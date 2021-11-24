Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar
Формула E Новости

Восходящая звезда IndyCar Эскью перейдет в Формулу Е

Автор:

Оливер Эскью станет первым американским пилотом за всю историю электроформульного чемпионата

Восходящая звезда IndyCar Эскью перейдет в Формулу Е

После нескольких титулов в молодежных американских сериях, включая Indy Light в 2019 году, Эскью два сезона стартовал в IndyCar – но с 2022 года будет выступать в Формуле Е. О контракте с ним объявила команде Andretti, которая прежде была партнером BMW, а после ухода баварцев продолжает самостоятельно использовать ее силовые установки.

Оливер будет выступать под №28 вместе с Джейком Деннисом, который в 2021-м стал одним из открытий сезона, выиграв две гонки ФЕ и заняв итоговое третье место. 

В IndyCar Эскью завоевал дебютный подиум еще в 2020 году, но в том сезоне у него диагностировали – причем на поздней стадии – сотрясение мозга, что помешало развитию карьеры. Гонщик пробовал силы в марафонской серии IMSA, выиграв в своем классе «24 часа Дайтоны», и именно там вновь попал в поле зрения Andretti Autosport, за которую уже выступал в Indy Lights.

В прошедшем сезоне IndyCar он провел лишь несколько гонок, в лучшей из которых финишировал на девятом месте. 

«Он умный парень и при этом работяга, – сказал Майкл Андретти. – И у нас нет сомнений, что он использует эти качества для новой возможности. Кроме того, мы рады дать возможность первому американцу выступить в столь престижной международной серии».

Оливер родился в Мельбурне (штат Флорида), вскоре ему исполнится 25 лет. На следующей неделе он примет участие в тестах ФЕ в Валенсии, а новый сезон электрогонок стартует в последний уик-энд января в Саудовской Аравии.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar
Предыдущая новость

Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar
Загрузить комментарии
Дэвид Малшер Больше от
Дэвид Малшер
Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar
IndyCar

Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar

«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar
IndyCar

«Это что, шутка?». Хюлькенберг провел первые тесты IndyCar

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar
IndyCar

Хюлькенберг проведет тесты машины IndyCar

Оливер Эскью Больше от
Оливер Эскью
Гонщик IndyCar попал в больницу, упав с велосипеда Роуд Америка
IndyCar

Гонщик IndyCar попал в больницу, упав с велосипеда

Безумная кибергонка в Индианаполисе: 49 фотографий 6 этап Indycar iRacing Challenge
eSports

Безумная кибергонка в Индианаполисе: 49 фотографий

McLaren представила расцветку своей команды в Indycar
IndyCar

McLaren представила расцветку своей команды в Indycar

Andretti Autosport Больше от
Andretti Autosport
«Проблемы с контролем». Андретти объяснил срыв сделки с Sauber
Формула 1

«Проблемы с контролем». Андретти объяснил срыв сделки с Sauber

Лоуренс Стролл назвал дебют Andretti в Ф1 логичным шагом
Формула 1

Лоуренс Стролл назвал дебют Andretti в Ф1 логичным шагом

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели
Формула 1

Sauber/Alfa Romeo может сменить хозяина в ближайшие недели

Самое важное:

Восходящая звезда IndyCar Эскью перейдет в Формулу Е
Формула E Формула E

Восходящая звезда IndyCar Эскью перейдет в Формулу Е

Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar
IndyCar IndyCar

Де Врис и Вандорн примут участие в тестах IndyCar

Джови подтвердил переход в ФЕ, место для Квята теперь занято
Формула E Формула E

Джови подтвердил переход в ФЕ, место для Квята теперь занято

СМИ: Джовинацци получит в ФЕ место, которое хотел Квят
Формула E Формула E

СМИ: Джовинацци получит в ФЕ место, которое хотел Квят

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.