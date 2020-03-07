Убойные радиопереговоры с гонки Формулы Е в Марокко

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams 1 / 10 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Роуленд: «Окей – и мы, значит, вместе экономим энергию, да?» Команда: «Подтверждаю». Роуленд: «Важно Себу [Буэми, еще одному пилоту команды] тоже об этом сказать. Прием». Команда: «Все под контролем. Подтверждаю». (чуть позже) Команда: «Себ обойдет тебя в 7-м повороте. Он на другой тактике. Постарайся сесть ему на хвост». Роуленд: «Нет! *** ! Вот еще! Что за *****?» Команда: «Он в режиме высокого расхода энергии». Роуленд: «Да что ж это, *****, такое?» Команда: «Держись за ним, мы поможем тебе сэкономить заряд». Роуленд: «Он должен мне в конце все вернуть». (еще позже, после неудачной попытки обгона) Роуленд: «Да у меня же ****** слипстрим был, чувак! Что за *****?!» Команда: «Он должен будет пропустить тебя в конце».

Митч Эванс в начале гонки преследует Даниэля Абта 2 / 10 Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Эванс: «Даниэль будет защищаться – так что…» Jaguar: «7-й и 11-й повороты – слабые места у него». --- Audi Abt: «У нас поровну энергии с машиной впереди. У Эванса почти на процент больше». Абт: «*****, как? Я экономлю как маньяк – и все равно на одном уровне с остальными. Как же, *****, такое возможно?»

Эванс преследует одну из машин команды Dragon 3 / 10 Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images Эванс: «Эти парни сами себе все портят. Так поздно сбрасывают газ, чтобы я их не обогнал. Такие медленные, господи! Эти машины Dragon – просто дерьмо. И нам все изгадят. …он еле едет, но включил режим атаки».

Сэм Берд ведет активную борьбу с соперниками 4 / 10 Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images Берд: «Д`Амброзио просто как сумасшедший тут мечется». Команда: «Поняли тебя. Попробуй уцепиться за ди Грасси. Пусть он тебя вытащит вперед. У него осталось минута двадцать [времени работы режима атаки]». (позже) Берд: «Верляйн только что в меня въехал». Команда: «Принято. У него еще 30 секунд в режиме атаки». Берд: «Тут джунгли какие-то, чувак. Настоящие джунгли!». Команда: «Все будет в порядке, парень. Не паникуй. 30 секунд у него». Берд: «Верляйн – такой ****! Опять меня спихнул».

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams 5 / 10 Фотограф: Дэн Бати / Motorsport Images Роуленд: «Может, режим атаки включим?» Команда: «Можно – но отрыв маленький, можем потерять место. Даже два». Роуленд: «Да вы уже меня поимели не раз – и опять. Поимели меня! По полной программе меня тут поимели!» Команда: «Прости. Но ты просто отлично энергию экономишь. Еще отыграешься». Роуленд: «Ага, только тут еще ди Грасси мне в зад долбится».

Максимилиан Гюнтер и Жан-Эрик Вернь сражаются за второе место во второй половине гонки за спиной лидирующего Антониу Феликса да Кошты 6 / 10 Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images DS Techeetah: «Только смотри, чтобы хватило энергии до финиша». Вернь: «Смеетесь? Вам второго места мало, что ли?.. Сколько энергии у парня впереди?» DS Techeetah: «Как и у тебя – не лучше и не хуже. И тебе 1,8 секунды до Гюнтера… И очко за лучший круг у тебя». (вскоре Вернь обгоняет Гюнтера) BMW i Andretti – Гюнтеру: «Потом его обгонишь. У него меньше энергии. Режим атаки у него кончится в третьем повороте. (Гюнтер проводит неудачную попытку атаки) Шанс еще будет, четыре круга осталось». DS Techeetah – Верню: «Разница в энергии – один процент. Без аварий, плиз». BMW i Andretti – Гюнтеру: «Спокойнее, спокойнее. Третий режим доступен. Джев [так называют Верня – по инициалам JEV] знает, что у него нет шансов. Вопрос времени. Потерпи». Гюнтер: «Советуете 17-й? [поворот для атаки]» BMW i Andretti – Гюнтеру: «Сам решай. Можешь остаться за ним в 16-м и потом включить третий режим для обгона. Чем дольше он сейчас впереди, тем сильнее провалится под финиш. Потерпи, Макс. (чуть позже) На последнем круге он сдуется. Только не ошибись – он еще сражается, но уже проиграл. Мы его сделаем, Макс». (в итоге Гюнтер действительно финишировал вторым) --- DS Techeetah – да Коште: «Запас четыре секунды, и они там бодаются». Да Кошта: «Понял, понял. Не трогайте меня сейчас, все в порядке, все под контролем».

Александр Симс сошел с трассы в самом конце гонки 7 / 10 Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images Команда: «Алекс?» Симс: «Аааа… а у меня мощности нет». Команда: «Перезагрузимся?» Симс: «Да нет, тут что-то с железом. Проехал по поребрику – и никуда не еду больше». Команда: «Поняли». Симс: «Нет мощности. О боже. Простите, парни». Команда: «Ты не мог ничем помочь». Симс: «Да нет. Было кое-что, что можно было сделать».

DS Techeetah празднует двойной подиум 8 / 10 Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images Да Кошта: «Как там Жев? Второй?» Команда: «Жев… Третий, он третий. Отлично все сделал, приятель. Вот это гонка». Да Кошта: «ДА! Вот так, парни! Вот это мы жахнули! Жахнули! Жахнули гоночку! Спасибо, парни! Замечательно. Хорошая тактика, мы все выполнили идеально, спасибо. И Джев – молодец. Мужик, ты просто на ура день провел. Вот ты опять тут. Молодец, дружище. У нас был умный план, и все сработало. Мы снова первые! Мчим дальше!» Команда: «Поздравляем! Первая победа за DS Techeetah!» --- Вернь: «Простите, но энергии больше не было». Команда: «Да ладно, в любом случае хорошая гонка. Очень хорошая, Джев. Неплохо для гриппозника, пропустившего тренировку». Вернь (кашляя все сильнее и сильнее – видимо, не шутки ради): «Ох, твою ж мать».