02:06

Для начала – расписание на выходные.

Заезды WTCR можно увидеть на телеканале Eurosport, все остальные соревнования – на видеоплатформе и телеканале «Моторспорт.ТВ».

Суббота (14.11)

14:00 – гонка «8 часов Бахрейна», этап WEC ($)

14:30 – Moto3 в Валенсии – квалификация ($, RU)

15:20 – MotoGP в Валенсии – квалификация ($, RU)

17:05 – Moto2 в Валенсии – квалификация ($, RU)

19:15 – гонка «1 000 км Поль-Рикара», этап GT World Challenge Europe

Воскресенье (15.11)

8:00 – Суперформула на «Аутополисе» – гонка

11:00 – WTCR в Арагоне – первая гонка (RU)

12:45 – Moto3 в Валенсии – гонка ($, RU)

13:00 – гонка «1 000 км Поль-Рикара», этап GT World Challenge Europe (RU)

14:05 – Moto2 в Валенсии – гонка ($, RU)

15:00 – WTCR в Арагоне – вторая гонка (RU)

15:25 – MotoGP в Валенсии – гонка ($, RU)

17:00 – WTCR в Арагоне – третья гонка (RU)

$ - просмотр доступен при оформлении платной подписки, RU – заезды показываются с русским комментарием