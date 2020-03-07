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Убойные радиопереговоры с гонки Формулы Е в Марокко

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Убойные радиопереговоры с гонки Формулы Е в Марокко
Автор:
, Главный редактор
7 мар. 2020 г., 14:53

Вам нравится слушать радиообмен на гонках Ф1? Тогда вам еще больше понравится общение гонщиков с командами в электрическом чемпионате. Сэм Берд оказался в джунглях, Жана-Эрика Верня обозвали гриппозником – но никто не сравнится с Оливером Роулендом, крывшим свою команду на чем свет стоит с первых кругов и до самого закрытого парка

До сих пор переслушиваете, как Кими попросил гоночного инженера оставить его в покое, а Феттель назвал Картикеяна огурцом? Если бы смотрели гонки Формулы Е – никогда бы так сильно не углублялись в историю радиообмена. Ибо угарных реплик на каждой гонке буквально за глаза! Не верите? Почитайте выборку из радиоэфира заезда в Марракеше.

Слайдер
Список

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams
1/10

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Роуленд: «Окей – и мы, значит, вместе экономим энергию, да?»

Команда: «Подтверждаю».

Роуленд: «Важно Себу [Буэми, еще одному пилоту команды] тоже об этом сказать. Прием».

Команда: «Все под контролем. Подтверждаю».

(чуть позже)

Команда: «Себ обойдет тебя в 7-м повороте. Он на другой тактике. Постарайся сесть ему на хвост».

Роуленд: «Нет! *** ! Вот еще! Что за *****?»

Команда: «Он в режиме высокого расхода энергии».

Роуленд: «Да что ж это, *****, такое?»

Команда: «Держись за ним, мы поможем тебе сэкономить заряд».

Роуленд: «Он должен мне в конце все вернуть».

(еще позже, после неудачной попытки обгона)

Роуленд: «Да у меня же ****** слипстрим был, чувак! Что за *****?!»

Команда: «Он должен будет пропустить тебя в конце».

Митч Эванс в начале гонки преследует Даниэля Абта

Митч Эванс в начале гонки преследует Даниэля Абта
2/10

Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Эванс: «Даниэль будет защищаться – так что…»

Jaguar: «7-й и 11-й повороты – слабые места у него».

---

Audi Abt: «У нас поровну энергии с машиной впереди. У Эванса почти на процент больше».

Абт: «*****, как? Я экономлю как маньяк – и все равно на одном уровне с остальными. Как же, *****, такое возможно?»

Эванс преследует одну из машин команды Dragon

Эванс преследует одну из машин команды Dragon
3/10

Фотограф: Дом Ромни / Motorsport Images

Эванс: «Эти парни сами себе все портят. Так поздно сбрасывают газ, чтобы я их не обогнал. Такие медленные, господи! Эти машины Dragon – просто дерьмо. И нам все изгадят. …он еле едет, но включил режим атаки».

Сэм Берд ведет активную борьбу с соперниками

Сэм Берд ведет активную борьбу с соперниками
4/10

Фотограф: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Берд: «Д`Амброзио просто как сумасшедший тут мечется».

Команда: «Поняли тебя. Попробуй уцепиться за ди Грасси. Пусть он тебя вытащит вперед. У него осталось минута двадцать [времени работы режима атаки]».

(позже)

Берд: «Верляйн только что в меня въехал».

Команда: «Принято. У него еще 30 секунд в режиме атаки».

Берд: «Тут джунгли какие-то, чувак. Настоящие джунгли!».

Команда: «Все будет в порядке, парень. Не паникуй. 30 секунд у него».

Берд: «Верляйн – такой ****! Опять меня спихнул».

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams
5/10

Фотограф: Дэн Бати / Motorsport Images

Роуленд: «Может, режим атаки включим?»

Команда: «Можно – но отрыв маленький, можем потерять место. Даже два».

Роуленд: «Да вы уже меня поимели не раз – и опять. Поимели меня! По полной программе меня тут поимели!»

Команда: «Прости. Но ты просто отлично энергию экономишь. Еще отыграешься».

Роуленд: «Ага, только тут еще ди Грасси мне в зад долбится».

Максимилиан Гюнтер и Жан-Эрик Вернь сражаются за второе место во второй половине гонки за спиной лидирующего Антониу Феликса да Кошты

Максимилиан Гюнтер и Жан-Эрик Вернь сражаются за второе место во второй половине гонки за спиной лидирующего Антониу Феликса да Кошты
6/10

Фотограф: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

DS Techeetah: «Только смотри, чтобы хватило энергии до финиша».

