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Предыдущая / Видео: гонка поддержки в Монако началась с серьезной аварии
Формула Regional / Монца Новости

Видео: болид Prema взлетает и падает в финале Формулы Regional

Автор:
, редактор (Нидерланды)
Соавтор:
Сергей Иванов
, Редактор

Оба участника аварии не пострадали, но выбыли из гонки

Несмотря на то, что в минувшие выходные не состоялось ни одного этапа чемпионатов мира или каких-либо иных мировых серий, локальные гонки все же проводились. В одной из них, например, долгожданную победу одержал Жак Вильнев.

Также гоночный уик-энд прошел в Монце, где состоялось несколько гонок местной Формулы 4 и Формулы Regional. В последней, во второй гонке произошла зрелищная авария, где лидеры Давид Видалес и Дино Беганович сначала срезали поворот, а потом подскочили на поребриках.

Видалес при этом оказался подхвачен воздушным потоком и почти взлетел, налетев на своего партнера по команде Prema.

В той гонке участвовал и российский пилот Михаэль Белов. Он финишировал седьмым и занял по итогам чемпионата восьмое место.

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Видео: гонка поддержки в Монако началась с серьезной аварии
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Видео: гонка поддержки в Монако началась с серьезной аварии
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