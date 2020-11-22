В эти выходные на Автодроме имени Энцо и Дино Феррари проходит предпоследний этап европейского чемпионата Формулы Regional.

Пожалуй, главной звездой этого турнира является Артур Леклер. И не только в силу того, что старшим братом пилота является Шарль Леклер, выступающий в Формуле 1. Артур ведет борьбу за чемпионский титул, и третье место во вчерашней гонке помогло ему выйти в лидеры турнира. Впрочем, главный конкурент, бразилец Джанлука Петекоф, отстает всего на 7 очков – в то время как за победу в заезде начисляется 25.

Сегодня состоится две гонки, первую из которых Леклер начнет с поул-позиции. За развитием событий в Имоле можно прямо сейчас следить с помощью прямой трансляции от «Моторспорт.ТВ».

Третью гонку также можно будет посмотреть в прямом эфире, начиная с 16:15.