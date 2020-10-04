Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

В эти выходные в Муджелло проходит 4-й этап европейского чемпионата Формулы Regional. С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас можно следить за развитием событий в последней гонке уик-энда.

Также в этот уик-энд на «Моторспорт.ТВ» можно увидеть прямые трансляции заездов итальянской Формулы 4 в том же Муджелло (с участием россиянина Кирилла Смаля) и 8-часовой гонки GT в Индианаполисе. Последняя гонка Формулы 4 начнется в 17:35, а заезд на легендарной американской трассе уже стартовал и продлится до половины первого ночи по Москве (прямая трансляция идет здесь).