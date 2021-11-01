Видео: болид Prema взлетает и падает в финале Формулы Regional

Несмотря на то, что в минувшие выходные не состоялось ни одного этапа чемпионатов мира или каких-либо иных мировых серий, локальные гонки все же проводились. В одной из них, например, долгожданную победу одержал Жак Вильнев.

Также гоночный уик-энд прошел в Монце, где состоялось несколько гонок местной Формулы 4 и Формулы Regional. В последней, во второй гонке произошла зрелищная авария, где лидеры Давид Видалес и Дино Беганович сначала срезали поворот, а потом подскочили на поребриках.

Видалес при этом оказался подхвачен воздушным потоком и почти взлетел, налетев на своего партнера по команде Prema.

В той гонке участвовал и российский пилот Михаэль Белов. Он финишировал седьмым и занял по итогам чемпионата восьмое место.