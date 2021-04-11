Ник Кэссиди, выступающий за команду Virgin, стал победителем квалификации четвертого этапа Формулы Е. Соревнования проходят на городской трассе в Риме – в субботу там же прошли квалификация и гонка третьего этапа.

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Напомним, Кэссиди последние несколько лет провел в Японии, где стал чемпионом двух главных национальных турниров – Суперформулы и Super GT. В электрическом чемпионате новозеландец встралиец проводит первый полный сезон. В трех предыдущих этапах его лучшим результатом в квалификации было 11-е место.

На руку пилоту Virgin сыграли погодные условия: квалификация проходила по подсыхающей после легкого дождя трассе. В результате среди 6-ти участников суперпоула 4 были представителями четвертой квалификационной группы (т.е. в рамках групповых заездов выехали на трассу последними, в момент, когда ее основательно просушили пилоты предыдущих групп). А из первой группы, в которую входят лидеры общего зачета, в суперпоул не попал никто – лучший же из представителей этой группы, Сэм Берд на Jaguar (занимающий сейчас верхнюю строчку турнирной таблицы), начнет гонку с 12-й позиции.

В финальном заезде, впрочем, Кэссиди совершал свой круг предпоследним – и в наилучших условиях на трассе находился еще один новичок чемпионата, Норман Нато из команды Venturi (показавший лучшее время группового этапа). Но француз смог улучшить время новозеландца только на одном из трех секторов трассы в Риме и в итоге должен был удовольствоваться первым в Формуле Е стартом с первого ряда (до этого его лучшим результатом в квалификации было 12-е место).

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Одним из неудачников квалификации стал Андре Лоттерер. Пилот команды Porsche показал время, которое гарантировало ему участие в суперпоуле – однако вскоре его круг был аннулирован за превышение нормы по расходу энергии.

Результаты суперпоула

Стартовая решетка