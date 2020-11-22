На трассе в Имоле завершается предпоследний в этом сезоне этап европейского чемпионата Формулы Regional. Главным событием утреннего заезда стал неожиданный сход с трассы Артура Леклера. Таким образом, едва завоевав в ходе субботней гонки лидерство в серии, француз тут же его утратил.

Неудивительно, что наиболее мотивированным на старте последней гонки уик-энда выглядит именно Леклер. Он уступает возглавляющему общий зачет Джанлуке Петекофу всего 8 очков. Отрыв небольшой – но это отнюдь не значит, что можно терять очки и дальше. Наоборот, в борьбе за чемпионский титул будет важен каждый балл.

За развитием событий в третьей гонке уик-энда можно следить с помощью прямой трансляции от «Моторспорт.ТВ».

Последний этап участники Формулы Regional проведут на трассе в Валлелунге 5 и 6 декабря. За его ходом также можно будет следить с помощью прямых трансляций на нашем сайте.