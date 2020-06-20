Зрители на трибунах, машины на трассе, топливо в бензобаке: как тебе такое, киберспорт? После полугодового перерыва «формульные» соревнования в Европе готовы возобновится. И кажется, многие из нас стали забывать, каким может быть реальный автоспорт. Давайте посмотрим, как боролись пилоты молодежной Формулы 4 в Монце в конце прошлого года:

Если этот заезд в рамках финального этапа-2019 показалась вам недостаточно интересным, то есть еще и заключительная гонка того же уик-энда. Она подарила болельщикам невероятное зрелище: у россиянина Михаэля Белова оторвалось колесо, его соперники скользили на мокрой трассе, врезались друг в друга и разворачивались под дождем. Лучше один раз увидеть:

А это старт первой гонки в Монце: пилоты с трудом видят друг друга, проезжают по воде и то и дело вылетают за пределы трассы. Смотрите сами:

Каждому из этих видео восемь месяцев. И чем ближе старты настоящих гонок-2020, тем нестерпимее ожидание автоспортивного праздника. Motorsport.com будет с вами весь сезон. Читайте нас тут и подписывайтесь на наш канал «Яндекс.Дзене» – мы регулярно выкладываем там видео и публикуем истории, которых нет на сайте.

К примеру, в нашем «Дзене» есть статистическое исследование о гонщиках Формулы 1, которые чаще всех сходили на первом круге. Подборка самых коротких карьер в истории Ф1. Рекордсмен продержался на трассе всего 2 метра! А еще феноменальная история пилота, который пробрался на старт нелегально. Серьезно, ему было запрещено участвовать в гонке – но он нашел способ стартовать.

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