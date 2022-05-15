Воскресная гонка ФЕ в Берлине стала триумфом Mercedes

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Действующий чемпион мира Формулы Е Ник де Врис начал новый сезон с победы, но с тех пор ни разу не финишировал выше шестого места. Однако на летном поле бывшего аэродрома Темпельхоф голландец напомнил о своей скорости и стал сильнейшим.

Ключом к успеху для него стал отличный старт: с третьей позиции Ник разогнался лучше двух соперников впереди, а затем в последний момент нырнул внутрь и пролез в небольшое пространство между бетонной стеной и машиной обладателя поула Эдо Мортары.

Триумфатор субботы пробовал защищаться, но после пары контактов остался вторым. После этого он до самого финиша преследовал де Вриса, однако статус-кво сохранился вплоть до клетчатого флага – не считая нескольких кругов в те моменты, когда соперники ездили в зону активации дополнительной энергии.

Пилот Mercedes стал сильнейшим во второй раз в сезоне и четвертый в карьере, а представитель клиентской команды Verturi, которая использует клиентские двигатели с трехлучевой звездой, благодаря очередному подиуму вышел на второе место в общем зачете.

Успех Mercedes дополнил Стоффель Вандорн, который всю гонку прорывался наверх с седьмого места. Лидер сезона долго наседал на Лукаса ди Грасси из Venturi, перед самым финишем опередил чемпиона третьего сезона и завершил дистанцию третьим.

Робин Фрейнс, Envision Racing, Audi e-tron FE07 Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Лучшим из остальных на пятой позиции гонку закончил Робин Фрейнс из Envision, который смог сберечь на концовку чуть больше энергии и благодаря этому опередить Оливера Роуленда с Антониу Феликсом да Коштой.

Да Кошта и его партнер по Techeetah Жан-Эрик Вернь, а равно и гонщик Porsche Андре Лоттерер, поначалу занимали более высокие позиции, однако по ходу дистанции понемногу опустились в конец первой десятки.

Гонку закончили все стартовавшие пилоты, последним из которых оказаля Антонио Джовинацци.

Стоффель Вандонр остался лидером общего зачете (111 очков), следом идут Мортара (99) и Вернь (95). Сезон ФЕ продолжится в первые выходные июня в Индонезии.

Результаты второй гонки Формулы Е в Берлине