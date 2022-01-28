Вандорн выиграл первую квалификацию ФЕ в 2022 году
Квалификация впервые прошла в обновленном формате
Стоффель Вандорн на Mercedes уверенно выиграл квалификацию Формулы Е перед первой гонкой нового сезона, которая сегодня стартует в Саудовской Аравии. В финале он шел в одном темпе с Джейком Деннисом, но пилот Andretti допустил ошибку и проиграл бельгийцу 0,4 секунды.
Квалификация впервые прошла в новом формате. Сначала пилотов разделили на две группы, в которые попало по одному гонщику от каждой команды. Из каждой группы во второй раунд прошло по четыре пилота, затем половина из них отсеялась в четверть-финалах, из полуфинала вышли уже двое, которые в финале и сразились за поул.
В первой же сессии группы A отсеялось сразу трое чемпионов Формулы: Жан-Эрик Вернь, Лукас ди Грасси и Себастьян Буэми. А лучшее время осталось за Робином Фрейнсом. Вторая сессия была испорчена аварией Эдоардо Мортары, который врезался в отбойник за пару минут до клетчатого флага. Появившиеся желтые флаги уже не позволили никому улучшить их результаты.
В частности, из-за аварии Мортары отсеялся еще один чемпион мира, португалец Антониу Феликс да Кошта. А лучшее время осталось за Ником де Врисом.
В последующих заездах, где участники выезжали по двое, преимущество на первый взгляд принадлежало тому, кто стартует вторым - как правило он и выигрывал. Но Стоффель Вандорн доказал, что это не всегда имеет значение, став единственным, кто выиграл четвертьфинал и полуфинал при старте первым. В финале он также стартовал раньше Джейка Денниса и тоже победил.
В полуфинале Вандорн, к слову, опередил своего напарника, чемпиона мира Ника де Вриса: впрочем, голландец сам допустил ошибку. И все же именно де Врис стал лучшим в квалификации из всех чемпионов Формулы Е. В гонке он стартует третьим.
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Время
|Отрыв
|1
|Стоффель Вандорн
|Mercedes
|2
|Джейк Деннис
|Avalanche Andretti Formula E
|3
|Ник де Врис
|Mercedes
|4
|Андре Лоттерер
|Porsche Team
|5
|Сэм Берд
|Jaguar Racing
|6
|Ник Кэссиди
|Virgin Racing
|7
|Робин Фрейнс
|Virgin Racing
|8
|Оливер Роуленд
|Mahindra Racing
|9
|Лукас ди Грасси
|Venturi
|10
|Максимилиан Гюнтер
|DAMS
|11
|Паскаль Верляйн
|Porsche Team
|12
|Эдоардо Мортара
|Venturi
|13
|Жан-Эрик Вернь
|Techeetah
|14
|Митч Эванс
|Jaguar Racing
|15
|Сержиу Сетте Камара
|Dragon Racing
|16
|Антониу Феликс да Кошта
|Techeetah
|17
|Оливер Эскью
|Avalanche Andretti Formula E
|18
|Александр Симс
|Mahindra Racing
|19
|Оливер Тёрви
|NIO Formula E Team
|20
|Даниэль Тиктум
|NIO Formula E Team
|21
|Себастьен Буэми
|DAMS
|22
|Антонио Джовинацци
|Dragon Racing
|Полные результаты
Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. И он войдет в историю
Первая гонка Формулы Е в этом году закончилась дублем Mercedes