Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты

Команда DS Techeetah (Китай) 1 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 3 Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2018-2019) Количество очков: 640 Количество побед: 8 Количество подиумов: 22 Количество поулов: 5

Команда DS Techeetah (Китай) 2 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: DS E-Tense FE20 Силовая установка: DS Пилоты: Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта

Жан-Эрик Вернь (Франция, 29 лет) 3 / 48 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Стартовый номер: 25 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2017-2018 и 2018-2019) Количество очков: 577 Количество побед: 8 Количество подиумов: 20 Количество поулов: 9 А также: 3 сезона в Ф1 (13-е место в 2014 году)

Антониу Феликс да Кошта (Португалия, 28 лет) 4 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Стартовый номер: 13 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Количество очков: 208 Лучший результат в чемпионате: 6-е место (2018-2019) Количество побед: 2 Количество подиумов: 5 Количество поулов: 1 А также: 3-е места в GP3 и Формуле Renault 3.5, победа в Гран При Макао

Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия) 5 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2017-2018) Результат в прошлом сезоне: 2-е место Количество очков: 1 101 Количество побед: 12 Количество подиумов: 40 Количество поулов: 5

Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия) 6 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Audi e-tron FE06 Силовая установка: Audi Пилоты: Лукас ди Грасси и Даниэль Абт

Лукас ди Грасси (Бразилия, 35 лет) 7 / 48 Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Стартовый номер: 11 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2016-2017) Результат в прошлом сезоне: 2-е место Количество очков: 719 Количество побед: 10 Количество подиумов: 30 Количество поулов: 3 А также: один сезон в Ф10 (не набрал очков), вице-чемпион GP2 и WEC

Даниэль Абт (Германия, 26 лет) 8 / 48 Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Стартовый номер: 36 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 5-е место Результат в прошлом сезоне: 7-е место Количество очков: 382 Количество побед: 2 Количество подиумов: 10 Количество поулов: 2 А также: вице-чемпион GP3

Команда Envision Virgin Racing (Великобритания) 9 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 3-е место (в т.ч. в 2018-2019) Количество очков: 818 Количество побед: 10 Количество подиумов: 25 Количество поулов: 7

Команда Envision Virgin Racing (Великобритания) 10 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Audi e-tron FE06 Силовая установка: Audi Пилоты: Сэм Бёрд и Робин Фрейнс

Сэм Бёрд (Великобритания, 32 года) 11 / 48 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер: 22 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 3-е место Результат в прошлом сезоне: 9-е место Количество очков: 541 Количество побед: 8 Количество подиумов: 15 Количество поулов: 5 А также: вице-чемпион GP2

Робин Фрейнс (Голландия, 28 лет) 12 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Стартовый номер: 4 Количество сезонов в Формуле Е: 3 Лучший результат в чемпионате: 4-е место (2018-2019) Количество очков: 175 Количество побед: 2 Количество подиумов: 5 А также: чемпион Формулы Renault 3.5

Команда Nissan e.Dams (Япония) 13 / 48 Фотограф: Nissan Motorsports Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые 4 сезона выступала как Renault e.Dams) Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) Результат в прошлом сезоне: 4-е место Количество очков: 1 093 Количество побед: 16 Количество подиумов: 31 Количество поулов: 21

Команда Nissan e.Dams (Япония) 14 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Nissan IMO2 Силовая установка: Nissan Пилоты: Себастьен Буэми и Оливер Роуленд

Себастьен Буэми (Швейцария, 31 год) 15 / 48 Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Стартовый номер: 23 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2015-16) Результат в прошлом сезоне: 2-е место Количество очков: 699 Количество побед: 13 Количество подиумов: 25 Количество поулов: 14 А также: три сезона в Ф1 (15-е место в 2011 году), трехкратный чемпион WEC, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана»

