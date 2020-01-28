Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault

Давид (на фото – рядом с Валттери Боттасом на церемонии награждения FIA) стал самым молодым пилотом, когда-либо побеждавшим в чемпионате Формулы 4, причем сделал это сразу после перехода из картинга.

Гонщик известен тем, что является хорошим знакомым Эстебана Окона – они вместе занимаются в зале и участвуют в кибергонках. Адриен, который в 2019-м одержал восемь побед и 14 раз поднимался на подиум, стал девятым пилотом в Академии Renault и вторым после Оскара Пиастри, включенным туда в этом году.

Программа Давида на сезон-2020 уже известна, француз поедет в Еврокубке Формулы Renault за MP Motorsport.