Формула Regional / Монца Новости
Видео: болид Prema взлетает и падает в финале Формулы Regional
Автор: Бьорн Смит , редактор (Нидерланды)
Соавтор: Сергей Иванов , Редактор
Оба участника аварии не пострадали, но выбыли из гонки
Несмотря на то, что в минувшие выходные не состоялось ни одного этапа чемпионатов мира или каких-либо иных мировых серий, локальные гонки все же проводились. В одной из них, например, долгожданную победу одержал Жак Вильнев.
Также гоночный уик-энд прошел в Монце, где состоялось несколько гонок местной Формулы 4 и Формулы Regional. В последней, во второй гонке произошла зрелищная авария, где лидеры Давид Видалес и Дино Беганович сначала срезали поворот, а потом подскочили на поребриках.
Видалес при этом оказался подхвачен воздушным потоком и почти взлетел, налетев на своего партнера по команде Prema.
В той гонке участвовал и российский пилот Михаэль Белов. Он финишировал седьмым и занял по итогам чемпионата восьмое место.
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Видео: болид Prema взлетает и падает в финале Формулы Regional
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