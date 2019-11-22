Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты
Шестой сезон электрического чемпионата станет самым массовым. На старт в Саудовской Аравии в этот уик-энд выйдут 12 команд (в том числе 8 заводских) и 24 гонщика (в т.ч. 9 экс-пилотов Формулы 1).
Читайте также:
Команда DS Techeetah (Китай)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 3
Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2018-2019)
Количество очков: 640
Количество побед: 8
Количество подиумов: 22
Количество поулов: 5
Команда DS Techeetah (Китай)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: DS E-Tense FE20
Силовая установка: DS
Пилоты: Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта
Жан-Эрик Вернь (Франция, 29 лет)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Стартовый номер: 25
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2017-2018 и 2018-2019)
Количество очков: 577
Количество побед: 8
Количество подиумов: 20
Количество поулов: 9
А также: 3 сезона в Ф1 (13-е место в 2014 году)
Антониу Феликс да Кошта (Португалия, 28 лет)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Стартовый номер: 13
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Количество очков: 208
Лучший результат в чемпионате: 6-е место (2018-2019)
Количество побед: 2
Количество подиумов: 5
Количество поулов: 1
А также: 3-е места в GP3 и Формуле Renault 3.5, победа в Гран При Макао
Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2017-2018)
Результат в прошлом сезоне: 2-е место
Количество очков: 1 101
Количество побед: 12
Количество подиумов: 40
Количество поулов: 5
Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Audi e-tron FE06
Силовая установка: Audi
Пилоты: Лукас ди Грасси и Даниэль Абт
Лукас ди Грасси (Бразилия, 35 лет)
Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Стартовый номер: 11
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2016-2017)
Результат в прошлом сезоне: 2-е место
Количество очков: 719
Количество побед: 10
Количество подиумов: 30
Количество поулов: 3
А также: один сезон в Ф10 (не набрал очков), вице-чемпион GP2 и WEC
Даниэль Абт (Германия, 26 лет)
Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Стартовый номер: 36
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 5-е место
Результат в прошлом сезоне: 7-е место
Количество очков: 382
Количество побед: 2
Количество подиумов: 10
Количество поулов: 2
А также: вице-чемпион GP3
Команда Envision Virgin Racing (Великобритания)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 3-е место (в т.ч. в 2018-2019)
Количество очков: 818
Количество побед: 10
Количество подиумов: 25
Количество поулов: 7
Команда Envision Virgin Racing (Великобритания)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Audi e-tron FE06
Силовая установка: Audi
Пилоты: Сэм Бёрд и Робин Фрейнс
Сэм Бёрд (Великобритания, 32 года)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер: 22
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 3-е место
Результат в прошлом сезоне: 9-е место
Количество очков: 541
Количество побед: 8
Количество подиумов: 15
Количество поулов: 5
А также: вице-чемпион GP2
Робин Фрейнс (Голландия, 28 лет)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Стартовый номер: 4
Количество сезонов в Формуле Е: 3
Лучший результат в чемпионате: 4-е место (2018-2019)
Количество очков: 175
Количество побед: 2
Количество подиумов: 5
А также: чемпион Формулы Renault 3.5
Команда Nissan e.Dams (Япония)
Фотограф: Nissan Motorsports
Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые 4 сезона выступала как Renault e.Dams)
Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)
Результат в прошлом сезоне: 4-е место
Количество очков: 1 093
Количество побед: 16
Количество подиумов: 31
Количество поулов: 21
Команда Nissan e.Dams (Япония)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Nissan IMO2
Силовая установка: Nissan
Пилоты: Себастьен Буэми и Оливер Роуленд
Себастьен Буэми (Швейцария, 31 год)
Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images
Стартовый номер: 23
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2015-16)
Результат в прошлом сезоне: 2-е место
Количество очков: 699
Количество побед: 13
Количество подиумов: 25
Количество поулов: 14
