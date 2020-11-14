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Общая информация

MotoGP, WEC, WTCR: главные события гоночного уик-энда

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Автор: Kirill Kachnov

Отчет
Статус: прямой эфир
02:08

Кстати, в этих соревнованиях нам есть за кого поболеть.
В гонке на «Поль Рикаре» примут участие Сергей Сироткин и Тимур Богуславский.
Причем пилот из Казани сейчас лидирует в общем зачете турнира GT World Challenge Europe.
С неплохим отрывом по очкам – и 4-е место в гонке гарантирует ему победу в турнире.

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02:06

Казалось бы, в середине ноября всем уже пора завершать сезон.
И в большинстве случаев это действительно так.
В частности, WTCR, GT World Challenge и WEC проводят завершающие этапы.
У мотоциклистов на повестке дня предпоследний этап.
Но есть и исключение - Суперформула проведет только четвертую гонку из шести.
02:06

Для начала – расписание на выходные.
Заезды WTCR можно увидеть на телеканале Eurosport, все остальные соревнования – на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Суббота (14.11)
14:00 – гонка «8 часов Бахрейна», этап WEC ($)
14:30 – Moto3 в Валенсии – квалификация ($, RU)
15:20 – MotoGP в Валенсии – квалификация ($, RU)
17:05 – Moto2 в Валенсии – квалификация ($, RU)
19:15 – гонка «1 000 км Поль-Рикара», этап GT World Challenge Europe 

Воскресенье (15.11)
8:00 – Суперформула на «Аутополисе» – гонка
11:00 – WTCR в Арагоне – первая гонка (RU)
12:45 – Moto3 в Валенсии – гонка ($, RU)
13:00 – гонка «1 000 км Поль-Рикара», этап GT World Challenge Europe (RU)
14:05 – Moto2 в Валенсии – гонка ($, RU)
15:00 – WTCR в Арагоне – вторая гонка (RU)
15:25 – MotoGP в Валенсии – гонка ($, RU)
17:00 – WTCR в Арагоне – третья гонка (RU)

$ - просмотр доступен при оформлении платной подписки, RU – заезды показываются с русским комментарием
02:04

Всем привет!
Начинаем очередной гоночный уик-энд – который будет весьма насыщенным.
Наряду с этапами Формулы 1 и MotoGP пройдет несколько других соревнований – не столь престижных, но зачастую даже более увлекательных.
В этом онлайне мы публикуем ссылки на прямые трансляции, короткие обзоры гонок и лучшие фотографии, сделанные на трассах.
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