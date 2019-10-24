Российский пилот Формулы Renault: Психолог посоветовал увидеть в соперниках хомячков

К настоящему моменту у москвича не осталось даже математических шансов стать чемпионом. Да и теоретически возможный сценарий с прорывом на второе место выглядит не слишком реалистично: у находящегося на строчку выше Виктора Мартена на 36,5 очков больше – при том что француз выиграл четыре гонки из последних шести. Тем не менее, в этом сезоне Александру удалось добиться более чем заметного прогресса – ведь год назад он не попал даже в первую десятку общего зачета.

– Год назад в турнирной таблице вы явно оказались ниже, чем рассчитывали. Удалось ли понять, в чем была причина?

– До сих пор не могу четко сформулировать, что именно случилось – а в тот момент просто не понимал, что происходит. Началось все с хорошо проведенных тестов: мы с командой ставили перед собой задачу регулярно попадать на подиумы, целились на первую тройку по итогам сезона.

После этого приезжаю на первый этап в Барселоне, проезжаю круг в тренировке: по ощущениям кажется, что просто лечу, что быстрее некуда – а в таблице только шестой. И такое по ходу сезона происходило часто. В Спа еду двадцатым – и не могу поверить в происходящее. Впрочем, именно в Спа все-таки, думаю, не все было идеально с машиной. Я не люблю кивать на команду, но когда два человека проезжают тебя как стоячего на прямике – все-таки, видимо, что-то не так с мотором. В целом же склоняюсь к тому, что на 80 % причиной моих проблем было мое эмоциональное состояние.

– Речь о том, что называют прессингом?

– Не думаю. В последние несколько лет не было такого, чтобы давление на меня в один момент сильно выросло. Вот когда я начал выступать в европейском картинге – тогда все резко стало серьезнее. В России все-таки атмосфера гораздо более расслабленная: к соперникам относишься как к друзьям, играешь с ними в футбол между заездами… Опять же, нет практики постоянно изучать и анализировать данные.

В Европе уже все не так. Там нет друзей: товарищи по команде, конечно, улыбаются тебе – но ты сразу чувствуешь, что соперники здесь тебе добра не желают, что единственная их цель – надрать тебе одно место. И когда выходишь из палатки – не видишь перед собой лиц, которым был бы рад, у тебя нет возможности отвлечься, пообщавшись с кем-то из хороших знакомых.

Поначалу это давило на меня, я четко ощущал дискомфорт. Теперь адаптировался – плюс, к счастью, рядом все-таки есть люди, благодаря которым ты не чувствуешь себя одиноким. К примеру, Мария Бадалова, тренер программы SMP Racing, ездит со мной на каждый этап. Ей я могу выговориться, выпустить пар – озвучить то, что не станешь говорить первому встречному. И это очень ценный момент, это много значит.

Так что, сейчас каких-то проблем с этим нет. Но иногда я пересматриваю фотки с ранних гонок – и понимаю, что очень скучаю. Ты ехал с пустой головой – и у тебя не было страха, напряжения, ты просто кайфовал. Сейчас я по-прежнему кайфую от вождения, а от паддока – уже нет. Паддок стал местом работы, а не веселья. Это примерно как сравнить 11-й класс школы с формулами и первый класс с рисунками в тетрадке.

Одну из трех побед в этом сезоне Александр одержал в Монако – на этапе, проходившем в рамках Гран При Формулы 1 Фото: SMP Racing

– В этом году все идет гораздо лучше: больше половины гонок вы закончили на подиуме. Как удалось выправить ситуацию? Сами нужным образом настроились в межсезонье – или кто-то помог: к примеру, тренер или психолог?

– В итоге приняли решение поработать с психологом. Запомнился один из первых его советов: представляй, что твои соперники – это хомячки. Им ведь тоже бывает страшно, они чего-то боятся. И с тех пор я стараюсь перед гонкой прочитать соперников по их эмоциям, залезть им в голову. К примеру, кто-то идет по паддоку с важным лицом – а глаза при этом напуганные. Значит, он уже не особо спокоен, и если у тебя получится напугать его еще сильнее – у него просто не останется шансов.

Что же касается тренера, многие считают, что на этом этапе спортсмен должен со всем справляться самостоятельно. Часто можно слышать: если гонщику нужен тренер, значит, этому гонщику лучше вообще поехать домой. Петр Алешин, который сейчас является моим руководителем, считает, что сугубо технические вопросы пилот должен учиться решать с командой самостоятельно. Однако, поддержка и хороший совет в непростых ситуациях никогда не бывают лишними!

