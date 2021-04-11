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Формула E / Рим II / Отчет о гонке

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes

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Зрелищные ошибки по ходу второго за выходные заезда допускали и экс-чемпионы серии, и дебютанты турнира

Вылетают все! Крайне аварийная гонка Формулы Е в Риме принесла победу Mercedes

Стоффель Вандорн, выступающий за заводскую команду Mercedes, выиграл воскресную гонку Формулы Е на городской трассе в Риме. Бельгиец избежал ошибок, которыми отметились сразу несколько соперников, и выбрал выигрышный момент для первой активации режима атаки.

С первого ряда в воскресной гонке стартовали двое новичков, но оба продержались в голове пелотона недолго. Обладатель поул-позиции Ник Кэссиди потерял лидерство в первом же повороте гонки, причем исключительно благодаря собственной ошибке.

 

Машину новозеландца, который в этом году дебютирует в электрическом чемпионате, занесло на торможении – пилоту удалось избежать столкновения с отбойником, но машина команды Virgin откатилась в конец первой десятки. Впрочем, чуть позже в борьбе с соперниками Кэссиди после контакта все-таки приехал в ограждение, после чего оказался на последней позиции.

 

Перехвативший лидерство Норман Нато из Venturi избежал столь дорогостоящих ошибок, но не смог поддерживать темп более опытных пилотов и на первых же кругах начал пропускать преследователей.

Впрочем, ошибки в первой трети гонки допускали и старожилы чемпионата. Лидер серии Сэм Берд, стартовавший с 11-й позиции, в попытках отобрать у соперника одну позицию проскочил мимо апекса и потерял сразу два места. А чуть позже не поделили дорогу два экс-чемпиона: Себастьян Буэми на прямой заправил в отбойник Лукаса ди Грасси, что привело ко второму за два дня сходу бразильского пилота.

 

Незадолго до последней аварии, по большому счету, решилась и судьба гонки. Занимавший второе место Вандорн в первый раз активировал режим атаки, не потеряв позиций – и с помощью дополнительной порции энергии смог оперативно сократить отставание от лидирующего Паскаля Верляйна на Porsche. Из-за этого Верляйну в момент активации режима атаки уже не удалось сохранить лидерство – а на рестарте после эвакуации машины ди Грасси немец вдобавок пропустил вперед Александра Симса.  

Машина ди Грасси после контакта с отбойником

Машина ди Грасси после контакта с отбойником

Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Чуть позже пришлось эвакуировать и второй автомобиль команды Abt Audi – прорывавшийся с 20-й позиции Рене Раст в борьбе на грани первой десятки допустил ошибку и разбил свой болид.

 

После эвакуации машины Раста у пилотов осталось время проехать один-единственный круг, но и он не обошелся без инцидента. Одним из его участников стал Берд, который из-за этого не смог в воскресенье набрать ни одного очка. Впрочем, ближайшие соперники британца провели гонку немногим лучше, и пилот Jaguar (как и его коллектив) смог сохранить лидерство в общем зачете.

Машина Раста после контакта с отбойником

Машина Раста после контакта с отбойником

Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Норман Нато тем временем смог удержаться в группе лидеров и пересек линию финиша третьим. Это должно было стать для француза не только первым подиумом в Формуле Е, но и первым попаданием в очковую зону. Однако в итоге судьи аннулировали результат пилота Venturi за перерасход энергии: Нато за время заезда потратил больше энергии, чем предусмотрено правилами. В итоге призерами гонки стали Симс и Верляйн (оба впервые финишировали в первой тройке в составе своих нынешних команд – Mahindra и Porsche соответственно).

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание Очки
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes      
2 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 0.666 0.666  
3 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 2.346 1.680  
4 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 5.018 2.672  
5 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 5.305 0.287  
6 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 5.671 0.366  
7 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 6.133 0.462  
8 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 9.795 3.662  
9 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 12.032 2.237  
10 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 12.872 0.840  
11 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 15.676 2.804  
12 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 16.009 0.333  
13 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 16.352 0.343  
14 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 17.134 0.782  
15 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 17.838 0.704  
16 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 21.140 3.302  
17 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 37.697 16.557  
18 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 43.103 5.406  
  United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1 Lap 1 Lap  
  Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 1 Lap 0.825  
  New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 2 Laps 1 Lap  
  Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 4 Laps 2 Laps  
  Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 16 Laps 12 Laps  
  France Норман Нато Monaco Venturi 2.078 33'18.758  
Полные результаты

 

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Рим II
Автор Кирилл Качнов

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