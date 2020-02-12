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Формула E / Этап в Джакарте / Новость

Власти Индонезии вернули этап в календарь Формулы Е

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Власти Индонезии вернули этап в календарь Формулы Е
Автор:
12 февр. 2020 г., 06:55

Гонка пройдет по первоначальному маршруту в центре Джакарты

Министерство иностранных дел Индонезии утвердило маршрут городской трассы в столице страны, Джакарте. Летом новый уличный автодром впервые примет этап Формулы Е. Ранее городские власти отказали организаторам этапа из опасений, что новый асфальт нарушит исторический облик центрального района, предложив рассмотреть альтернативные варианты.

В результате маршрут гонки пройдет в самом центре города и затронет площадь Медан Мердека, на которой уставлен Монумент независимости страны. Именно этот вариант и планировался изначально.

Этап Формулы E в Джакарте намечен на 6 июня и станет следующим после гонки в Сеуле. Корейская столица также дебютирует в электрической серии. Кроме того, в сезоне 2019/2020 в календарь вернется этап в Лондоне, но на сей раз британская гонка пройдет по новой трассе. А вот заезд в Китае перенесен на неопределенный срок из-за коронавируса: велика вероятность того, что этап в КНР не состоится вовсе.

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Об этой статье

Серия Формула E
Этап Этап в Джакарте
Автор Мэтт Кью

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