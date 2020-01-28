Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault
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15-летний Адриен Давид в прошлом сезоне выиграл титул во французской Ф4 – и получил место в Академии Renault.
Давид (на фото – рядом с Валттери Боттасом на церемонии награждения FIA) стал самым молодым пилотом, когда-либо побеждавшим в чемпионате Формулы 4, причем сделал это сразу после перехода из картинга.
Гонщик известен тем, что является хорошим знакомым Эстебана Окона – они вместе занимаются в зале и участвуют в кибергонках. Адриен, который в 2019-м одержал восемь побед и 14 раз поднимался на подиум, стал девятым пилотом в Академии Renault и вторым после Оскара Пиастри, включенным туда в этом году.
Программа Давида на сезон-2020 уже известна, француз поедет в Еврокубке Формулы Renault за MP Motorsport.
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Об этой статье
|Серия
|Formula Renault , Формула 4
|Команды
|MP Motorsport , Renault F1 Team
|Автор
|Джек Беньон
Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault
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