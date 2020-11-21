Главные события
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
5 дней
Перейти к полному расписанию
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
1000 км Поль Рикара
14 нояб.
Мероприятие окончено
WRC
R
WRC
Ралли Монца
04 дек.
Следующее событие через
12 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле

Поделились
Комментарии
Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле

Младший брат Шарля Леклера продолжает сражаться за чемпионский титул

В минувшие выходные разом определились победители сразу нескольких престижных гоночных чемпионатов: Формулы 1, WEC, WTCR, MotoGP... Однако есть и турниры, где спор за звание лучшего еще идет вовсю. Один из них – европейская Формулa Regional.

Читайте также:

Сейчас в Имоле проходит предпоследний этап турнира, и до окончания сезона еще целых шесть гонок, в каждой из которых можно заработать 25 очков. А лидер общего зачета Джанлука Петекоф опережает Артура Леклера (младшего брата пилота Ferrari) на 4 очка, а датчанина Оливера Расмуссена – на 19. Так что, борьба далека от завершения. Тем более, что в первой гонке уик-энда с поула стартует Расмуссен. 

 

Еще две гонки пройдут завтра, их трансляции начнутся в 10:55 и 16:15.

Читайте также:

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Предыдущая новость

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула Regional

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Ferrari подтвердила участие Шварцмана в тестах. А в пятницу на Гран При – не подтвердила

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен купил бизнес-джет у босса Virgin Брэнсона

Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC
Формула 1 Формула 1 / Новость

Слухи: Кубица станет пилотом польской команды в WRC

Самое важное:

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
MotoGP MotoGP / Анонс

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

2
Формула 1

«Они меня даже не слушали». Хэмилтон вспомнил выступления за McLaren

1d
3
Формула 1

Ferrari опробует в моторе 2021 года революционные идеи

1d
4
Формула 1

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

5
Формула 1

Экс-пилот Ф1 предупредил Хэмилтона об опасности политических заявлений

1d

Самое важное:

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле
FReg

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
MotoGP

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло

Последние видео

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты второй гонки 01:25
Формула Regional
2 нояб. 2020 г.

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты второй гонки

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты третьей гонки 01:22
Формула Regional
2 нояб. 2020 г.

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты третьей гонки

Настоящая Формула 3 в Мизано: старт третьей гонки 01:45
Формула Regional
2 авг. 2020 г.

Настоящая Формула 3 в Мизано: старт третьей гонки

Леклер столкнулся с соперником на старте гонки в Мизано. Видео 01:19
Формула Regional
1 авг. 2020 г.

Леклер столкнулся с соперником на старте гонки в Мизано. Видео

Гонщик Red Bull потерял контроль в борьбе с чемпионкой женского первенства 00:50
Формула Regional
1 авг. 2020 г.

Гонщик Red Bull потерял контроль в борьбе с чемпионкой женского первенства

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.