Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Гонка через
07 Часов
:
38 Минут
:
06 Секунд
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Дакар
03 янв.
Следующее событие через
27 дней
Перейти к полному расписанию
Формула E
R
Формула E
Сантьяго
16 янв.
Следующее событие через
40 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Сантьяго II
17 янв.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: первая воскресная гонка Формулы Regional в Валлелунге

Поделились
Комментарии
Смотрите прямо сейчас: первая воскресная гонка Формулы Regional в Валлелунге
Автор:
, Главный редактор

Похоже, что судьба чемпионского титула будет решаться на сырой трассе

На трассе в Валлелунге под Римом продолжается последний в этом году этап европейского чемпионата Формулы Regional. Бразилец Джанлука Петекоф и Артур Леклер, младший брат пилота Ф1, продолжают сражение за чемпионский титул.

В субботней гонке ни один из претендентов на чемпионство не попал на подиум, поэтому турнирная таблица изменилась несильно: Петекоф по-прежнему лидирует, его отрыв от Леклера по-прежнему минимален (6 очков, в то время как за две воскресные гонки можно заработать 50).

Первая сегодняшняя гонка должна была стартовать в 11:00, однако отложена из-за сильного дождя. За развитием событий на трассе можно следить с помощью прямой трансляции от видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».

 

Читайте также:

Смотрите прямо сейчас: первая гонка Формулы Regional в Валлелунге

Предыдущая новость

Смотрите прямо сейчас: первая гонка Формулы Regional в Валлелунге
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула Regional
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

Вольф назвал цель для Расселла в Гран При Сахира
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вольф назвал цель для Расселла в Гран При Сахира

Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации
Формула 1 Формула 1 / Новость

Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull

Риккардо не понравились маневры Мазепина в гонке Ф2
Формула 2 Формула 2 / Новость

Риккардо не понравились маневры Мазепина в гонке Ф2

Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне
Формула 1 Формула 1 / Отчет о квалификации

Mercedes без Хэмилтона заняла первый ряд в Сахире, у Квята лучший результат в сезоне

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой
Формула 2 Формула 2 / Результаты

Положение в общем зачете Формулы 2 перед финальной гонкой

Боттас побил рекорд Формулы 1 46-летней давности
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас побил рекорд Формулы 1 46-летней давности

Самое важное:

Смотрите прямо сейчас: первая воскресная гонка Формулы Regional в Валлелунге
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: первая воскресная гонка Формулы Regional в Валлелунге

Смотрите в эти выходные: Суперформула на Сузуке и Формула Regional в Валлелунге
FReg Формула Regional / Анонс

Смотрите в эти выходные: Суперформула на Сузуке и Формула Regional в Валлелунге

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
MotoGP MotoGP / Анонс

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Самое читаемое

1
Формула 1

Триумф Квята и унижение Элбона. Герои и неудачники квалификации в Сахире

14ч
2
Формула 1

Вольф назвал цель для Расселла в Гран При Сахира

46мин
3
Формула 1

Леклер поблагодарил Гасли за свой суперкруг в квалификации

14ч
4
Формула 1

Квят: Мои круги сами все говорят Red Bull

13ч
5
Формула 2

Риккардо не понравились маневры Мазепина в гонке Ф2

Самое важное:

Смотрите прямо сейчас: первая воскресная гонка Формулы Regional в Валлелунге
FReg

Смотрите прямо сейчас: первая воскресная гонка Формулы Regional в Валлелунге

Смотрите в эти выходные: Суперформула на Сузуке и Формула Regional в Валлелунге
FReg

Смотрите в эти выходные: Суперформула на Сузуке и Формула Regional в Валлелунге

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
MotoGP

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло

Последние видео

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты второй гонки 01:25
Формула Regional
2 нояб. 2020 г.

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты второй гонки

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты третьей гонки 01:22
Формула Regional
2 нояб. 2020 г.

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты третьей гонки

Настоящая Формула 3 в Мизано: старт третьей гонки 01:45
Формула Regional
2 авг. 2020 г.

Настоящая Формула 3 в Мизано: старт третьей гонки

Леклер столкнулся с соперником на старте гонки в Мизано. Видео 01:19
Формула Regional
1 авг. 2020 г.

Леклер столкнулся с соперником на старте гонки в Мизано. Видео

Гонщик Red Bull потерял контроль в борьбе с чемпионкой женского первенства 00:50
Формула Regional
1 авг. 2020 г.

Гонщик Red Bull потерял контроль в борьбе с чемпионкой женского первенства

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.