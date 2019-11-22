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Формула E / Галерея

Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты

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Сегодня стартует новый сезон Формулы Е. Вот все команды и все пилоты
22 нояб. 2019 г., 07:27

Шестой сезон электрического чемпионата станет самым массовым. На старт в Саудовской Аравии в этот уик-энд выйдут 12 команд (в том числе 8 заводских) и 24 гонщика (в т.ч. 9 экс-пилотов Формулы 1).

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Команда DS Techeetah (Китай)

Команда DS Techeetah (Китай)
1/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 3

Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2018-2019)

Количество очков: 640

Количество побед: 8

Количество подиумов: 22

Количество поулов: 5

Команда DS Techeetah (Китай)

Команда DS Techeetah (Китай)
2/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: DS E-Tense FE20

Силовая установка: DS

Пилоты: Жан-Эрик Вернь и Антониу Феликс да Кошта

Жан-Эрик Вернь (Франция, 29 лет)

Жан-Эрик Вернь (Франция, 29 лет)
3/48

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Стартовый номер: 25

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2017-2018 и 2018-2019)

Количество очков: 577

Количество побед: 8

Количество подиумов: 20

Количество поулов: 9

А также: 3 сезона в Ф1 (13-е место в 2014 году)

Антониу Феликс да Кошта (Португалия, 28 лет)

Антониу Феликс да Кошта (Португалия, 28 лет)
4/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Стартовый номер: 13

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Количество очков: 208

Лучший результат в чемпионате: 6-е место (2018-2019)

Количество побед: 2

Количество подиумов: 5

Количество поулов: 1

А также: 3-е места в GP3 и Формуле Renault 3.5, победа в Гран При Макао

Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия)

Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия)
5/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2017-2018)

Результат в прошлом сезоне: 2-е место

Количество очков: 1 101

Количество побед: 12

Количество подиумов: 40

Количество поулов: 5

Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия)

Команда Audi Sport Abt Schaeffler (Германия)
6/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Audi e-tron FE06

Силовая установка: Audi

Пилоты: Лукас ди Грасси и Даниэль Абт

Лукас ди Грасси (Бразилия, 35 лет)

Лукас ди Грасси (Бразилия, 35 лет)
7/48

Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Стартовый номер: 11

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2016-2017)

Результат в прошлом сезоне: 2-е место

Количество очков: 719

Количество побед: 10

Количество подиумов: 30

Количество поулов: 3

А также: один сезон в Ф10 (не набрал очков), вице-чемпион GP2 и WEC

Даниэль Абт (Германия, 26 лет)

Даниэль Абт (Германия, 26 лет)
8/48

Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Стартовый номер: 36

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 5-е место

Результат в прошлом сезоне: 7-е место

Количество очков: 382

Количество побед: 2

Количество подиумов: 10

Количество поулов: 2

А также: вице-чемпион GP3

Команда Envision Virgin Racing (Великобритания)

Команда Envision Virgin Racing (Великобритания)
9/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 3-е место (в т.ч. в 2018-2019)

Количество очков: 818

Количество побед: 10

Количество подиумов: 25

Количество поулов: 7

Команда Envision Virgin Racing (Великобритания)

Команда Envision Virgin Racing (Великобритания)
10/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Audi e-tron FE06

Силовая установка: Audi

Пилоты: Сэм Бёрд и Робин Фрейнс

Сэм Бёрд (Великобритания, 32 года)

Сэм Бёрд (Великобритания, 32 года)
11/48

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер: 22

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 3-е место

Результат в прошлом сезоне: 9-е место

Количество очков: 541

Количество побед: 8

Количество подиумов: 15

Количество поулов: 5

А также: вице-чемпион GP2

Робин Фрейнс (Голландия, 28 лет)

Робин Фрейнс (Голландия, 28 лет)
12/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Стартовый номер: 4

Количество сезонов в Формуле Е: 3

Лучший результат в чемпионате: 4-е место (2018-2019)

Количество очков: 175

Количество побед: 2

Количество подиумов: 5

А также: чемпион Формулы Renault 3.5

Команда Nissan e.Dams (Япония)

Команда Nissan e.Dams (Япония)
13/48

Фотограф: Nissan Motorsports

Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые 4 сезона выступала как Renault e.Dams)

Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)

Результат в прошлом сезоне: 4-е место

Количество очков: 1 093

Количество побед: 16

Количество подиумов: 31

Количество поулов: 21

Команда Nissan e.Dams (Япония)

Команда Nissan e.Dams (Япония)
14/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Nissan IMO2

Силовая установка: Nissan

Пилоты: Себастьен Буэми и Оливер Роуленд

Себастьен Буэми (Швейцария, 31 год)

Себастьен Буэми (Швейцария, 31 год)
15/48

Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Стартовый номер: 23

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 1-е место (2015-16)

Результат в прошлом сезоне: 2-е место

Количество очков: 699

Количество побед: 13

Количество подиумов: 25

Количество поулов: 14

А также: три сезона в Ф1 (15-е место в 2011 году), трехкратный чемпион WEC, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана»

Оливер Роуленд (Великобритания, 27 лет)

