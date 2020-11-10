Банк ВТБ стал совладельцем автодрома «Игора Драйв», который в этом году заработал под Санкт-Петербургом. За 2,8 миллиарда рублей банк приобрел 15-процентную долю в компании «Игора Драйв», которая занимается эксплуатацией спортивного комплекса.

Сделка, в рамках которой капитал компании был увеличен и была проведена дополнительная эмиссия акций, состоялась еще в июле. Однако стоимость сделки, как сообщает агентство «Интерфакс», раскрыта только сейчас. На этом основании агентство заявило, что «вся компания может быть оценена в 18,7 млрд рублей».

Напомним, что в последние годы ВТБ является титульным спонсором Гран При России в Сочи – а также одним из спонсоров команды «КАМАЗ-Мастер».

После эмиссии с 25 до 10 % сократилась доля, принадлежащая Владимиру Васильеву – постоянному участнику соревнований по ралли-рейдам (и обладателю Кубка мира в этой категории) и одному из главных вдохновителей создания гоночной трассы. Другие совладельцы трека, по данным «Интерфакса», сохранили свои доли: Михаил Шеломов (совладелец банка «Россия» и страховой компании "СОГАЗ") – 50 %, Юрий Ковальчук (также совладелец банка «Россия») – 25 %.