Второй тизер болида ФЕ: задние колеса тоже будут открытыми

Организаторы Формулы Е опубликовали второе изображение болидов Gen2EVO, которые станут эволюцией машины нынешнего поколения. Как ожидается, полностью автомобиль рассекретят 4 февраля, а использовать его начнут с сезона 2020/2021 годов.

Судя по фотографии, колеса машины теперь будут полностью открытыми. Первый тизер демонстрировал отсутствие накладки над передним колесом, теперь же очевидно, что и сзади крыльев над колесами не будет. Вместо них появится одно большое антикрыло посередине, которое характерно для других формул.

Сами организаторы чемпионата ранее признавались, что хотят сделать болиды более хрупкими, чтобы гонщики боялись мелких столкновений, которые сейчас не приводят не только к сходам, но и даже к потери скорости. В прошлом были не редки случаи, когда при ударе сзади нос болида заезжал на задний кожух: теперь, возможно, он будет упираться в опору антикрыла.