Оливер Роуленд (Великобритания, 27 лет)
16/48

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

Стартовый номер: 22

Количество сезонов в Формуле Е: 2

Лучший результат в чемпионате: 10-е место (2018-2019)

Количество очков: 71

Количество подиумов: 2

Количество поулов: 3

А также: бронзовый призер GP2, чемпион Формулы Renault 3.5

Команда BMW i Andretti Motorsport (США)

Команда BMW i Andretti Motorsport (США)
17/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые четыре сезона выступала как Andretti)

Лучший результат в чемпионате: 5-е место (2018-2019)

Количество побед: 382

Количество побед: 1

Количество подиумов: 10

Количество поулов: 5

Команда BMW i Andretti Motorsport (США)

Команда BMW i Andretti Motorsport (США)
18/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: BMW iFE.20

Силовая установка: ZF

Пилоты: Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн

Александр Симс (Великобритания, 31 год)

Александр Симс (Великобритания, 31 год)
19/48

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 1

Лучший результат в чемпионате: 13-е место

Количество очков: 57

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 1

А также: вице-чемпион британской Формулы Renault 2.0

Максимилиан Гюнтер (Германия, 22 года)

Максимилиан Гюнтер (Германия, 22 года)
20/48

Фотограф: BMW

Количество сезонов в Формуле Е: 1

Лучший результат в чемпионате: 17-е место

Количество очков: 20

А также: вице-чемпион европейской Ф3, одна победа в гонке Ф2

Команда Mahindra Racing (Индия)

Команда Mahindra Racing (Индия)
21/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 3-е место

Результат в прошлом сезоне: 6-е место

Количество очков: 641

Количество побед: 5

Количество подиумов: 17

Количество поулов: 7

Команда Mahindra Racing (Индия)

Команда Mahindra Racing (Индия)
22/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Mahindra M6Electro

Силовая установка: ZF

Пилоты: Жером д'Амброзио и Паскаль Верляйн

Жером Д'Амброзио, (Бельгия, 33 года)

Жером Д'Амброзио, (Бельгия, 33 года)
23/48

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Стартовый номер: 64

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 4-е место

Результат в предыдущем сезоне: 11-е место

Количество очков: 303

Количество побед: 3

Количество подиумов: 9

Количество поулов: 2

А также: 20 гонок в Ф1 (очков не набрал), вице-чемпион серии Формула Master

Паскаль Верляйн (Германия, 25 лет)

Паскаль Верляйн (Германия, 25 лет)
24/48

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер: 94

Количество сезонов в Формуле Е: 1

Лучший результат в чемпионате: 12-е место

Количество очков: 58

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 1

А также: два сезона в Ф1 (18-е место в 2017 году), чемпион DTM, вице-чемпион Евросерии Ф3

Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания)

Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания)
25/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 3

Лучший результат в чемпионате: 6-е место

Результат в прошлом сезоне: 7-е место

Количество очков: 262

Количество побед: 1

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 4

Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания)

Команда Panasonic Jaguar Racing (Великобритания)
26/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Jaguar I-Type 4

Силовая установка: Jaguar

Пилоты: Митч Эванс и Джеймс Каладо

Митч Эванс (Новая Зеландия, 25 лет)

Митч Эванс (Новая Зеландия, 25 лет)
27/48

Фотограф: Молли Дарлингтон / Motorsport Images

Стартовый номер: 20

Количество сезонов в Формуле Е: 3

Лучший результат в чемпионате: 5-е место (2018-2019)

Количество очков: 195

Количество побед: 1

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 4

А также: чемпион GP3

Джеймс Каладо (Великобритания, 30 лет)

Джеймс Каладо (Великобритания, 30 лет)
28/48

Стартовый номер: 51

Дебютант чемпионата

Карьерные достижения: чемпион WEC и победитель «24 часов Ле-Мана» (в классе GTE Pro), бронзовый призер GP2

Команда ROKiT Venturi Racing (Монако)

Команда ROKiT Venturi Racing (Монако)
29/48

Фотограф: FIA Формула E

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 6-е место

Результат в прошлом сезоне: 8-е место

Количество очков: 320

Количество побед: 1

Количество подиумов: 6

Количество поулов: 1

Команда ROKiT Venturi Racing (Монако)

Команда ROKiT Venturi Racing (Монако)
30/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01

Силовая установка: Mercedes-Benz

Пилоты: Эдоардо Мортара и Фелипе Масса

Эдоардо Мортара (Швейцария, 32 года)

Эдоардо Мортара (Швейцария, 32 года)
31/48

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер: 28

Количество сезонов в Формуле Е: 2

Лучший результат в чемпионате: 13-е место

Результат в прошлом сезоне: 14-е место

Количество очков: 81

Количество побед: 1

Количество подиумов: 3

А также: чемпион Евросерии Ф3

Фелипе Масса (Бразилия, 38 лет)

Фелипе Масса (Бразилия, 38 лет)
32/48

Фотограф: Стивен Ти / Motorsport Images

Стартовый номер 19

Количество сезонов в Формуле Е: 1

Лучший результат в чемпионате: 15-е место

Количество подиумов: 1

Количество очков: 36

А также: 14 сезонов в Ф1 (вице-чемпион 2009 года)

Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия)

Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия)
33/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 1 (выступала под именем HWA)

Лучший результат в чемпионате: 9-е место

Количество очков: 44

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 1

Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия)

Команда Mercedes-Benz EQ Formula E (Германия)
34/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01

Силовая установка: Mercedes-Benz

Пилоты: Стоффель Вандорн и Ник де Врис

Стоффель Вандорн (Бельгия, 27 лет)

Стоффель Вандорн (Бельгия, 27 лет)
35/48

Фотограф: Mercedes-Benz

Стартовый номер: 5

Количество сезонов в Формуле Е: 1

Лучший результат в чемпионате: 16-е место

Количество очков: 35

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 1

А также: два сезона в Ф1 (16-е место в 2017 и 2018 годах), чемпион GP2

Ник де Врис (Голландия, 24 года)

Ник де Врис (Голландия, 24 года)
36/48

Фотограф: Mercedes-Benz

Стартовый номер: 17

Дебютант чемпионата

Карьерные достижения: чемпион Ф2

Команда Geox Dragon Racing (США)

Команда Geox Dragon Racing (США)
37/48

Фотограф: Dragon Racing

Количество сезонов в Формуле Е: 5

Лучший результат в чемпионате: 2-е место

Результат в прошлом сезоне: 10-е место

Количество очков: 411

Количество побед: 2

Количество подиумов: 4

Количество поулов: 2

Команда Geox Dragon Racing (США)

Команда Geox Dragon Racing (США)
38/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Penske EV-4

Силовая установка: Pensk

Пилоты: Брендон Хартли и Нико Мюллер

Брендон Хартли (Новая Зеландия, 30 лет)

Брендон Хартли (Новая Зеландия, 30 лет)
39/48

Фотограф: Джо Портлок / Motorsport Images

Стартовый номер: 6

Дебютант чемпионата

Карьерные достижения: 25 гонок в Ф1 (19-е место в 2018 году), чемпион WEC, победитель «24 часов Ле-Мана»

Нико Мюллер (Германия, 27 лет)

Нико Мюллер (Германия, 27 лет)
40/48

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Стартовый номер: 7

Дебютант чемпионата

Карьерные достижения: вице-чемпион DTM, бронзовый призер GP3

Команда NIO 333 FE (Китай)

Команда NIO 333 FE (Китай)
41/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Количество сезонов в Формуле Е: 5 (первые три сезона выступала под названиями China Racing и NEXTEV)

Лучший результат в чемпионате: 4-е место (2014-2015)

Результат в прошлом сезоне: 11-е место

Количество очков: 284

Количество побед: 2

Количество подиумов: 6

Количество поулов: 2

Болид NIO FE-005 (силовая установка Penske прошлогодней версии)

Болид NIO FE-005 (силовая установка Penske прошлогодней версии)
42/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: NIO FE-005

Силовая установка: Penske (прошлогодняя версия)

Пилоты: Оливер Тёрви и Ма Цинь Хуа

Оливер Тёрви (Великобритания, 32 года)

Оливер Тёрви (Великобритания, 32 года)
43/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Стартовый номер: 3

Количество сезонов в Формуле Е: 4

Лучший результат в чемпионате: 10-е место

Результат в прошлом сезоне: 20-е место

Количество очков: 94

Количество подиумов: 1

Количество поулов: 1

А также: победитель «24 часов Ле-Мана» (класс LMP2), вице-чемпион британской Ф3

Ма Циньхуа (Китай, 31 год)

Ма Циньхуа (Китай, 31 год)
44/48

Фотограф: Малкольм Гриффитс / Motorsport Images

Стартовый номер: 33

Выступления в Формуле Е: 9 гонок по ходу 3 сезонов

Лучший результат в чемпионате: 19-е место

Количество очков: 0

А также: победы на этапах WTCC и WTCR

Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия)

Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия)
45/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Команда-дебютант

Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия)

Команда TAG Heuer Porsche Formula E (Германия)
46/48

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Название болида: Porsche 99x Electric

Силовая установка: Porsche

Пилоты: Андре Лоттерер и Нил Джани

Андре Лоттерер (Германия, 37 лет)

Андре Лоттерер (Германия, 37 лет)
47/48

Фотограф: Porsche Motorsport

Стартовый номер: 36

Количество сезонов в Формуле Е: 2

Лучший результат в чемпионате: 8-е место (в т.ч. в сезоне 2018-2019)

Количество очков: 150

Количество подиумов: 4

Количество поулов: 1

А также: одна гонка в Ф1, чемпион WEC, трехкратный победитель «24 часов Ле-Мана»

Нил Джани (Швейцария, 35 лет)

Нил Джани (Швейцария, 35 лет)
48/48

Фотограф: Porsche Motorsport

Стартовый номер: 18

Выступления в Формуле Е: 2 гонки

Лучший результат в чемпионате: 25-е место

Количество очков: 0

Количество подиумов: 4

Количество поулов: 1

А также: чемпион WEC, победитель «24 часов Ле-Мана»

 

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