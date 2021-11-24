Восходящая звезда IndyCar Эскью перейдет в Формулу Е

После нескольких титулов в молодежных американских сериях, включая Indy Light в 2019 году, Эскью два сезона стартовал в IndyCar – но с 2022 года будет выступать в Формуле Е. О контракте с ним объявила команде Andretti, которая прежде была партнером BMW, а после ухода баварцев продолжает самостоятельно использовать ее силовые установки.

Оливер будет выступать под №28 вместе с Джейком Деннисом, который в 2021-м стал одним из открытий сезона, выиграв две гонки ФЕ и заняв итоговое третье место.

В IndyCar Эскью завоевал дебютный подиум еще в 2020 году, но в том сезоне у него диагностировали – причем на поздней стадии – сотрясение мозга, что помешало развитию карьеры. Гонщик пробовал силы в марафонской серии IMSA, выиграв в своем классе «24 часа Дайтоны», и именно там вновь попал в поле зрения Andretti Autosport, за которую уже выступал в Indy Lights.

В прошедшем сезоне IndyCar он провел лишь несколько гонок, в лучшей из которых финишировал на девятом месте.

«Он умный парень и при этом работяга, – сказал Майкл Андретти. – И у нас нет сомнений, что он использует эти качества для новой возможности. Кроме того, мы рады дать возможность первому американцу выступить в столь престижной международной серии».

Оливер родился в Мельбурне (штат Флорида), вскоре ему исполнится 25 лет. На следующей неделе он примет участие в тестах ФЕ в Валенсии, а новый сезон электрогонок стартует в последний уик-энд января в Саудовской Аравии.