Вернь: «Смеетесь? Вам второго места мало, что ли?.. Сколько энергии у парня впереди?»

DS Techeetah: «Как и у тебя – не лучше и не хуже. И тебе 1,8 секунды до Гюнтера… И очко за лучший круг у тебя».

(вскоре Вернь обгоняет Гюнтера)

BMW i Andretti – Гюнтеру: «Потом его обгонишь. У него меньше энергии. Режим атаки у него кончится в третьем повороте. (Гюнтер проводит неудачную попытку атаки) Шанс еще будет, четыре круга осталось».

DS Techeetah – Верню: «Разница в энергии – один процент. Без аварий, плиз».

BMW i Andretti – Гюнтеру: «Спокойнее, спокойнее. Третий режим доступен. Джев [так называют Верня – по инициалам JEV] знает, что у него нет шансов. Вопрос времени. Потерпи».

Гюнтер: «Советуете 17-й? [поворот для атаки

BMW i Andretti – Гюнтеру: «Сам решай. Можешь остаться за ним в 16-м и потом включить третий режим для обгона. Чем дольше он сейчас впереди, тем сильнее провалится под финиш. Потерпи, Макс. (чуть позже) На последнем круге он сдуется. Только не ошибись – он еще сражается, но уже проиграл. Мы его сделаем, Макс».

(в итоге Гюнтер действительно финишировал вторым)

---

DS Techeetah – да Коште: «Запас четыре секунды, и они там бодаются».

Да Кошта: «Понял, понял. Не трогайте меня сейчас, все в порядке, все под контролем».

Александр Симс сошел с трассы в самом конце гонки

Александр Симс сошел с трассы в самом конце гонки
7/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Команда: «Алекс?»

Симс: «Аааа… а у меня мощности нет».

Команда: «Перезагрузимся?»

Симс: «Да нет, тут что-то с железом. Проехал по поребрику – и никуда не еду больше».

Команда: «Поняли».

Симс: «Нет мощности. О боже. Простите, парни».

Команда: «Ты не мог ничем помочь».

Симс: «Да нет. Было кое-что, что можно было сделать».

DS Techeetah празднует двойной подиум

DS Techeetah празднует двойной подиум
8/10

Фотограф: Аластер Стэли / Motorsport Images

Да Кошта: «Как там Жев? Второй?»

Команда: «Жев… Третий, он третий. Отлично все сделал, приятель. Вот это гонка».

Да Кошта: «ДА! Вот так, парни! Вот это мы жахнули! Жахнули! Жахнули гоночку! Спасибо, парни! Замечательно. Хорошая тактика, мы все выполнили идеально, спасибо. И Джев – молодец. Мужик, ты просто на ура день провел. Вот ты опять тут. Молодец, дружище. У нас был умный план, и все сработало. Мы снова первые! Мчим дальше!»

Команда: «Поздравляем! Первая победа за DS Techeetah!»

---

Вернь: «Простите, но энергии больше не было».

Команда: «Да ладно, в любом случае хорошая гонка. Очень хорошая, Джев. Неплохо для гриппозника, пропустившего тренировку».

Вернь (кашляя все сильнее и сильнее – видимо, не шутки ради): «Ох, твою ж мать».

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams

Оливер Роуленд недоволен тактикой команды Nissan e.Dams
9/10

Фотограф: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Роуленд: «Нечестно это все – вы же понимаете?»

Команда: «Да».

Роуленд: «Просто дерьмо. Первый круг – и вы меняете нас местами. Дерьмо. Не знаю, что за ***** там в этом виноват… Я зол. Да вы меня с головой в дерьмо окунули. Устроили гребаное шоу. Экономил тут энергию как гребаный герой – и еле ехал».  

Прочитали? Мы советуем еще и послушать!

Прочитали? Мы советуем еще и послушать!
10/10

Фотограф: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images

Официальный ролик с оригинальными звуками радиообмена можно найти здесь. После прослушивания становится даже жалко, что следующая гонка пройдет только в середине апреля. Напомним, что из-за коронавируса организаторы отменили этап в Китае и перенесли на неопределенное время гонку в Риме.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Марракеш
Пилоты Антониу Феликс да Кошта , Жан-Эрик Вернь , Митч Эванс , Оливер Роуленд , Максимилиан Гюнтер
Автор Кирилл Качнов

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