А также: три сезона в Ф1 (15-е место в 2011 году), трехкратный чемпион WEC, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана»
Оливер Роуленд (Великобритания, 27 лет)
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
Стартовый номер: 22
Количество сезонов в Формуле Е: 2
Лучший результат в чемпионате: 10-е место (2018-2019)
Количество очков: 71
Количество подиумов: 2
Количество поулов: 3
А также: бронзовый призер GP2, чемпион Формулы Renault 3.5
Команда BMW i Andretti Motorsport (США)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые четыре сезона выступала как Andretti)
Лучший результат в чемпионате: 5-е место (2018-2019)
Количество побед: 382
Количество побед: 1
Количество подиумов: 10
Количество поулов: 5
Команда BMW i Andretti Motorsport (США)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: BMW iFE.20
Силовая установка: ZF
Пилоты: Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн
Александр Симс (Великобритания, 31 год)
Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 1
Лучший результат в чемпионате: 13-е место
Количество очков: 57
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 1
А также: вице-чемпион британской Формулы Renault 2.0
Максимилиан Гюнтер (Германия, 22 года)
Фотограф: BMW
Количество сезонов в Формуле Е: 1
Лучший результат в чемпионате: 17-е место
Количество очков: 20
А также: вице-чемпион европейской Ф3, одна победа в гонке Ф2
Команда Mahindra Racing (Индия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 3-е место
Результат в прошлом сезоне: 6-е место
Количество очков: 641
Количество побед: 5
Количество подиумов: 17
Количество поулов: 7
Команда Mahindra Racing (Индия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Mahindra M6Electro
Силовая установка: ZF
Пилоты: Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн
Жером Д'Амброзио, (Бельгия, 33 года)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Стартовый номер: 64
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 4-е место
Результат в предыдущем сезоне: 11-е место
Количество очков: 303
Количество побед: 3
Количество подиумов: 9
Количество поулов: 2
А также: 20 гонок в Ф1 (очков не набрал), вице-чемпион серии Формула Master
Паскаль Верляйн (Германия, 25 лет)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер: 94
Количество сезонов в Формуле Е: 1
Лучший результат в чемпионате: 12-е место
Количество очков: 58
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 1
А также: два сезона в Ф1 (18-е место в 2017 году), чемпион DTM, вице-чемпион Евросерии Ф3
Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 3
Лучший результат в чемпионате: 6-е место
Результат в прошлом сезоне: 7-е место
Количество очков: 262
Количество побед: 1
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 4
Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Jaguar I-Type 4
Силовая установка: Jaguar
Пилоты: Митч Эванс и Джеймс Каладо
Митч Эванс (Новая Зеландия, 25 лет)
Фотограф: Молли Дарлингтон / Motorsport Images
Стартовый номер: 20
Количество сезонов в Формуле Е: 3
Лучший результат в чемпионате: 5-е место (2018-2019)
Количество очков: 195
Количество побед: 1
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 4
А также: чемпион GP3
Джеймс Каладо (Великобритания, 30 лет)
Стартовый номер: 51
Дебютант чемпионата
Карьерные достижения: чемпион WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» (в классе GTE Pro), бронзовый призер GP2
Команда ROKiT Venturi Racing (Монако)
Фотограф: FIA Формула E
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 6-е место
Результат в прошлом сезоне: 8-е место
Количество очков: 320
Количество побед: 1
Количество подиумов: 6
Количество поулов: 1
Команда ROKiT Venturi Racing (Монако)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01
Силовая установка: Mercedes-Benz
Пилоты: Эдоардо Мортара и Фелипе Масса
Эдоардо Мортара (Швейцария, 32 года)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер: 28
Количество сезонов в Формуле Е: 2
Лучший результат в чемпионате: 13-е место
Результат в прошлом сезоне: 14-е место
Количество очков: 81
Количество побед: 1
Количество подиумов: 3
А также: чемпион Евросерии Ф3
Фелипе Масса (Бразилия, 38 лет)
Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images
Стартовый номер 19
Количество сезонов в Формуле Е: 1
