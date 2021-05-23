Видео: гонка поддержки в Монако началась с серьезной аварии

Кроме Формулы 2, в рамках уик-энда Гран При Монако свои этапы проводят еще несколько серий. Их воскресные гонки привели к авариям на старте.

Сначала на подъеме «Бо Риваж» не смогли разъехаться участники Суперкубка Porsche, а затем зрелищную аварию устроили молодые гонщики из Формулы Regional.

Вскоре после выхода из первого поворота один из соперников ударил в переднее колесо машину финна Вильяма Алатало, тот потерял темп, из-за чего произошел второй контакт. Автомобиль развернуло поперек трассы, и для всех остальных дорога наверх оказалась перекрыла.

Участниками столкновения стали многие пилоты, хуже всех пришлось партнеру Алатало по команде Arden Николе Марианьели, чья машина перевернулась.

После продолжительной паузы гонку возобновили, и ее победителем стал обладатель поула Зейн Малони с Барбадоса. Сын Рубенса Баррикелло Эдоардо финишировал только 15-м.