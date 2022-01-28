Вандорн выиграл первую квалификацию ФЕ в 2022 году

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Стоффель Вандорн на Mercedes уверенно выиграл квалификацию Формулы Е перед первой гонкой нового сезона, которая сегодня стартует в Саудовской Аравии. В финале он шел в одном темпе с Джейком Деннисом, но пилот Andretti допустил ошибку и проиграл бельгийцу 0,4 секунды.

Квалификация впервые прошла в новом формате. Сначала пилотов разделили на две группы, в которые попало по одному гонщику от каждой команды. Из каждой группы во второй раунд прошло по четыре пилота, затем половина из них отсеялась в четверть-финалах, из полуфинала вышли уже двое, которые в финале и сразились за поул.

В первой же сессии группы A отсеялось сразу трое чемпионов Формулы: Жан-Эрик Вернь, Лукас ди Грасси и Себастьян Буэми. А лучшее время осталось за Робином Фрейнсом. Вторая сессия была испорчена аварией Эдоардо Мортары, который врезался в отбойник за пару минут до клетчатого флага. Появившиеся желтые флаги уже не позволили никому улучшить их результаты.

В частности, из-за аварии Мортары отсеялся еще один чемпион мира, португалец Антониу Феликс да Кошта. А лучшее время осталось за Ником де Врисом.

В последующих заездах, где участники выезжали по двое, преимущество на первый взгляд принадлежало тому, кто стартует вторым - как правило он и выигрывал. Но Стоффель Вандорн доказал, что это не всегда имеет значение, став единственным, кто выиграл четвертьфинал и полуфинал при старте первым. В финале он также стартовал раньше Джейка Денниса и тоже победил.

В полуфинале Вандорн, к слову, опередил своего напарника, чемпиона мира Ника де Вриса: впрочем, голландец сам допустил ошибку. И все же именно де Врис стал лучшим в квалификации из всех чемпионов Формулы Е. В гонке он стартует третьим.