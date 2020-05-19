Лондон – 18 мая 2020 года: Motorsport Images, подразделение Motorsport Network и крупнейшее в мире фотоагентство, специализирующееся на автомобильном и автоспортивном контенте, объявляет о партнерстве с компанией SmartFrame Technologies Ltd, которое откроет уникальный фотоархив агентства для некоммерческого использования.

Компания использует платформу SmartFrame, чтобы обеспечить свободный и легальный доступ к фотобиблиотеке, в настоящий момент состоящей из 26 миллионов изображений. Новая юридическая схема, которая изначально будет доступна для блогеров, позволит пользователям делиться интересующими их изображениями с помощью простой функции встраивания.

Библиотека Motorsports Images состоит из снимков, сделанных начиная с 1895 года, рассказывающих о карьере таких звезд автоспорта, как Стирлинг Мосс и Айртон Сенна, и отражающих события на трассах самых престижных современных гоночных чемпионатов: Формулы 1, Формулы Е, Moto GP, WRC и NASCAR.

«Motorsport Images обеспечивает фотографиями многие ведущие издания, а также автопроизводителей и игроков рекламного рынка, – комментирует событие Джеймс Клейдон, управляющий директор Motorsport Images. – Гонки – один из наиболее популярных видов спорта, и наш контент чрезвычайно популярен среди энтузиастов. Эти энтузиасты – к примеру, блогеры – являются важной частью отрасли и содействуют популяризации гонок. Но существовавшая раньше модель не всегда им подходила и приводила к появлению в сети сделанных нелегально и не отличающихся хорошим качеством копий наших изображений. С помощью SmartFrame мы смогли обеспечить полноценный, свободный и бесплатный доступ к высококачественным снимкам».

Роб Сьюуэлл, генеральный директор SmartFrame Technologies: «Мы вдохновлены возможностью работать с Motorsport Images и помочь блогерам в получении доступа к высококачественным фотографиям. При этом владелец прав на изображения сохранит контроль над характером использования контента и сможет использовать новый формат как рекламную площадку. SmartFrame позволяет комбинировать изображения с дополнительными слоями, где может быть размещена контекстная реклама».

Технологии SmartFrame позволяют, не теряя контроля над контентом, использовать трафик для более активного вовлечения пользователей и размещения рекламы – при этом позволяют избежать нелегального копирования или загрузки изображений. Это позволяет Motorsport Images обеспечить бесплатный доступ к фотобиблиотеке, одновременно обеспечивая своим коммерческим партнерам новый канал доступа к целевой аудитории. «Это может стать революцией – не только для Motorsport Images, но и в целом для сферы лицензированного фотоконтента», – считает Джеймс Клейдон.

Как получить доступ к архиву Motorsport Images: Блогеры, заинтересованные в доступе к архиву Motorsport Images, могут бесплатно зарегистрироваться по ссылке https://www.motorsportimages.com/register/ , выбрав «блогер» из списка доступных категорий.

Подробнее о Motorsport Images: Motorsport Images – фотоагентство, работающее на всех масштабных событиях в сфере автомобилей и автогонок и владеющее самым большим и разнообразным архивом фотографий в этой сфере. Motorsport Images – подразделение компании Motorsport Network, лидера глобального рынка, развивающего комплексную цифровую платформу для интересующихся автомобиля и гонками. Семья гоночных подразделений и сайтов является крупнейшей в мире, работая на 15 языках, семья автомобильных подразделений и сайтов работает на 9 языках, уделяя особое внимание развитию сферы электромобилей.

Подробнее о SmartFrame Technologies Ltd: Основанная в 2015 году в Лондоне компания SmartFrame Technologies Ltd является разработчиком программного обеспечения, призванного создать новые стандарты работы, одинаково выгодные для создателей и потребителей изображений. Платформа SmartFrame предоставляет новые возможности по защите изображений, контролю за их использованием и монетизации контента.