На трассе в Валлелунге под Римом продолжается последний в этом году этап европейского чемпионата Формулы Regional. Бразилец Джанлука Петекоф и Артур Леклер, младший брат пилота Ф1, продолжают сражение за чемпионский титул.

В субботней гонке ни один из претендентов на чемпионство не попал на подиум, поэтому турнирная таблица изменилась несильно: Петекоф по-прежнему лидирует, его отрыв от Леклера по-прежнему минимален (6 очков, в то время как за две воскресные гонки можно заработать 50).

Первая сегодняшняя гонка должна была стартовать в 11:00, однако отложена из-за сильного дождя. За развитием событий на трассе можно следить с помощью прямой трансляции от видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».