Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Каталонии
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
10 окт.
Следующее событие через
10 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Общая информация / Объявления Motorsport.com / Новость

Audi Sport запускает свой канал на платформе Motorsport.tv

Поделились
Комментарии
Audi Sport запускает свой канал на платформе Motorsport.tv

Новый проект сделает легендарного немецкого автопроизводителя еще ближе к своим болельщикам

Лондон, 24 сентября: Audi Sport, один из наиболее известных брендов в истории гонок, стал очередным заводским проектом, запускающим собственный канал на Motorsport.tv, созданной Motorsport Network’s цифровой видеоплатформе автомобильного и автоспортивного контента.

Уже в эти выходные поклонники Audi с помощью нового канала смогут оказаться за кулисами 24-часовой гонки на трассе «Нюрбургринг», участниками которой станут 9  автомобилей немецкой марки. 7 экипажей, выступающих в классе GT3, пользуются заводской поддержкой, еще две машины выставлены на старт независимыми командами. Также канал будет рассказывать о выступлениях заводского коллектива в чемпионатах Формула Е и DTM, равно как и об успехах частных коллективов.

Проект поможет Audi Sport получить доступ к 56-миллионной аудитории Motorsport Network’s. А подразделение Motorsport Studios поможет марке с созданием и распространением высококачественного контента.

Audi многие годы является участником престижных соревнований и добилась успеха в Ле-Мане, Формуле Е, DTM и других турнирах и категориях. На платформе Motorsport.tv компания присоединится к целому ряду успешных марок – таких как Mercedes и NASCAR. Запуск своего канала на платформе постепенно становится само собой разумеющимся для крупных автоспортивных проектов.

Motorsport.tv проводит более 1 000 прямых трансляций в год, которые вместе с подборками лучших моментов, созданными с нуля телепрограммами и документальными фильмами представляют собой уникальную библиотеку контента. Особенно актуальным Audi будет уникальный архив гонок в Ле-Мане, где немецкая марка побеждала 13 раз.

Motorsport Studios тем временем предоставляет компаниям и создателям контента доступ к огромному архиву, в том числе к 26 миллионам фотографий и видеозаписей. 

Штефан Мозер, руководитель направления коммуникаций Audi Sport: “Мы рады запустить канал на Motorsport.tv, который позволит нам расширить аудиторию и охватить больше поклонников гонок по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с ними успехами Audi Sport. А культовая суточная гонка представляет собой отличный момент для начала сотрудничества”.

Джеймс Аллен, президент Motorsport Studios: ”Начиная с этого уик-энда, поклонники знаменитого бренда Audi Sport смогут оказаться за кулисами гонок и лучше почувствовать атмосферу гонок с помощью нового канала. Audi сможет делиться информацией о своих выступлениях с фанатами по всему миру, а соответствующие видео с целью получить максимальные охваты будут интегрироваться в контент наших сайтов, посвященных гонкам. Audi Sport – великий бренд, стоит вспомнить хотя бы многократного победителя гонки в Ле-Мане Тома Кристенсена или легендарную раллистку Мишель Мутон, недавно ставших героями нашего документального фильма "Герои"."

 

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц больше 56 миллионов человек вступают в контакт с цифровым контентом на платформе Motorsport Network: они покупают, учатся, развлекаются и развлекают, поддерживая в себе страсть к автомобилям и гонкам или делясь этой страстью с другими.

Мы держим руку на пульсе автомобильной и автоспортивной отрасли, обеспечивая своим клиентам уникальный контент и исключительный уровень экспертизы. Комплексный подход охватывает информационное обеспечение, организацию мероприятий, продажу билетов, проекты в сфере киберспорта. Мы используем самостоятельно разработанные технологий и современные цифровые сервисы, чтобы постоянно изучать и улучшать собственные проекты с целью лучше удовлетворять потребности аудитории.

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов

Предыдущая новость

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов

Следующая новость

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Этап Объявления Motorsport.com

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Самое важное:

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Общ Общая информация / Новость

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов
Статья с видео
Общ Общая информация / Новости

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов

В состоянии Дзанарди наметились улучшения
Общ Общая информация / Новость

В состоянии Дзанарди наметились улучшения

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера
Общ Общая информация / Новость

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

3
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

4
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

5
Формула 1

Хорнер нашел новое оправдание для Элбона. Теперь это сочинская трасса

18мин

Самое важное:

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Общ

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов
Общ

Джорджо Пиола представил новую коллекцию гоночных часов

В состоянии Дзанарди наметились улучшения
Общ

В состоянии Дзанарди наметились улучшения

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера
Общ

Mercedes готовит чудо-гонки: машины поедут на водороде, соревноваться будут экипажи из пилота и геймера

На гоночной трассе в Австралии выпал снег. Фото
VASC

На гоночной трассе в Австралии выпал снег. Фото

Последние видео

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация

Фелипе Масса в фильме «Герои»

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv 08:51
Общая информация

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.