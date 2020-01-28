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Formula Renault / Новость

Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault

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Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault
Автор:
, Журналист (Global)
28 янв. 2020 г., 07:35

15-летний Адриен Давид в прошлом сезоне выиграл титул во французской Ф4 – и получил место в Академии Renault.

Давид (на фото – рядом с Валттери Боттасом на церемонии награждения FIA) стал самым молодым пилотом, когда-либо побеждавшим в чемпионате Формулы 4, причем сделал это сразу после перехода из картинга. 

Гонщик известен тем, что является хорошим знакомым Эстебана Окона – они вместе занимаются в зале и участвуют в кибергонках. Адриен, который в 2019-м одержал восемь побед и 14 раз поднимался на подиум, стал девятым пилотом в Академии Renault и вторым после Оскара Пиастри, включенным туда в этом году. 

Программа Давида на сезон-2020 уже известна, француз поедет в Еврокубке Формулы Renault за MP Motorsport.

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Об этой статье

Серия Formula Renault , Формула 4
Команды MP Motorsport , Renault F1 Team
Автор Джек Беньон

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