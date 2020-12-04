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Формула Regional / Анонс

Смотрите в эти выходные: Суперформула на Сузуке и Формула Regional в Валлелунге

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Смотрите в эти выходные: Суперформула на Сузуке и Формула Regional в Валлелунге

В Японии формульный сезон еще в самом разгаре, а вот в Европе гонщики будут решать судьбу титула

Заезды Формулы 1 в эти выходные проходят необычно поздно: даже субботняя тренировка начнется в пять вечера по московскому времени, а квалификация и гонка – так вообще в восемь. А что же делать болельщикам до этого времени?

Ответ прост: смотреть гонки с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ». Наряду с Гран При Сахира в этот уик-энд проходят этапы еще двух заметных формульных серий.

Сузука принимает предпоследний этап Суперформулы. Впрочем, в рамках этого этапа пройдут сразу две гонки – так что, впереди у участников японского чемпионата еще целых три гонки из семи запланированных. Можно сказать, что сезон в самом разгаре – и лидирующий в общем зачете Рио Хиракава еще очень далек от того, чтобы считать себя чемпионом.

«Моторспорт.ТВ» покажет обе гонки уик-энда в прямом эфире – и в субботу, и в воскресенье трансляции начнутся в 6:30 по московскому времени.

А вот в европейском чемпионате Формулы Regional на повестке дня решающий этап. Причем накал борьбы весьма высок: лидирующего бразильца Джанлуку Петекофа и Артура Леклера, младшего брата пилота Ф1, разделяют всего два очка. Судьба титула решится в трех гонках на трассе в Валлелунге: трансляция субботней начнется в 14:55, двух воскресных – в 10:55 и 15:55.  

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