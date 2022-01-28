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Формула E / Эд-Диръия I Отчет о квалификации

Вандорн выиграл первую квалификацию ФЕ в 2022 году

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Квалификация впервые прошла в обновленном формате

Вандорн выиграл первую квалификацию ФЕ в 2022 году
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Стоффель Вандорн на Mercedes уверенно выиграл квалификацию Формулы Е перед первой гонкой нового сезона, которая сегодня стартует в Саудовской Аравии. В финале он шел в одном темпе с Джейком Деннисом, но пилот Andretti допустил ошибку и проиграл бельгийцу 0,4 секунды.

Квалификация впервые прошла в новом формате. Сначала пилотов разделили на две группы, в которые попало по одному гонщику от каждой команды. Из каждой группы во второй раунд прошло по четыре пилота, затем половина из них отсеялась в четверть-финалах, из полуфинала вышли уже двое, которые в финале и сразились за поул.

В первой же сессии группы A отсеялось сразу трое чемпионов Формулы: Жан-Эрик Вернь, Лукас ди Грасси и Себастьян Буэми. А лучшее время осталось за Робином Фрейнсом. Вторая сессия была испорчена аварией Эдоардо Мортары, который врезался в отбойник за пару минут до клетчатого флага. Появившиеся желтые флаги уже не позволили никому улучшить их результаты.

 

В частности, из-за аварии Мортары отсеялся еще один чемпион мира, португалец Антониу Феликс да Кошта. А лучшее время осталось за Ником де Врисом.

В последующих заездах, где участники выезжали по двое, преимущество на первый взгляд принадлежало тому, кто стартует вторым - как правило он и выигрывал. Но Стоффель Вандорн доказал, что это не всегда имеет значение, став единственным, кто выиграл четвертьфинал и полуфинал при старте первым. В финале он также стартовал раньше Джейка Денниса и тоже победил.

В полуфинале Вандорн, к слову, опередил своего напарника, чемпиона мира Ника де Вриса: впрочем, голландец сам допустил ошибку. И все же именно де Врис стал лучшим в квалификации из всех чемпионов Формулы Е. В гонке он стартует третьим.

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Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes    
2 United Kingdom Джейк Деннис Avalanche Andretti Formula E    
3 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes    
4 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team    
5 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing    
6 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing    
7 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing    
8 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing    
9 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi    
10 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS    
11 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team    
12 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi    
13 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah    
14 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing    
15 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing    
16 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah    
17 United States Оливер Эскью Avalanche Andretti Formula E    
18 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing    
19 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team    
20 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team    
21 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS    
22 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing    
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