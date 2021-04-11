Стоффель Вандорн, выступающий за заводскую команду Mercedes, выиграл воскресную гонку Формулы Е на городской трассе в Риме. Бельгиец избежал ошибок, которыми отметились сразу несколько соперников, и выбрал выигрышный момент для первой активации режима атаки.

С первого ряда в воскресной гонке стартовали двое новичков, но оба продержались в голове пелотона недолго. Обладатель поул-позиции Ник Кэссиди потерял лидерство в первом же повороте гонки, причем исключительно благодаря собственной ошибке.

Машину новозеландца, который в этом году дебютирует в электрическом чемпионате, занесло на торможении – пилоту удалось избежать столкновения с отбойником, но машина команды Virgin откатилась в конец первой десятки. Впрочем, чуть позже в борьбе с соперниками Кэссиди после контакта все-таки приехал в ограждение, после чего оказался на последней позиции.

Перехвативший лидерство Норман Нато из Venturi избежал столь дорогостоящих ошибок, но не смог поддерживать темп более опытных пилотов и на первых же кругах начал пропускать преследователей.

Впрочем, ошибки в первой трети гонки допускали и старожилы чемпионата. Лидер серии Сэм Берд, стартовавший с 11-й позиции, в попытках отобрать у соперника одну позицию проскочил мимо апекса и потерял сразу два места. А чуть позже не поделили дорогу два экс-чемпиона: Себастьян Буэми на прямой заправил в отбойник Лукаса ди Грасси, что привело ко второму за два дня сходу бразильского пилота.

Незадолго до последней аварии, по большому счету, решилась и судьба гонки. Занимавший второе место Вандорн в первый раз активировал режим атаки, не потеряв позиций – и с помощью дополнительной порции энергии смог оперативно сократить отставание от лидирующего Паскаля Верляйна на Porsche. Из-за этого Верляйну в момент активации режима атаки уже не удалось сохранить лидерство – а на рестарте после эвакуации машины ди Грасси немец вдобавок пропустил вперед Александра Симса.

Машина ди Грасси после контакта с отбойником Фото: Sam Bloxham / Motorsport Images

Чуть позже пришлось эвакуировать и второй автомобиль команды Abt Audi – прорывавшийся с 20-й позиции Рене Раст в борьбе на грани первой десятки допустил ошибку и разбил свой болид.

После эвакуации машины Раста у пилотов осталось время проехать один-единственный круг, но и он не обошелся без инцидента. Одним из его участников стал Берд, который из-за этого не смог в воскресенье набрать ни одного очка. Впрочем, ближайшие соперники британца провели гонку немногим лучше, и пилот Jaguar (как и его коллектив) смог сохранить лидерство в общем зачете.

Машина Раста после контакта с отбойником Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Норман Нато тем временем смог удержаться в группе лидеров и пересек линию финиша третьим. Это должно было стать для француза не только первым подиумом в Формуле Е, но и первым попаданием в очковую зону. Однако в итоге судьи аннулировали результат пилота Venturi за перерасход энергии: Нато за время заезда потратил больше энергии, чем предусмотрено правилами. В итоге призерами гонки стали Симс и Верляйн (оба впервые финишировали в первой тройке в составе своих нынешних команд – Mahindra и Porsche соответственно).