Оливер Роуленд (Великобритания, 27 лет) 16 / 48 Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images Стартовый номер: 22 Количество сезонов в Формуле Е: 2 Лучший результат в чемпионате: 10-е место (2018-2019) Количество очков: 71 Количество подиумов: 2 Количество поулов: 3 А также: бронзовый призер GP2, чемпион Формулы Renault 3.5

Команда BMW i Andretti Motorsport (США) 17 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые четыре сезона выступала как Andretti) Лучший результат в чемпионате: 5-е место (2018-2019) Количество побед: 382 Количество побед: 1 Количество подиумов: 10 Количество поулов: 5

Команда BMW i Andretti Motorsport (США) 18 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: BMW iFE.20 Силовая установка: ZF Пилоты: Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн

Александр Симс (Великобритания, 31 год) 19 / 48 Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 1 Лучший результат в чемпионате: 13-е место Количество очков: 57 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 1 А также: вице-чемпион британской Формулы Renault 2.0

Максимилиан Гюнтер (Германия, 22 года) 20 / 48 Фотограф: BMW Количество сезонов в Формуле Е: 1 Лучший результат в чемпионате: 17-е место Количество очков: 20 А также: вице-чемпион европейской Ф3, одна победа в гонке Ф2

Команда Mahindra Racing (Индия) 21 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 3-е место Результат в прошлом сезоне: 6-е место Количество очков: 641 Количество побед: 5 Количество подиумов: 17 Количество поулов: 7

Команда Mahindra Racing (Индия) 22 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Mahindra M6Electro Силовая установка: ZF Пилоты: Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн

Жером Д'Амброзио, (Бельгия, 33 года) 23 / 48 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Стартовый номер: 64 Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 4-е место Результат в предыдущем сезоне: 11-е место Количество очков: 303 Количество побед: 3 Количество подиумов: 9 Количество поулов: 2 А также: 20 гонок в Ф1 (очков не набрал), вице-чемпион серии Формула Master

Паскаль Верляйн (Германия, 25 лет) 24 / 48 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер: 94 Количество сезонов в Формуле Е: 1 Лучший результат в чемпионате: 12-е место Количество очков: 58 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 1 А также: два сезона в Ф1 (18-е место в 2017 году), чемпион DTM, вице-чемпион Евросерии Ф3

Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания) 25 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 3 Лучший результат в чемпионате: 6-е место Результат в прошлом сезоне: 7-е место Количество очков: 262 Количество побед: 1 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 4

Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания) 26 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Jaguar I-Type 4 Силовая установка: Jaguar Пилоты: Митч Эванс и Джеймс Каладо

Митч Эванс (Новая Зеландия, 25 лет) 27 / 48 Фотограф: Молли Дарлингтон / Motorsport Images Стартовый номер: 20 Количество сезонов в Формуле Е: 3 Лучший результат в чемпионате: 5-е место (2018-2019) Количество очков: 195 Количество побед: 1 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 4 А также: чемпион GP3

Джеймс Каладо (Великобритания, 30 лет) 28 / 48 Стартовый номер: 51 Дебютант чемпионата Карьерные достижения: чемпион WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» (в классе GTE Pro), бронзовый призер GP2

Команда ROKiT Venturi Racing (Монако) 29 / 48 Фотограф: FIA Формула E Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 6-е место Результат в прошлом сезоне: 8-е место Количество очков: 320 Количество побед: 1 Количество подиумов: 6 Количество поулов: 1

Команда ROKiT Venturi Racing (Монако) 30 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 Силовая установка: Mercedes-Benz Пилоты: Эдоардо Мортара и Фелипе Масса

Эдоардо Мортара (Швейцария, 32 года) 31 / 48 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер: 28 Количество сезонов в Формуле Е: 2 Лучший результат в чемпионате: 13-е место Результат в прошлом сезоне: 14-е место Количество очков: 81 Количество побед: 1 Количество подиумов: 3 А также: чемпион Евросерии Ф3

