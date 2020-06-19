Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Штирии
09 июл.
-
12 июл.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
WRC
Ралли Германия
15 окт.
-
18 окт.
Следующее событие через
117 дней
Перейти к полному расписанию
WEC
R
WEC
Спа-Франкоршам
Билеты
13 авг.
-
15 авг.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
R
WEC
8 часов Бахрейна
19 нояб.
-
21 нояб.
Следующее событие через
152 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Чехии
Билеты
06 авг.
-
09 авг.
Следующее событие через
47 дней
Перейти к полному расписанию
R
MotoGP
Гран При Австрии
Билеты
13 авг.
-
16 авг.
Следующее событие через
54 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 4 / Тесты Эмерсона Фиттипальди-младшего в Хоумстеде / Новость

Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формульных» гонках

Поделились
Комментарии
Автор:
, главный редактор (Global)
19 июн. 2020 г., 07:12

13-летний картингист провел первые тесты за рулем болида Формулы 4

Эмерсон Фиттипальди-младший проехал свои первые круги на «формульном» болиде. 13-летний спортсмен протестировал автомобиль Формулы 4 на овале в Хоумстеде, штат Флорида. Бразилец – шестой ребенок двукратного чемпиона Формулы 1 и победителя «Инди 500» Эмерсона Фиттипальди. Эмерсон-младший родился, когда Фиттипальди-старшему было 60 лет.

«Было весело управлять машиной Формулы 4, – рассказал наследник великого чемпиона. – Это определенно значительный шаг вперед по сравнению с картингом. В карте ты сидишь чуть ли не на полу. Здесь я сидел выше. А еще автомобиль Формулы 4 очевидно быстрее карта – но по моим субъективным ощущениям болид воспринимался медленнее карта».

Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car

Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car

Photo by: Robert Lyon

Emerson Fittipaldi Jr.

Emerson Fittipaldi Jr.

Photo by: Robert Lyon

Тесты для 13-летнего дебютанта устроила команда International Motorsport. Отец гонщика присутствовал на трассе. «Для меня это очень эмоциональный момент: видеть, как сын проезжает первый круги в 50-ю годовщину моей первой победы в Формуле 1 в Уоткинс-Глене, – признался Фиттипальди-старший. – Сейчас правильный момент, чтобы начать тесты. Физически Эмерсон очень мал, но психологически он полностью готов. Следующие два года в картинге будут для него очень важны».

«Разумеется, отец понимает в гонках намного больше меня, – описал свой опыт Фиттипальди-младший. – А еще он понимает больше, чем множество людей в автоспорте. Это здорово».

Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr.

Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr.

Photo by: Robert Lyon

Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car

Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car

Photo by: Robert Lyon

В этом году Фиттипальди-младший отправится в Италию. Там спортсмен будет участвовать в наиболее представительных картинговых турнирах. Полноценный переход в «формульные» соревнования состоится ближайшей зимой. Сезон 2021/22 Эмерсон намерен провести в мексиканском чемпионате Формулы 4.

У Эмерсона Фиттипальди-младшего уже есть спонсор, который пообещал финансировать его карьеру вплоть до попадания гонщика в Формулу 1. Это базирующееся в Майами агентство Brand Institute, которое оказывает услуги медицинским организациям.

Эмерсон Фиттипальди-старший наблюдает за тестами своего сына

Эмерсон Фиттипальди-старший наблюдает за тестами своего сына

Фото: Роберт Лайон

У Эмерсона Фиттипальди-младшего, который родился в 2007 году, есть младшая сестра. Её зовут Виттория, она появилась на свет в 2012 году. Это седьмой и на данный момент последний ребенок 73-летнего чемпиона Формулы 1.

Читайте также:

Следующая новость
Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault

Предыдущая новость

Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1 , Формула 4
Этап Тесты Эмерсона Фиттипальди-младшего в Хоумстеде
Сессия Среда
Местонахождение Хоумстед
Пилоты Эмерсон Фиттипальди , Эмерсон Фиттапальди-мл.
Автор Чарльз Брэдли

Самое читаемое

1
Формула 1

В Формуле 1 выставляют на продажу вторую команду за месяц. Теперь McLaren

2
Формула 1

Анализ: почему McLaren приходится продавать

3
Формула 1

Зодиак помешал Шумахеру извиниться за Херес-97. Рассказ Вилли Вебера

4
Формула 1

Хэмилтон: Я – первый чемпион из рабочего класса

5
Формула 4

Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формульных» гонках

42мин

Самое важное:

Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формульных» гонках
F4

Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формульных» гонках

Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault
FRS

Самый молодой чемпион Формулы 4 стал юниором Renault

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA
TCR

Россия выиграла Всемирные гоночные игры FIA

Леклер выиграл гонку в Хоккенхайме. Но не Шарль
F4

Леклер выиграл гонку в Хоккенхайме. Но не Шарль

Mercedes взяла в молодежную программу 15-летнего гонщика Формулы 4
Формула 1

Mercedes взяла в молодежную программу 15-летнего гонщика Формулы 4

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.