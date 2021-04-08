Лондон, 8 апреля 2021: «Аутодромо Национале Монца» стала первой гоночной трассой, которая получила партнерский статус потребительской OTT-платформы Motorsport.tv и сможет в прямом эфире транслировать свои соревнования на специализированном канале.

Освещение ключевых соревнований, происходящих на трассе, позволит болельщикам оказаться ближе к событиям, которые они не имеют возможность посетить из-за нынешней ситуации. Канал «Аутодромо Национале Монца» будет в прямом эфире транслировать такие события, как европейская серия Ferrari Challenge, чемпионата GT World Challenge и Европейская серия Ле-Ман на любой платформе, удобной пользователям: мобильную, планшет или подключенные устройства.

Канал стартует коллекцией видео, подготовленных «Аутодромо Национале Монца» – они позволят представить канал новым зрителям перед тем, как начать освещение в ближайший уик-энд с этапа европейской серии Ferrari Challenge 2021 года. Зрители Motorsport.tv смогут насладиться четырьмя гонками в «Храме скорости» и увидеть сражение 44 Ferrari 488 Evo на трассе.

Сеть Motorsport Network, чья месячная аудитория составляет 56 миллионов зрителей, обеспечит новую аудиторию местным соревнованиям в Монце. Партнерство повысит статус гоночных серий, приезжающих на итальянскую трассу, популяризирует их у глобальной аудитории и покажет поклонникам Ferrari новые таланты.

Расширение партнерской программы на гоночные трассы стало следующим шагом в реализации планов сети Motorsport Network в отношении своей OTT-платформы. Благодаря каналу «Аутодромо Национале Монца» присоединится к чемпионату мира FIA по ралли, NASCAR, британскому Турингу (BTCC), Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, «Гонке чемпионов», RCCO World eX, инициативе FIA «Девчонки на трассе», Speedworks NZ and W-серии в статусе партнера, чей канал доступен подписчикам Motorsport.tv.

Кроме того, этим летом сервис новостей Motorsport.tv Live станет для энтузиастов гонок источником новостей автомобильного и мотоциклетного спорта со всего мира.

Алессандра Дзинно, управляющий директор «Аутодромо Национале Монца»: «Канал "Аутодромо Национале Монца" на Motorsport.tv станет коллекцией самого лучшего видео, созданного по ходу гоночных уик-эндов в "Храме скорости", и не только. Мы развивали это сотрудничество, чтобы позволить нашей аудитории следить в удаленном режиме за тем, что происходит на трассе – особенно в те уик-энды, когда болельщикам еще не будет разрешено посещать гонки.

Наша трасса стала первой в Италии. заключившей соглашение с Motorsport.tv, что позволит нам донести свой контент до 56 миллионов людей в месяц. Кроме клипов, доступных по запросу на всех устройствах, включая смарт-ТВ, мы будем освещать в прямом эфире гонки из Монцы, на которые сеть получила права. Также канал станет важной витриной для всех наших клиентах, которые будут проводить свои мероприятия на "Аутодромо Национале Монца"».

Эрик Гилберт, президент Motorsport.tv: «Я очень рад, что культовая трасса "Аутодромо Национале Монца" пополнила список партнеров Motorsport.tv, запустив свой канал. С того момент, как мы запустили программу с каналами, к нам присоединились многие производители, гоночные серии и создатели контента.

Монца – первая среди трасс, и нам очень интересно изучить все возможности для создания контента. 2022-й станет годом столетия "Монцы", и теперь Motorsport.tv сможет принять участие в празднованиях ее вековой гоночной истории».