Лучший результат в чемпионате: 15-е место
Количество подиумов: 1
Количество очков: 36
А также: 14 сезонов в Ф1 (вице-чемпион 2009 года)
Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 1 (выступала под именем HWA)
Лучший результат в чемпионате: 9-е место
Количество очков: 44
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 1
Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01
Силовая установка: Mercedes-Benz
Пилоты: Стоффель Вандорн и Ник де Врис
Стоффель Вандорн (Бельгия, 27 лет)
Фотограф: Mercedes-Benz
Стартовый номер: 5
Количество сезонов в Формуле Е: 1
Лучший результат в чемпионате: 16-е место
Количество очков: 35
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 1
А также: два сезона в Ф1 (16-е место в 2017 и 2018 годах), чемпион GP2
Ник де Врис (Голландия, 24 года)
Фотограф: Mercedes-Benz
Стартовый номер: 17
Дебютант чемпионата
Карьерные достижения: чемпион Ф2
Команда Geox Dragon Racing (США)
Фотограф: Dragon Racing
Количество сезонов в Формуле Е: 5
Лучший результат в чемпионате: 2-е место
Результат в прошлом сезоне: 10-е место
Количество очков: 411
Количество побед: 2
Количество подиумов: 4
Количество поулов: 2
Команда Geox Dragon Racing (США)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Penske EV-4
Силовая установка: Pensk
Пилоты: Брендон Хартли и Нико Мюллер
Брендон Хартли (Новая Зеландия, 30 лет)
Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images
Стартовый номер: 6
Дебютант чемпионата
Карьерные достижения: 25 гонок в Ф1 (19-е место в 2018 году), чемпион WEC, победитель «24 часов Ле-Мана»
Нико Мюллер (Германия, 27 лет)
Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Стартовый номер: 7
Дебютант чемпионата
Карьерные достижения: вице-чемпион DTM, бронзовый призер GP3
Команда NIO 333 FE (Китай)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые три сезона выступала под названиями China Racing и NEXTEV)
Лучший результат в чемпионате: 4-е место (2014-2015)
Результат в прошлом сезоне: 11-е место
Количество очков: 284
Количество побед: 2
Количество подиумов: 6
Количество поулов: 2
Болид NIO FE-005 (силовая установка Penske прошлогодней версии)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: NIO FE-005
Силовая установка: Penske (прошлогодняя версия)
Пилоты: Оливер Тёрви и Ма Цинь Хуа
Оливер Тёрви (Великобритания, 32 года)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Стартовый номер: 3
Количество сезонов в Формуле Е: 4
Лучший результат в чемпионате: 10-е место
Результат в прошлом сезоне: 20-е место
Количество очков: 94
Количество подиумов: 1
Количество поулов: 1
А также: победитель «24 часов Ле-Мана» (класс LMP2), вице-чемпион британской Ф3
Ма Циньхуа (Китай, 31 год)
Фотограф: Малкольм Гриффитс / Motorsport Images
Стартовый номер: 33
Выступления в Формуле Е: 9 гонок по ходу 3 сезонов
Лучший результат в чемпионате: 19-е место
Количество очков: 0
А также: победы на этапах WTCC и WTCR
Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Команда-дебютант
Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия)
Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Название болида: Porsche 99x Electric
Силовая установка: Porsche
Пилоты: Андре Лоттерер и Нил Джани
Андре Лоттерер (Германия, 37 лет)
Фотограф: Porsche Motorsport
Стартовый номер: 36
Количество сезонов в Формуле Е: 2
Лучший результат в чемпионате: 8-е место (в т.ч. в сезоне 2018-2019)
Количество очков: 150
Количество подиумов: 4
Количество поулов: 1
А также: одна гонка в Ф1, чемпион WEC, трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана»
Нил Джани (Швейцария, 35 лет)
Фотограф: Porsche Motorsport
Стартовый номер: 18
Выступления в Формуле Е: 2 гонки
Лучший результат в чемпионате: 25-е место
Количество очков: 0
Количество подиумов: 4
Количество поулов: 1
А также: чемпион WEC, победитель «24 часов Ле-Мана»
Предыдущая новость
Первая пятилетка Формулы Е. Пять самых ярких пилотов
Следующая новость
Симс выиграл первую квалификацию нового сезона Формулы Е
Об этой статье
|Серия
|Формула E
Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
|
19:50
06:50
|
|Вторая тренировка
|
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
|
21:55
08:55
|
|Квалификация
|
чт 21 нояб.
пт 22 нояб.
|
23:55
10:55
|
|Гонка
|
пт 22 нояб.
пт 22 нояб.
|
03:45
14:45
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
Партнер проекта