Шестой сын Фиттипальди дебютировал в «формульных» гонках

Эмерсон Фиттипальди-младший проехал свои первые круги на «формульном» болиде. 13-летний спортсмен протестировал автомобиль Формулы 4 на овале в Хоумстеде, штат Флорида. Бразилец – шестой ребенок двукратного чемпиона Формулы 1 и победителя «Инди 500» Эмерсона Фиттипальди. Эмерсон-младший родился, когда Фиттипальди-старшему было 60 лет.

«Было весело управлять машиной Формулы 4, – рассказал наследник великого чемпиона. – Это определенно значительный шаг вперед по сравнению с картингом. В карте ты сидишь чуть ли не на полу. Здесь я сидел выше. А еще автомобиль Формулы 4 очевидно быстрее карта – но по моим субъективным ощущениям болид воспринимался медленнее карта».



Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car Photo by: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. Photo by: Robert Lyon

Тесты для 13-летнего дебютанта устроила команда International Motorsport. Отец гонщика присутствовал на трассе. «Для меня это очень эмоциональный момент: видеть, как сын проезжает первый круги в 50-ю годовщину моей первой победы в Формуле 1 в Уоткинс-Глене, – признался Фиттипальди-старший. – Сейчас правильный момент, чтобы начать тесты. Физически Эмерсон очень мал, но психологически он полностью готов. Следующие два года в картинге будут для него очень важны».

«Разумеется, отец понимает в гонках намного больше меня, – описал свой опыт Фиттипальди-младший. – А еще он понимает больше, чем множество людей в автоспорте. Это здорово».

Emerson Fittipaldi and Emerson Fittipaldi Jr. Photo by: Robert Lyon Emerson Fittipaldi Jr. testing a Formula 4 car Photo by: Robert Lyon

В этом году Фиттипальди-младший отправится в Италию. Там спортсмен будет участвовать в наиболее представительных картинговых турнирах. Полноценный переход в «формульные» соревнования состоится ближайшей зимой. Сезон 2021/22 Эмерсон намерен провести в мексиканском чемпионате Формулы 4.

У Эмерсона Фиттипальди-младшего уже есть спонсор, который пообещал финансировать его карьеру вплоть до попадания гонщика в Формулу 1. Это базирующееся в Майами агентство Brand Institute, которое оказывает услуги медицинским организациям.

Эмерсон Фиттипальди-старший наблюдает за тестами своего сына Фото: Роберт Лайон

У Эмерсона Фиттипальди-младшего, который родился в 2007 году, есть младшая сестра. Её зовут Виттория, она появилась на свет в 2012 году. Это седьмой и на данный момент последний ребенок 73-летнего чемпиона Формулы 1.