Фелипе Масса (Бразилия, 38 лет) 32 / 48 Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images Стартовый номер 19 Количество сезонов в Формуле Е: 1 Лучший результат в чемпионате: 15-е место Количество подиумов: 1 Количество очков: 36 А также: 14 сезонов в Ф1 (вице-чемпион 2009 года)

Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия) 33 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 1 (выступала под именем HWA) Лучший результат в чемпионате: 9-е место Количество очков: 44 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 1

Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия) 34 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 Силовая установка: Mercedes-Benz Пилоты: Стоффель Вандорн и Ник де Врис

Стоффель Вандорн (Бельгия, 27 лет) 35 / 48 Фотограф: Mercedes-Benz Стартовый номер: 5 Количество сезонов в Формуле Е: 1 Лучший результат в чемпионате: 16-е место Количество очков: 35 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 1 А также: два сезона в Ф1 (16-е место в 2017 и 2018 годах), чемпион GP2

Ник де Врис (Голландия, 24 года) 36 / 48 Фотограф: Mercedes-Benz Стартовый номер: 17 Дебютант чемпионата Карьерные достижения: чемпион Ф2

Команда Geox Dragon Racing (США) 37 / 48 Фотограф: Dragon Racing Количество сезонов в Формуле Е: 5 Лучший результат в чемпионате: 2-е место Результат в прошлом сезоне: 10-е место Количество очков: 411 Количество побед: 2 Количество подиумов: 4 Количество поулов: 2

Команда Geox Dragon Racing (США) 38 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Penske EV-4 Силовая установка: Pensk Пилоты: Брендон Хартли и Нико Мюллер

Брендон Хартли (Новая Зеландия, 30 лет) 39 / 48 Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images Стартовый номер: 6 Дебютант чемпионата Карьерные достижения: 25 гонок в Ф1 (19-е место в 2018 году), чемпион WEC, победитель «24 часов Ле-Мана»

Нико Мюллер (Германия, 27 лет) 40 / 48 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Стартовый номер: 7 Дебютант чемпионата Карьерные достижения: вице-чемпион DTM, бронзовый призер GP3

Команда NIO 333 FE (Китай) 41 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые три сезона выступала под названиями China Racing и NEXTEV) Лучший результат в чемпионате: 4-е место (2014-2015) Результат в прошлом сезоне: 11-е место Количество очков: 284 Количество побед: 2 Количество подиумов: 6 Количество поулов: 2

Болид NIO FE-005 (силовая установка Penske прошлогодней версии) 42 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: NIO FE-005 Силовая установка: Penske (прошлогодняя версия) Пилоты: Оливер Тёрви и Ма Цинь Хуа

Оливер Тёрви (Великобритания, 32 года) 43 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Стартовый номер: 3 Количество сезонов в Формуле Е: 4 Лучший результат в чемпионате: 10-е место Результат в прошлом сезоне: 20-е место Количество очков: 94 Количество подиумов: 1 Количество поулов: 1 А также: победитель «24 часов Ле-Мана» (класс LMP2), вице-чемпион британской Ф3

Ма Циньхуа (Китай, 31 год) 44 / 48 Фотограф: Малкольм Гриффитс / Motorsport Images Стартовый номер: 33 Выступления в Формуле Е: 9 гонок по ходу 3 сезонов Лучший результат в чемпионате: 19-е место Количество очков: 0 А также: победы на этапах WTCC и WTCR

Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия) 45 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Команда-дебютант

Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия) 46 / 48 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Название болида: Porsche 99x Electric Силовая установка: Porsche Пилоты: Андре Лоттерер и Нил Джани

Андре Лоттерер (Германия, 37 лет) 47 / 48 Фотограф: Porsche Motorsport Стартовый номер: 36 Количество сезонов в Формуле Е: 2 Лучший результат в чемпионате: 8-е место (в т.ч. в сезоне 2018-2019) Количество очков: 150 Количество подиумов: 4 Количество поулов: 1 А также: одна гонка в Ф1, чемпион WEC, трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана»