Япония и Бразилия. Новый глава Формулы Е назвал пути экспансии
Городские гонки на электрокарах могут также пройти в Калифорнии и в материковом Китае.
В новом сезоне в Формуле Е появятся новые этапы в Сеуле, а также в Джакарте. Однако география чемпионата, претендующего на звание мирового, продолжит расширяться. В частности, не исключается проведение японского этапа, который до сих пор не состоялся из-за строгости местных законов.
«Не буду делать конкретных заявлений о предметных контрактах, это будет следующий этап, – заявил недавно назначенный глава Формулы Е Джейми Рейгл. – Япония является большим автомобильным рынком, на котором мы конечно будем стараться присутствовать. Бразилия тоже крупный рынок, к тому же с богатой автоспортивной историей. И нам она очень интересна.
С коммерческой точки зрения нам также интересны США, этого же от нас ждут и автопроизводители. Мне не хотелось бы уходить из Нью-Йорка, но также надо учесть, что с точки зрения количества продаваемых машин и их стоимости крупнейшим рынком является Калифорния.
Наконец, нам очень интересен материковый Китай. Но не думайте, что все эти этапы появятся в следующем сезоне. У нас и так уже 14 гонок в 12 городах мира. Посмотрим, кто будет следующим».
Ранее о желании принять Формулу Е заявляли власти Рио-де-Жанейро.
Дополнительная информация: Алекс Калинаукас
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Об этой статье
|Серия
|Формула E
|Автор
|Сергей Иванов
Япония и Бразилия. Новый глава Формулы Е назвал пути экспансии
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