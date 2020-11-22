Главные события
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Португалии
20 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Турции
13 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
4 дня
Перейти к полному расписанию
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
1000 км Поль Рикара
14 нояб.
Мероприятие окончено
WRC
R
WRC
Ралли Монца
04 дек.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула Regional / Имола II / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: дневная гонка Формулы Regional в Имоле

Поделились
Комментарии
Смотрите прямо сейчас: дневная гонка Формулы Regional в Имоле

Артур Леклер вышел в лидеры серии в субботу, но упустил лидерство уже в воскресенье утром. А значит, с мотивацией у француза сегодня проблем нет

На трассе в Имоле завершается предпоследний в этом сезоне этап европейского чемпионата Формулы Regional. Главным событием утреннего заезда стал неожиданный сход с трассы Артура Леклера. Таким образом, едва завоевав в ходе субботней гонки лидерство в серии, француз тут же его утратил.

Неудивительно, что наиболее мотивированным на старте последней гонки уик-энда выглядит именно Леклер. Он уступает возглавляющему общий зачет Джанлуке Петекофу всего 8 очков. Отрыв небольшой – но это отнюдь не значит, что можно терять очки и дальше. Наоборот, в борьбе за чемпионский титул будет важен каждый балл.

За развитием событий в третьей гонке уик-энда можно следить с помощью прямой трансляции от «Моторспорт.ТВ»

 

Последний этап участники Формулы Regional проведут на трассе в Валлелунге 5 и 6 декабря. За его ходом также можно будет следить с помощью прямых трансляций на нашем сайте.

Читайте также:

 

 

Смотрите прямо сейчас: Леклер-младший стартует с поула в утренней гонке Формулы Regional в Имоле

Предыдущая новость

Смотрите прямо сейчас: Леклер-младший стартует с поула в утренней гонке Формулы Regional в Имоле
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула Regional
Этап Имола II

Самое читаемое Сегодня

Чай на кухне у мамы. Как Браун склонял Хэмилтона к переходу в Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Ностальгия

Чай на кухне у мамы. Как Браун склонял Хэмилтона к переходу в Mercedes

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

MotoGP в Португалии проходит весело: мотоциклы взлетают, пилоты падают под колеса и ловят попутку у края трассы
MotoGP MotoGP / Самое интересное

MotoGP в Португалии проходит весело: мотоциклы взлетают, пилоты падают под колеса и ловят попутку у края трассы

Лоренсо обиделся на увольнение из Yamaha. Досталось в итоге пилоту, который заменил испанца
MotoGP MotoGP / Самое интересное

Лоренсо обиделся на увольнение из Yamaha. Досталось в итоге пилоту, который заменил испанца

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби
Формула 1 Формула 1 / Новость

Williams объявила пилотов на тесты в Абу-Даби

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Избранное

Что изменится в Ф1 в 2021 году: больше веса, меньше аэродинамики и никаких розовых Mercedes

Самое важное:

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
MotoGP MotoGP / Анонс

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg Формула Regional / Прямой эфир

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло

Самое читаемое

1
Формула 1

Чай на кухне у мамы. Как Браун склонял Хэмилтона к переходу в Mercedes

2
Формула 1

Хэмилтон назвал любимый гоночный фильм. Это вовсе не «Гонка» и не «Гран При»

1d
3
Формула 1

Хэмилтона посвятят в рыцари в следующем году

4
Формула 1

Экклстоун: Феттеля в Aston Martin пристроил я

1d
5
MotoGP

MotoGP в Португалии проходит весело: мотоциклы взлетают, пилоты падают под колеса и ловят попутку у края трассы

Самое важное:

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина
MotoGP

В эти выходные на «Моторспорт.ТВ»: брат Леклера, сын Монтои и четыре россиянина

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: третья гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: вторая гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло
FReg

Смотрите прямо сейчас: гонка Формулы Regional в Муджелло

Смотрите в эти выходные: Леклер-младший и пилот SMP Racing сражаются в Муджелло
FReg

Смотрите в эти выходные: Леклер-младший и пилот SMP Racing сражаются в Муджелло

Последние видео

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты второй гонки 01:25
Формула Regional
2 нояб. 2020 г.

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты второй гонки

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты третьей гонки 01:22
Формула Regional
2 нояб. 2020 г.

Формула Regional в Барселоне – лучшие моменты третьей гонки

Настоящая Формула 3 в Мизано: старт третьей гонки 01:45
Формула Regional
2 авг. 2020 г.

Настоящая Формула 3 в Мизано: старт третьей гонки

Леклер столкнулся с соперником на старте гонки в Мизано. Видео 01:19
Формула Regional
1 авг. 2020 г.

Леклер столкнулся с соперником на старте гонки в Мизано. Видео

Гонщик Red Bull потерял контроль в борьбе с чемпионкой женского первенства 00:50
Формула Regional
1 авг. 2020 г.

Гонщик Red Bull потерял контроль в борьбе с чемпионкой женского первенства

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.