«Аутодромо Национале Монца» выходит в прямой эфир на Motorsport.tv
Итальянская трасса получит преимущество от функционала прямых эфиров Motorsport.tv, чтобы рассказывать о событиях в различных чемпионатах, включая Ferrari Challenge и Европейскую серию Ле-Ман
Лондон, 8 апреля 2021: «Аутодромо Национале Монца» стала первой гоночной трассой, которая получила партнерский статус потребительской OTT-платформы Motorsport.tv и сможет в прямом эфире транслировать свои соревнования на специализированном канале.
Фото: Motorsport.tv
Освещение ключевых соревнований, происходящих на трассе, позволит болельщикам оказаться ближе к событиям, которые они не имеют возможность посетить из-за нынешней ситуации. Канал «Аутодромо Национале Монца» будет в прямом эфире транслировать такие события, как европейская серия Ferrari Challenge, чемпионата GT World Challenge и Европейская серия Ле-Ман на любой платформе, удобной пользователям: мобильную, планшет или подключенные устройства.
Канал стартует коллекцией видео, подготовленных «Аутодромо Национале Монца» – они позволят представить канал новым зрителям перед тем, как начать освещение в ближайший уик-энд с этапа европейской серии Ferrari Challenge 2021 года. Зрители Motorsport.tv смогут насладиться четырьмя гонками в «Храме скорости» и увидеть сражение 44 Ferrari 488 Evo на трассе.
Фото: Motorsport.tv
Сеть Motorsport Network, чья месячная аудитория составляет 56 миллионов зрителей, обеспечит новую аудиторию местным соревнованиям в Монце. Партнерство повысит статус гоночных серий, приезжающих на итальянскую трассу, популяризирует их у глобальной аудитории и покажет поклонникам Ferrari новые таланты.
Расширение партнерской программы на гоночные трассы стало следующим шагом в реализации планов сети Motorsport Network в отношении своей OTT-платформы. Благодаря каналу «Аутодромо Национале Монца» присоединится к чемпионату мира FIA по ралли, NASCAR, британскому Турингу (BTCC), Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, «Гонке чемпионов», RCCO World eX, инициативе FIA «Девчонки на трассе», Speedworks NZ and W-серии в статусе партнера, чей канал доступен подписчикам Motorsport.tv.
Кроме того, этим летом сервис новостей Motorsport.tv Live станет для энтузиастов гонок источником новостей автомобильного и мотоциклетного спорта со всего мира.
Фото: Motorsport.tv
Алессандра Дзинно, управляющий директор «Аутодромо Национале Монца»: «Канал "Аутодромо Национале Монца" на Motorsport.tv станет коллекцией самого лучшего видео, созданного по ходу гоночных уик-эндов в "Храме скорости", и не только. Мы развивали это сотрудничество, чтобы позволить нашей аудитории следить в удаленном режиме за тем, что происходит на трассе – особенно в те уик-энды, когда болельщикам еще не будет разрешено посещать гонки.
Наша трасса стала первой в Италии. заключившей соглашение с Motorsport.tv, что позволит нам донести свой контент до 56 миллионов людей в месяц. Кроме клипов, доступных по запросу на всех устройствах, включая смарт-ТВ, мы будем освещать в прямом эфире гонки из Монцы, на которые сеть получила права. Также канал станет важной витриной для всех наших клиентах, которые будут проводить свои мероприятия на "Аутодромо Национале Монца"».
Фото: Motorsport.tv
Эрик Гилберт, президент Motorsport.tv: «Я очень рад, что культовая трасса "Аутодромо Национале Монца" пополнила список партнеров Motorsport.tv, запустив свой канал. С того момент, как мы запустили программу с каналами, к нам присоединились многие производители, гоночные серии и создатели контента.
Монца – первая среди трасс, и нам очень интересно изучить все возможности для создания контента. 2022-й станет годом столетия "Монцы", и теперь Motorsport.tv сможет принять участие в празднованиях ее вековой гоночной истории».
Фото: Motorsport.tv
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