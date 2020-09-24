Audi Sport запускает свой канал на платформе Motorsport.tv

Лондон, 24 сентября: Audi Sport, один из наиболее известных брендов в истории гонок, стал очередным заводским проектом, запускающим собственный канал на Motorsport.tv, созданной Motorsport Network’s цифровой видеоплатформе автомобильного и автоспортивного контента.

Уже в эти выходные поклонники Audi с помощью нового канала смогут оказаться за кулисами 24-часовой гонки на трассе «Нюрбургринг», участниками которой станут 9 автомобилей немецкой марки. 7 экипажей, выступающих в классе GT3, пользуются заводской поддержкой, еще две машины выставлены на старт независимыми командами. Также канал будет рассказывать о выступлениях заводского коллектива в чемпионатах Формула Е и DTM, равно как и об успехах частных коллективов.

Проект поможет Audi Sport получить доступ к 56-миллионной аудитории Motorsport Network’s. А подразделение Motorsport Studios поможет марке с созданием и распространением высококачественного контента.

Audi многие годы является участником престижных соревнований и добилась успеха в Ле-Мане, Формуле Е, DTM и других турнирах и категориях. На платформе Motorsport.tv компания присоединится к целому ряду успешных марок – таких как Mercedes и NASCAR. Запуск своего канала на платформе постепенно становится само собой разумеющимся для крупных автоспортивных проектов.

Motorsport.tv проводит более 1 000 прямых трансляций в год, которые вместе с подборками лучших моментов, созданными с нуля телепрограммами и документальными фильмами представляют собой уникальную библиотеку контента. Особенно актуальным Audi будет уникальный архив гонок в Ле-Мане, где немецкая марка побеждала 13 раз.

Motorsport Studios тем временем предоставляет компаниям и создателям контента доступ к огромному архиву, в том числе к 26 миллионам фотографий и видеозаписей.

Штефан Мозер, руководитель направления коммуникаций Audi Sport: “Мы рады запустить канал на Motorsport.tv, который позволит нам расширить аудиторию и охватить больше поклонников гонок по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с ними успехами Audi Sport. А культовая суточная гонка представляет собой отличный момент для начала сотрудничества”.

Джеймс Аллен, президент Motorsport Studios: ”Начиная с этого уик-энда, поклонники знаменитого бренда Audi Sport смогут оказаться за кулисами гонок и лучше почувствовать атмосферу гонок с помощью нового канала. Audi сможет делиться информацией о своих выступлениях с фанатами по всему миру, а соответствующие видео с целью получить максимальные охваты будут интегрироваться в контент наших сайтов, посвященных гонкам. Audi Sport – великий бренд, стоит вспомнить хотя бы многократного победителя гонки в Ле-Мане Тома Кристенсена или легендарную раллистку Мишель Мутон, недавно ставших героями нашего документального фильма "Герои"."

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц больше 56 миллионов человек вступают в контакт с цифровым контентом на платформе Motorsport Network: они покупают, учатся, развлекаются и развлекают, поддерживая в себе страсть к автомобилям и гонкам или делясь этой страстью с другими.

Мы держим руку на пульсе автомобильной и автоспортивной отрасли, обеспечивая своим клиентам уникальный контент и исключительный уровень экспертизы. Комплексный подход охватывает информационное обеспечение, организацию мероприятий, продажу билетов, проекты в сфере киберспорта. Мы используем самостоятельно разработанные технологий и современные цифровые сервисы, чтобы постоянно изучать и улучшать собственные проекты с целью лучше удовлетворять потребности аудитории.