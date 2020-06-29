Протеже Red Bull Юри Випс неожиданно получил контракт в региональной Формуле 3 в Европе. Речь идет о чемпионате под названием Formula Regional European: эта серия заменила европейскую Формулу 3 в 2019 году. В отличие от своей предшественницы новое первенство оказалось маловостребованным и непрестижным: наиболее перспективные гонщики отправились в новую Ф3, ранее известную как GP3.

На момент написания заметки в региональной Формуле 3 набралось 13 участников для сезона-2020. В условиях слабой конкуренции и отсутствующей репутации единственным преимуществом этого чемпионата оказались очки для Суперлицензии. К примеру, за финиш на третьем месте в этой серии можно получить сразу 15 баллов. Именно столько не хватает Випсу до 40 очков, которые дадут ему право дебютировать в Формуле 1.

Можно предположить, что Formula Regional European понадобилась Red Bull только для того, чтобы гарантировать получение Випсом Суперлицензии на сезон-2021.

Юри Випс выступает в Формуле 3 с 2017 года. Сезоны 2018 и 2019 эстонец завершил на четвертом месте в общем зачете. В 2020-м спортсмен должен был выступить в японской Суперформуле. Эти планы до сих пор в силе, утверждает агент Випса Марко Асмер. По словам менеджера, Юри будет совмещать выступления в двух сериях.

На деле стартовать в двух турнирах сразу будет проблематично. Во-первых, существует как минимум два пересечения, в которых гонки двух первенств пройдут в один и тот же день. В этом случае приоритет будет у Суперформулы, выяснил Motorsport.com.

Впрочем, даже без наложения дат Випсу будет сложно провести два чемпионата одновременно. Дело в том, что все гонки Суперформулы проходят в Японии. Эта страна ввела жесткие ограничения на въезд из других государств. Из некоторых мест въезд запрещен полностью; для тех, кто прибывает из стран белого списка, действует правило об обязательном двухнедельном карантине.

Первый гоночный уик-энд Суперформулы-2020 намечен на 29-30 августа. К этому моменту в региональной Формуле 3 завершатся два этапа: 2 и 23 августа. Если Випс примет участие во втором этапе европейского чемпионата, то он не успеет прибыть в Японию за две недели до начала гонок Суперформулы – а значит, пропустит начало сезона, сидя на карантине.

«В Японии есть только предварительное расписание, – объяснил ситуацию Марко Асмер. – Мы надеемся, что чемпионат Суперформулы состоится, но со всей этой ситуацией с коронавирусом нам нужен запасной план. Мы не можем знать, что случится в будущем и пустят ли Юрия в страну. В конце концов, даже пилоты Формулы 1 сейчас тестируются в Ф3».

Карьерой 19-летнего эстонца управляет Red Bull. Сейчас это наиболее готовый к переходу в Формулу 1 юниор австрийской компании. Означает ли двойная программа для Випса в сезоне-2020, что Red Bull рассчитывает трудоустроить Юрия в Ф1 в 2021 году, пока неясно. Если пилот действительно дебютирует в чемпионате мира, то он станет первым представителем Эстонии в истории Формулы 1.