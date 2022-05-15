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Формула E / Берлин II Отчет о гонке

Воскресная гонка ФЕ в Берлине стала триумфом Mercedes

Если в Формуле 1 дела штутгартской марки идут ни шатко, ни валко, то в электрогонках ее силовые установки принесли пилотам четыре первые позиции на финише

Александр Кабановский
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Воскресная гонка ФЕ в Берлине стала триумфом Mercedes
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Действующий чемпион мира Формулы Е Ник де Врис начал новый сезон с победы, но с тех пор ни разу не финишировал выше шестого места. Однако на летном поле бывшего аэродрома Темпельхоф голландец напомнил о своей скорости и стал сильнейшим. 

Ключом к успеху для него стал отличный старт: с третьей позиции Ник разогнался лучше двух соперников впереди, а затем в последний момент нырнул внутрь и пролез в небольшое пространство между бетонной стеной и машиной обладателя поула Эдо Мортары. 

Триумфатор субботы пробовал защищаться, но после пары контактов остался вторым. После этого он до самого финиша преследовал де Вриса, однако статус-кво сохранился вплоть до клетчатого флага – не считая нескольких кругов в те моменты, когда соперники ездили в зону активации дополнительной энергии. 

Пилот Mercedes стал сильнейшим во второй раз в сезоне и четвертый в карьере, а представитель клиентской команды Verturi, которая использует клиентские двигатели с трехлучевой звездой, благодаря очередному подиуму вышел на второе место в общем зачете. 

Успех Mercedes дополнил Стоффель Вандорн, который всю гонку прорывался наверх с седьмого места. Лидер сезона долго наседал на Лукаса ди Грасси из Venturi, перед самым финишем опередил чемпиона третьего сезона и завершил дистанцию третьим.

Робин Фрейнс, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Робин Фрейнс, Envision Racing, Audi e-tron FE07

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Лучшим из остальных на пятой позиции гонку закончил Робин Фрейнс из Envision, который смог сберечь на концовку чуть больше энергии и благодаря этому опередить Оливера Роуленда с Антониу Феликсом да Коштой.

Да Кошта и его партнер по Techeetah Жан-Эрик Вернь, а равно и гонщик Porsche Андре Лоттерер, поначалу занимали более высокие позиции, однако по ходу дистанции понемногу опустились в конец первой десятки. 

Гонку закончили все стартовавшие пилоты, последним из которых оказаля Антонио Джовинацци.

Стоффель Вандонр остался лидером общего зачете (111 очков), следом идут Мортара (99) и Вернь (95). Сезон ФЕ продолжится в первые выходные июня в Индонезии.

Результаты второй гонки Формулы Е в Берлине

Позиция Гонщик Команда Время Отрыв
1 Netherlands Ник де Врис Germany Mercedes 46'12.268  
2 Switzerland Эдоардо Мортара Monaco Venturi 46'14.722 2.454
3 Belgium Стоффель Вандорн Germany Mercedes 46'19.204 6.936
4 Brazil Лукас ди Грасси Monaco Venturi 46'20.433 8.165
5 Netherlands Робин Фрейнс United Kingdom Virgin Racing 46'26.097 13.829
6 Portugal Антониу Феликс да Кошта France Techeetah 46'26.655 14.387
7 United Kingdom Оливер Роуленд India Mahindra Racing 46'27.786 15.518
8 Germany Андре Лоттерер Germany Porsche Team 46'28.113 15.845
9 France Жан-Эрик Вернь France Techeetah 46'31.099 18.831
10 New Zealand Митч Эванс United Kingdom Jaguar Racing 46'33.990 21.722
11 United Kingdom Сэм Берд United Kingdom Jaguar Racing 46'35.143 22.875
12 Germany Паскаль Верляйн Germany Porsche Team 46'37.680 25.412
13 United Kingdom Джейк Деннис United States Andretti Autosport 46'39.280 27.012
14 Switzerland Себастьен Буэми France DAMS 46'41.827 29.559
15 United States Оливер Эскью United States Andretti Autosport 46'45.627 33.359
16 Germany Максимилиан Гюнтер France DAMS 46'48.043 35.775
17 United Kingdom Оливер Тёрви United Kingdom NIO Formula E Team 46'52.312 40.044
18 United Kingdom Александр Симс India Mahindra Racing 46'53.810 41.542
19 Brazil Сержиу Сетте Камара United States Dragon Racing 46'54.128 41.860
20 United Kingdom Даниэль Тиктум United Kingdom NIO Formula E Team 47'03.916 51.648
21 New Zealand Ник Кэссиди United Kingdom Virgin Racing 47'07.460 55.192
22 Italy Антонио Джовинацци United States Dragon Racing 47'14.201 1'01.933
Полные результаты

 

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