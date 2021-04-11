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Формула E / Рим II / Отчет о квалификации

Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков

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На руку дебютантам электрического чемпионата сыграла погода: заезды проходили на трассе, подсыхающей после небольшого дождя

Воскресная квалификация Формулы Е в Риме превратилась в схватку двух новичков

Ник Кэссиди, выступающий за команду Virgin, стал победителем квалификации четвертого этапа Формулы Е. Соревнования проходят на городской трассе в Риме – в субботу там же прошли квалификация и гонка третьего этапа.

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Напомним, Кэссиди последние несколько лет провел в Японии, где стал чемпионом двух главных национальных турниров – Суперформулы и Super GT. В электрическом чемпионате новозеландец встралиец проводит первый полный сезон. В трех предыдущих этапах его лучшим результатом в квалификации было 11-е место.

На руку пилоту Virgin сыграли погодные условия: квалификация проходила по подсыхающей после легкого дождя трассе. В результате среди 6-ти участников суперпоула 4 были представителями четвертой квалификационной группы (т.е. в рамках групповых заездов выехали на трассу последними, в момент, когда ее основательно просушили пилоты предыдущих групп). А из первой группы, в которую входят лидеры общего зачета, в суперпоул не попал никто – лучший же из представителей этой группы, Сэм Берд на Jaguar (занимающий сейчас верхнюю строчку турнирной таблицы), начнет гонку с 12-й позиции.

В финальном заезде, впрочем, Кэссиди совершал свой круг предпоследним – и в наилучших условиях на трассе находился еще один новичок чемпионата, Норман Нато из команды Venturi (показавший лучшее время группового этапа). Но француз смог улучшить время новозеландца только на одном из трех секторов трассы в Риме и в итоге должен был удовольствоваться первым в Формуле Е стартом с первого ряда (до этого его лучшим результатом в квалификации было 12-е место).

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Одним из неудачников квалификации стал Андре Лоттерер. Пилот команды Porsche показал время, которое гарантировало ему участие в суперпоуле – однако вскоре его круг был аннулирован за превышение нормы по расходу энергии.

Результаты суперпоула

Позиция Гонщик Команда Отрыв Отставание
1 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing    
2 France Норман Нато Monaco Venturi 0.332 0.332
3 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 0.619 0.287
4 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 2.348 1.729
5 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 2.690 0.342
6 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 3.587 0.897
Полные результаты

Стартовая решетка 

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 1'52.011  
2 France Норман Нато Monaco Venturi 1'52.343 0.332
3 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 1'52.630 0.619
4 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 1'54.359 2.348
5 Germany Максимилиан Гюнтер United States Andretti Autosport 1'54.701 2.690
6 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 1'55.598 3.587
7 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 1'59.497 7.486
8 United Kingdom Оливер Роуленд France DAMS 1'59.512 7.501
9 Switzerland Нико Мюллер United States Dragon Racing 1'59.630 7.619
10 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 1'59.701 7.690
11 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 1'59.739 7.728
12 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 2'00.128 8.117
13 Brazil Лукас ди Грасси Germany Audi Sport Team Abt 2'00.150 8.139
14 United Kingdom Том Бломквист United Kingdom NIO Formula E Team 2'00.205 8.194
15 Portugal Антониу Феликс да Кошта China Techeetah 2'00.557 8.546
16 United Kingdom Алекс Линн India Mahindra Racing 2'00.943 8.932
17 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 2'01.197 9.186
18 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 2'01.229 9.218
19 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 2'02.038 10.027
20 Germany Рене Раст Germany Audi Sport Team Abt 2'02.061 10.050
21 France Жан-Эрик Вернь China Techeetah 2'04.864 12.853
22 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team    
23 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing    
24 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport    
Полные результаты
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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Рим II
Пилоты Ник Кэссиди , Норман Нато
Автор Кирилл Качнов

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