– В межсезонье вы сменили команду с Tech1 на R-ace – чувствуется ли между ними разница? И насколько велика заслуга конкретной команды в прогрессе по ходу сезона?

– Обе команды хорошие. И обе работают очень тщательно. К примеру, на каждой трассе асфальт имеет какие-то особенности. В интервью мы можем сказать, что на одном автодроме он более абразивный, на другом – более гладкий. То есть говорим общими словами. А у наших инженеров есть крупные и четкие фотографии покрытия.

Если мы приезжаем на трассу, где покрытие недавно перекладывали – инженеры обязательно пройдут ее с линейкой. Измерят расстояние между камешками, длину и высоту этих камешков. Причем все эти замеры сделают на нескольких участках трассы, сравнят это между собой. И таких моментов, которые влияют на поведение шин и машины в целом, очень много. Иногда под конец уик-энда объем информации, который на тебя сваливается, уже тяжеловато переварить.

За соперниками тоже следят всеми возможными способами – хотя этих способов немного, и они не особо высокотехнологичные. К примеру, в Монако много кочек – машина на них цепляет асфальт, и это слышно. Значит, по звуку можно догадаться о том, какой дорожный просвет у машины: чем громче скребет, чем ниже клиренс.

Помимо трех побед на счету Александра в этом сезоне один поул и четыре быстрых круга Фото: SMP Racing

– По ходу сезона вы упоминали, что работа гоночных команд и то, как в них все устроено, вызывает у вас особый интерес…

– Я даже думаю, что если вдруг в какой-то момент не смогу зарабатывать на жизнь ездой, хорошо было бы стать владельцем команды. В этом сезоне я часто наблюдал за владельцем своей команды (Тибо де Мериндоль в 2011 году стал одним из основателей коллектива R-ace GP и является его совладельцем. – Прим. Motorsport.com), пытался посмотреть на все его глазами – и мне нравится то, как он живет.

Многие судят о команде по пилотам. Но настоящее лицо команды – это, конечно, владелец. И в случае Тибо все именно так. Он производит впечатление очень влиятельного человека, в команде все слушаются беспрекословно. И он очень строг. Когда проедешь плохо и увидишь его взгляд – повторять ошибки не захочется. И мне нравится эта его серьезность.

Хотя в Монако, конечно, сразу после финиша я чувствовал себя странно. Я выиграл вторую гонку, но другие пилоты команды проехали не так хорошо, не привезли очки, на которые команда рассчитывала – и на меня Тибо посмотрел так, как будто я эту гонку провалил. Часа через три он меня похвалил, но эмоции-то были на пике сразу после финиша. Хотелось того, что обычно бывает после победы: чтобы похлопали, обняли, в воздух побросали…

– Два сезона вы провели за рулем разных машин. Если в прошлом году это была классическая Формула Renault с атмосферным двигателем, сейчас это по сути болид Формулы 3 с турбомотором привычной для Формулы Renault мощности. Как вам новая машина?

– Она специфическая. Весит как Формула 3 – может быть, из-за этого тормозов еле-еле хватает до конца гонки. Нельзя сказать, что тормоза слабые – но к финишу их может просто не остаться. А я раньше думал, что с этой проблемой разве что в Формуле 1 столкнуться можно. Двигатель развивает всего 200 сил, а лобовое сопротивление больше чем у Формулы 2 – в результате она как-то не слишком охотно едет сквозь воздух.

Прежняя машина хорошо подходила для компактных, медленных трасс. В Монако была хороша, где то кочки, то покрытие скользкое, то масло из кого-то вытекло. Новая из-за массы уже не так хороша. К примеру, в Маньи-Куре в шикане Имола не получается сделать перекладку так же легко, как раньше. Этой машине больше по душе быстрые трассы – Спа, Монца… На ней хорошо чувствуется, как работает аэродинамика: в повороте четкое ощущение, что если у тебя сейчас часть переднего крыла, к примеру, отвалится – ты сразу уберешься.

При этом машина любит небольшие скольжения в поворотах. Поскольку она тяжелая, большие углы поворота руля тут особенно не в тему – только больше будет сопротивление. А вот если ехать с небольшим избытком, то получится быстрее, чем без него.

Единственное, что всерьез напрягает – очень короткий ход педали тормоза, который никак нельзя поменять. При этом в конце этого хода усилие возрастает очень резко. И когда перед быстрым поворотом надо чуть-чуть нажать на тормоз, недолго и ошибиться. Выходит, что надо действовать на инстинктах. А вот им я не люблю доверяться: потому что однажды они не срабатывают – и все получается так себе. Я люблю, чтобы во всем была система.