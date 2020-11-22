Смотрите прямо сейчас: Леклер-младший стартует с поула в утренней гонке Формулы Regional в Имоле
Младший брат пилота Ф1 вчера вышел в лидеры европейского турнира и рассчитывает укрепить это лидерство в двух воскресных заездах
В эти выходные на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари проходит предпоследний этап европейского чемпионата Формулы Regional.
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Пожалуй, главной звездой этого турнира является Артур Леклер. И не только в силу того, что старшим братом пилота является Шарль Леклер, выступающий в Формуле 1. Артур ведет борьбу за чемпионский титул, и третье место во вчерашней гонке помогло ему выйти в лидеры турнира. Впрочем, главный конкурент, бразилец Джанлука Петекоф, отстает всего на 7 очков – в то время как за победу в заезде начисляется 25.
Сегодня состоится две гонки, первую из которых Леклер начнет с поул-позиции. За развитием событий в Имоле можно прямо сейчас следить с помощью прямой трансляции от «Моторспорт.ТВ».
Третью гонку также можно будет посмотреть в прямом эфире, начиная с 16:15.
Об этой статье
|Серия
|Формула Regional
|Этап
|Имола II