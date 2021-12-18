Агаг объяснил, как Тодт помог обеспечить гонкам хорошее будущее

Холодным и дождливым вечером 2011 года мы сидели в маленьком итальянском ресторане «Стреса» – за небольшим столиком у туалета. Тарелки с пастой стояли передо мной, Жаном Тодтом, который к тому времени был президентом FIA чуть больше двух лет, и Антонио Таяни, вице-президентом Еврокомиссии по вопросами промышленности, включая и автомобильную.

Разговор переходил с одной темы на другую, как это часто бывает во время дружеского ужина. Среди прочего мы говорили и о будущем автомобилей. Жан тогда сказал: «FIA стоит создать чемпионат по гонкам на электромобилях». Так родилась Формула Е: автором идеи был не кто иной, как Жан Тодт.

За два года до этого, в 2009-м, он вступил в должность президента FIA – в то время гоночный мир пребывал не в самом лучшем состоянии. Формула 1 едва не раскололась, команды угрожали федерации созданием собственного чемпионата, неподконтрольного федерации. А прежний президент, Макс Мосли, многого добился на своем посту, но был вынужден уйти из-за сложных обстоятельств.

Жан Тодт, президент FIA Фото: FIA

После 12 лет под твердым и хладнокровным руководством Тодта все мы, кто живет гонками и любит их, не можем не согласиться с одним: как же нам повезло, что именно такой человек возглавляет FIA.

Совсем недавно мы стали свидетелями грандиозного финала Ф1, который стал развязкой одного из лучших сезонов в истории. Введены новые лимиты бюджетов, подписан новый Договор Согласия – все это дает главной гоночной категории ясный путь развития.

Чемпионат Формулы Е стартовал в 2014-м, позади уже семь сезонов электрогонок. Это яркий и крепко стоящий на ногах чемпионат с гонками в центре городов по всему миру. Другие серии, вроде мирового ралли, получили новых сильных промоутеров. Картинг тоже становится сильнее, адаптируясь к глобальным изменениям.

Жан Тодт, президент FIA. Фото: Эрик Юниус

Мне повезло иметь отношение ко многим из этих достижений: к одним дальнее, к другим – как в случае Формулы Е – самое непосредственное. Я имел счастье работать рука об руку с Жаном над созданием нашего нового чемпионата. Во многих моментах именно роль президента стала ключом к успеху.

Потребовалась бы толстая книга, чтобы рассказать все эти истории, так что приведу всего один пример. Дело было в 2013 году, когда мы готовились представить первую модель нашей машины на франкфуртском автосалоне. Чтобы приехать туда, Жану пришлось встать в четыре утра и добираться шесть чесов. И он сделал это.

Он буквально одержим вопросом безопасности пилотов и являет собой пример подлинного лидерства – один из лучших примеров, что мне доводилось видеть. Многие были против введения Halo. Признаюсь, даже я в свое время задавал себе вопрос, хорошая ли это идея. Но у Жана не было ни малейших сомнений. Сегодня в послужном списке этого решения уже несколько спасенных жизней.

Безопасность на дорогах – другая его страсть. Он без устали путешествует по миру и агитирует за нее, используя свое влияние Президента FIA и Специального посланника ООН ради спасения жизней.

Алехандро Агаг, генеральный директор Extreme E Фото: Motorsport Images

Что еще я могу сказать? Жан Тодт поверил в меня и оказал большое доверие, дав возможность стать промоутером Формулы Е. На протяжении всех этих лет он был рядом со мной. Вместе со своей замечательной спутницей Мишель Йео и своим сыном, моим дорогим другом Нико, они служат для меня верной опорой. И примером упорного труда, честности и целеустремленности.

Я искренне и бесконечно благодарен ему и всему тому, что он сделал для нашей общей любви: мира гонок.