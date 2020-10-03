Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло
Юниоры выходят на трассу, где пилоты Ф1 недавно устроили самую зрелищную аварию сезона
В эти выходные в Муджелло проходит 4-й этап европейского чемпионата Формулы Regional. С помощью видеоплатформы «Моторспорт.ТВ» прямо сейчас можно следить за развитием событий в первой (из трех) гонок уик-энда.
Также в этот уик-энд на «Моторспорт.ТВ» можно увидеть прямые трансляции заездов итальянской Формулы 4 в том же Муджелло (с участием россиянина Кирилла Смаля) и 8-часовой гонки GT в Индианаполисе. Вот расписание трансляций на остаток субботы и воскресенье:
Суббота (3 октября)
16:25 – итальянская Формула 4 в Муджелло – первая гонка
19:10 – «8 часов Индианаполиса» – квалификация
00:25 – «8 часов Индианаполиса» – квалификация (суперпоул)
Воскресенье (4 октября)
11:40 – Формула Regional в Муджелло – вторая гонка
12:35 – итальянская Формула 4 в Муджелло – вторая гонка
16:30 – «8 часов Индианаполиса» – гонка
16:35 – Формула Regional в Муджелло – третья гонка
17:35 – итальянская Формула 4 в Муджелло – третья гонка
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