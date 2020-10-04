Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло

В эти выходные в Муджелло проходит 4-й этап европейского чемпионата Формулы Regional. С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас можно следить за развитием событий во второй (из трех) гонок уик-энда.

Также в этот уик-энд на «Моторспорт.ТВ» можно увидеть прямые трансляции заездов итальянской Формулы 4 в том же Муджелло (с участием россиянина Кирилла Смаля) и 8-часовой гонки GT в Индианаполисе. Вот расписание воскресных трансляций:

12:35 – итальянская Формула 4 в Муджелло – вторая гонка

16:30 – «8 часов Индианаполиса» – гонка

16:35 – Формула Regional в Муджелло – третья гонка

17:35 – итальянская Формула 4 в Муджелло – третья гонка