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Формула Regional / Муджелло / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

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Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Участники молодежного чемпионата завершают первую половину сезона

В эти выходные в Муджелло проходит 4-й этап европейского чемпионата Формулы Regional. С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас можно следить за развитием событий в последней гонке уик-энда.

 

Также в этот уик-энд на «Моторспорт.ТВ» можно увидеть прямые трансляции заездов итальянской Формулы 4 в том же Муджелло (с участием россиянина Кирилла Смаля) и 8-часовой гонки GT в Индианаполисе. Последняя гонка Формулы 4 начнется в 17:35, а заезд на легендарной американской трассе уже стартовал и продлится до половины первого ночи по Москве (прямая трансляция идет здесь).

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Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло
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Об этой статье

Серия Формула Regional
Этап Муджелло

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