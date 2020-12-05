Смотрите прямо сейчас: первая гонка Формулы Regional в Валлелунге
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Сможет ли младший брат пилота Ф1 опередить в борьбе за титул малоизвестного бразильца?
В эти выходные трасса в Валлелунге под Римом принимает решающий этап европейского турнира Формулы Regional.
Пожалуй, самый известный участник этих соревнований – Артур Леклер, младший брат пилота Формулы 1. Монегаск сражается за титул с своим товарищем по команде Prema, бразильцем Джанлукой Петекофом. Пока гонщик из Южной Америки впереди, но Леклер отстает всего на 2 очка, а до конца сезона еще три гонки. Первую из них можно посмотреть прямо сейчас с помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ».
Еще две гонки пройдут в воскресенье, их прямые трансляции на «Моторспорт.ТВ» начнутся в 10:55 и 15:55. Также с 8:30 можно будет наблюдать за развитием событий в предпоследней гонке японской Суперформулы.
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Смотрите прямо сейчас: первая гонка Формулы Regional в Валлелунге
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