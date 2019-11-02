Япония и Бразилия. Новый глава Формулы Е назвал пути экспансии

В новом сезоне в Формуле Е появятся новые этапы в Сеуле, а также в Джакарте. Однако география чемпионата, претендующего на звание мирового, продолжит расширяться. В частности, не исключается проведение японского этапа, который до сих пор не состоялся из-за строгости местных законов.

«Не буду делать конкретных заявлений о предметных контрактах, это будет следующий этап, – заявил недавно назначенный глава Формулы Е Джейми Рейгл. – Япония является большим автомобильным рынком, на котором мы конечно будем стараться присутствовать. Бразилия тоже крупный рынок, к тому же с богатой автоспортивной историей. И нам она очень интересна.

С коммерческой точки зрения нам также интересны США, этого же от нас ждут и автопроизводители. Мне не хотелось бы уходить из Нью-Йорка, но также надо учесть, что с точки зрения количества продаваемых машин и их стоимости крупнейшим рынком является Калифорния.

Наконец, нам очень интересен материковый Китай. Но не думайте, что все эти этапы появятся в следующем сезоне. У нас и так уже 14 гонок в 12 городах мира. Посмотрим, кто будет следующим».

Ранее о желании принять Формулу Е заявляли власти Рио-де-Жанейро.

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас