Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Имоле

В минувшие выходные разом определились победители сразу нескольких престижных гоночных чемпионатов: Формулы 1, WEC, WTCR, MotoGP... Однако есть и турниры, где спор за звание лучшего еще идет вовсю. Один из них – европейская Формулa Regional.

Сейчас в Имоле проходит предпоследний этап турнира, и до окончания сезона еще целых шесть гонок, в каждой из которых можно заработать 25 очков. А лидер общего зачета Джанлука Петекоф опережает Артура Леклера (младшего брата пилота Ferrari) на 4 очка, а датчанина Оливера Расмуссена – на 19. Так что, борьба далека от завершения. Тем более, что в первой гонке уик-энда с поула стартует Расмуссен.

Еще две гонки пройдут завтра, их трансляции начнутся в 10:55 и 16:15.