport.tv и сможет в прямом эфире транслировать свои соревнования на специализированном канале.

 

Фото: Motorsport.tv

Освещение ключевых соревнований, происходящих на трассе, позволит болельщикам оказаться ближе к событиям, которые они не имеют возможность посетить из-за нынешней ситуации. Канал «Аутодромо Национале Монца» будет в прямом эфире транслировать такие события, как европейская серия Ferrari Challenge, чемпионата GT World Challenge и Европейская серия Ле-Ман на любой платформе, удобной пользователям: мобильную, планшет или подключенные устройства. 

Канал стартует коллекцией видео, подготовленных «Аутодромо Национале Монца» – они позволят представить канал новым зрителям перед тем, как начать освещение в ближайший уик-энд с этапа европейской серии Ferrari Challenge 2021 года. Зрители Motorsport.tv смогут насладиться четырьмя гонками в «Храме скорости» и увидеть сражение 44 Ferrari 488 Evo на трассе.

 

Фото: Motorsport.tv

Сеть Motorsport Network, чья месячная аудитория составляет 56 миллионов зрителей, обеспечит новую аудиторию местным соревнованиям в Монце. Партнерство повысит статус гоночных серий, приезжающих на итальянскую трассу, популяризирует их у глобальной аудитории и покажет поклонникам Ferrari новые таланты.

Расширение партнерской программы на гоночные трассы стало следующим шагом в реализации планов сети Motorsport Network в отношении своей OTT-платформы. Благодаря каналу «Аутодромо Национале Монца» присоединится к чемпионату мира FIA по ралли, NASCAR, британскому Турингу (BTCC), Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, «Гонке чемпионов», RCCO World eX, инициативе FIA «Девчонки на трассе», Speedworks NZ and W-серии в статусе партнера, чей канал доступен подписчикам Motorsport.tv.

Кроме того, этим летом сервис новостей Motorsport.tv Live станет для энтузиастов гонок источником новостей автомобильного и мотоциклетного спорта со всего мира.   

 

Фото: Motorsport.tv

Алессандра Дзинно, управляющий директор «Аутодромо Национале Монца»: «Канал "Аутодромо Национале Монца" на Motorsport.tv станет коллекцией самого лучшего видео, созданного по ходу гоночных уик-эндов в "Храме скорости", и не только. Мы развивали это сотрудничество, чтобы позволить нашей аудитории следить в удаленном режиме за тем, что происходит на трассе – особенно в те уик-энды, когда болельщикам еще не будет разрешено посещать гонки.

Наша трасса стала первой в Италии. заключившей соглашение с Motorsport.tv, что позволит нам донести свой контент до 56 миллионов людей в месяц. Кроме клипов, доступных по запросу на всех устройствах, включая смарт-ТВ, мы будем освещать в прямом эфире гонки из Монцы, на которые сеть получила права. Также канал станет важной витриной для всех наших клиентах, которые будут проводить свои мероприятия на "Аутодромо Национале Монца"».

 

Фото: Motorsport.tv

Эрик Гилберт, президент Motorsport.tv: «Я очень рад, что культовая трасса "Аутодромо Национале Монца" пополнила список партнеров Motorsport.tv, запустив свой канал. С того момент, как мы запустили программу с каналами, к нам присоединились многие производители, гоночные серии и создатели контента.

Монца – первая среди трасс, и нам очень интересно изучить все возможности для создания контента. 2022-й станет годом столетия "Монцы", и теперь Motorsport.tv сможет принять участие в празднованиях ее вековой гоночной истории».

 

Фото: Motorsport.tv

Поделились
Комментарии
Организаторы Motorsport Expo 2021 подвели итоги выставки

Предыдущая новость

Организаторы Motorsport Expo 2021 подвели итоги выставки

Следующая новость

Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs

Motorsport Network запустила немецкую версию издания InsideEVs
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Этап Объявления Motorsport.com
Сессия Объявления
Автор Motorsport.tv Motorsport.tv

Самое читаемое

1
Формула 1

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

2
Формула 1

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

3
Формула 1

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

4
Формула 1

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

46мин
5
Формула 1

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Самое важное:
Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

20 апр. 2021 г.
Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

19 апр. 2021 г.
Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

16 апр. 2021 г.
Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

16 апр. 2021 г.
Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network
Общ

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

13 апр. 2021 г.
Последние видео
Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Самое читаемое Сегодня

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза
Формула 1 Формула 1 / Новость

Отец Мазепина перестал быть миллиардером. За 8 лет он стал беднее в 4 раза

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Red Bull собралась переманивать лучших мотористов

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла
Формула 1 Формула 1 / Новость

Чемпион мира прошелся по Вольфу за критику Расселла

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев обвинил Боттаса в аварии: Он просто слишком медленный

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф: FIA била по Mercedes, а заодно попала по Aston Martin

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Эмилии-Романьи: пять быстрых выводов

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вильнев: Хэмилтон отвык рисковать

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов
Формула 1 Формула 1 / Новость

Авария Боттаса обошлась Mercedes в 1 миллион фунтов

Самое важное:

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
Общ Общая информация / Новости

Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota
Общ Общая информация / Статистика

Рейтинг Motorsport.com: Mercedes вышел на 2-е место – и готовится к битве с Toyota

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах
Общ Общая информация / Новость

Williams стал поставщиком батарей для гонок на скутерах

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.