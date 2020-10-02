С начала июля фанатам гонок некогда скучать: календари престижных турнир спрессовались – и в одни выходные обычно проходит масса разных гонок. Но этот уик-энд – исключение. Из заметных событий в календаре разве что этап IndyCar в Индианаполисе. Значит ли это, что на видеоплатформе «Моторспорт.ТВ» в эти выходные будет нечего смотреть? Конечно, нет!

Больше всего заездов в эти выходные пройдет в Муджелло, где состоятся очередные этапы Формулы Regional и итальянской Формулы 4. Для тех, кто ищет в списках участников известные имена, интереснее будет первая – там участвуют Артур Леклер (младший брат пилота Ф1) и Джейми Чедвик (чемпионка женского турнира W Series). Если же вы любите болеть за своих – то в Формуле 4 выступит россиянин Кирилл Смаль. Причем за ту самую команду Prema, в составе которой Роберт Шварцман выиграл Формулу 3 и несколько гонок Формулы 2.

Если же множеству коротких заездов предпочитаете очень длинный, то на трассе в Индианаполисе в эти выходные впервые пройдет 8-часовая гонка автомобилей категории GT.

Расписание трансляций на выходные:

Суббота (3 октября)

15:25 – Формула Regional в Муджелло – первая гонка

15:30 – «8 часов Индианаполиса» – предквалификация

16:25 – итальянская Формула 4 в Муджелло – первая гонка

19:10 – «8 часов Индианаполиса» – квалификация

00:25 – «8 часов Индианаполиса» – квалификация (суперпоул)

Воскресенье (4 октября)

11:40 – Формула Regional в Муджелло – вторая гонка

12:35 – итальянская Формула 4 в Муджелло – вторая гонка

16:30 – «8 часов Индианаполиса» – гонка

16:35 – Формула Regional в Муджелло – третья гонка

17:35 – итальянская Формула 4 в Муджелло – третья гонка